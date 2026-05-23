Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 23.05.2026

Μετακομίζεις; Μην υπογράψεις το νέο συμβόλαιο αν δεν κάνεις πρώτα αυτά τα 3 πράγματα

Πριν υπογράψεις για νέο σπίτι, δες τα 3 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξεις - Ένας γρήγορος οδηγός για μετακόμιση χωρίς εκπλήξεις
Ειρήνη Στόφυλα

Η εύρεση σπιτιού το 2026 θυμίζει περισσότερο survival game παρά μια νέα αρχή. Ανάμεσα στα εξωφρενικά ενοίκια, τις φωτογραφίες που δείχνουν παλάτια (αλλά από κοντά θυμίζουν σκηνικό από θρίλερ) και το χάος των κούτων, είναι εύκολο να χάσεις την μπάλα.

Πηγή: freepik.com

Πριν υπογράψεις το συμβόλαιο που θα σε δεσμεύσει και πριν αρχίσεις να πακετάρεις, βεβαιώσου ότι έχεις κάνει το δικό σου «crash test» στα εξής τρία σημεία:

1. Έλεγξε τη γειτονιά (πρωί–μεσημέρι–βράδυ)

Το σπίτι μπορεί να είναι τέλειο, αλλά η περιοχή να μην… κουμπώνει. Πήγαινε μια βόλτα διαφορετικές ώρες της ημέρας, δες αν έχει φασαρία, αν βρίσκεις εύκολα πάρκινγκ, αν έχει καταστήματα και ΜΜΜ κοντά. Είναι το μέρος που θα ζήσεις, πρέπει να νιώθεις ασφαλής και άνετα.

2.Το Γενικό Test

Μην πιστεύεις ποτέ το «έχει καλό σήμα». Μπες στο σπίτι, πήγαινε στη γωνία που φαντάζεσαι το γραφείο σου και τσέκαρε το σήμα του κινητού και την ταχύτητα του ίντερνετ (αν υπάρχει γραμμή).

Pro Tip: Άνοιξε ντουλάπια, τσέκαρε υγρασίες, δες πίεση νερού, παράθυρα, κουφώματα, θέρμανση. Ναι, μπορεί να νιώσεις λίγο περίεργα, αλλά θα νιώσεις χειρότερα αν μετακομίσεις και μετά μάθεις ότι στάζει το ταβάνι ή δεν τραβάει το καζανάκι.

3. Διάβασε το συμβόλαιο πραγματικά

Όχι στα γρήγορα, όχι «ε, εντάξει μωρέ». Δες τι περιλαμβάνει το ενοίκιο, ποιες χρεώσεις είναι δικές σου (κοινόχρηστα, θέρμανση, λογαριασμοί), ποιος φροντίζει για τυχόν βλάβες και, πολύ σημαντικό, αν υπάρχουν «παράξενες» ρήτρες. Αν κάτι δεν καταλαβαίνεις, ζήτα διευκρινίσεις πριν υπογράψεις.

Με λίγα λόγια: ψάχνε σπίτι σαν να ψάχνεις συγκάτοικο για έναν χρόνο. Θέλει προσοχή, λίγη παραπάνω έρευνα και πολλή ψυχραιμία. Αν τα τσεκάρεις αυτά τα 3, η μετακόμιση θα είναι όσο πιο ομαλά γίνεται!

Μετακόμιση σπίτι
