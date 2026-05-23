5 λάθη που κάνεις με τον σκύλο σου και πώς να τα διορθώσεις

Ανακάλυψε 5 καθημερινά λάθη που κάνεις με τον σκύλο σου χωρίς να το καταλαβαίνεις και πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά του

Νομίζεις ότι είσαι ο τέλειος σκυλογονιός; Μπορεί και να είσαι… αλλά υπάρχουν μικρές καθημερινές συνήθειες που, χωρίς να το καταλαβαίνεις, αγχώνουν τον σκύλο σου. Και όχι, δεν χρειάζεται πανικός, απλά λίγη επίγνωση. Συχνά, χωρίς καμία κακή πρόθεση, επαναλαμβάνεις κινήσεις ή ρουτίνες που για σένα μοιάζουν απολύτως φυσιολογικές, όμως για τον τετράποδο φίλο σου μπορεί να μεταφράζονται ως πίεση, ανασφάλεια ή σύγχυση.

1. Τον αγκαλιάζεις σφιχτά (The Hug Trap)

Για εμάς η αγκαλιά είναι αγάπη. Για τον σκύλο, το να τον σφίγγεις και να περιορίζεις την κίνησή του είναι σημάδι κυριαρχίας ή παγίδευσης. Πρόσεξε τα σημάδια: αν γλείφει τα χείλη του, γυρίζει το βλέμμα αλλού ή φαίνονται τα ασπράδια των ματιών του (whale eye), απλώς… άφησέ τον κάτω. Προτιμάει ένα ξύσιμο πίσω από τα αυτιά!

2. Του φωνάζεις «Όχι!» χωρίς να του δείχνεις το «Ναι»

Το να ουρλιάζεις «Όχι» όταν τρώει το παπούτσι σου, του λέει τι να ΜΗΝ κάνει, αλλά δεν του δίνει εναλλακτική. Οι σκύλοι λειτουργούν με αντικατάσταση. Πάρε το παπούτσι και δώσε του το παιχνίδι του. Επιβράβευσε την καλή συμπεριφορά αντί να τιμωρείς την κακή.

3. Τον τραβάς από το λουρί στη βόλτα (Stop & Smell)

Η βόλτα για τον σκύλο δεν είναι μόνο γυμναστική, είναι «διάβασμα εφημερίδας». Η μύτη του είναι το παράθυρό του στον κόσμο. Αν τον τραβάς συνέχεια για να προχωρήσει γρήγορα, του στερείς την πνευματική εκτόνωση. Άφησέ τον να μυρίσει εκείνο το δέντρο για 30 δευτερόλεπτα παραπάνω, είναι το δικό του Instagram scrolling.

4. Τον μαλώνεις… μετά από ώρα

Αν έκανε ζημιά πριν 10 λεπτά και τον μαλώνεις τώρα, δεν θα συνδέσει την πράξη με την αντίδρασή σου. Για εκείνον είναι απλά ξαφνικός θυμός.

5. Τον αφήνεις μόνο χωρίς εκτόνωση

Ένας σκύλος που δεν έχει περπατήσει, παίξει ή εκτονωθεί, βρίσκει τις δικές του δραστηριότητες”(βλ. μαξιλάρια, παπούτσια, καναπέδες). Δεν είναι εκδίκηση, είναι ενέργεια.

