Life 26.04.2026

3 tips για να κάνεις τον κήπο σου pet-friendly εύκολα και οικονομικά

3 απλές ιδέες για να δημιουργήσεις έναν άνετο και φιλικό κήπο για το κατοικίδιό σου, γρήγορα και οικονομικά
Ειρήνη Στόφυλα

Ο κήπος σου μπορεί να γίνει ένας ασφαλής χώρος για τα κατοικίδιά σου χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις πολλά χρήματα. Αρκούν μερικές απλές κινήσεις που θα κάνουν τον χώρο πιο λειτουργικό και φιλικό για σκύλους και γάτες.

www.pexels.com
www.pexels.com

Αν θέλεις να περνάς περισσότερο χρόνο έξω με το κατοικίδιό σου, τότε η σωστή οργάνωση του κήπου παίζει σημαντικό ρόλο. Με τρεις βασικές αλλαγές μπορείς να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση, ασφάλεια και ελευθερία κίνησης.

Ταξίδι με τον σκύλο σου; 3 προορισμοί που θα σε κάνουν να πακετάρεις αμέσως βαλίτσα και λουρί

1. Δημιούργησε σκιερά και ασφαλή σημεία

Τα κατοικίδια χρειάζονται σημεία όπου μπορούν να ξεκουραστούν και να προστατευτούν από τον ήλιο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις φυσική σκιά από δέντρα ή απλές κατασκευές όπως υφασμάτινες τέντες. Έτσι ο κήπος γίνεται πιο άνετος και λειτουργικός όλη μέρα.

www.pexels.com
www.pexels.com

2. Χώρισε τον χώρο σε «pet zones»

Όπως οργανώνεις το σπίτι, έτσι μπορείς να οργανώσεις και τον κήπο. Δημιούργησε μικρές ζώνες για παιχνίδι, ξεκούραση και φαγητό. Αυτή η απλή τακτική βοηθά τα κατοικίδια να κινούνται πιο ελεύθερα και με ασφάλεια.

www.pexels.com
www.pexels.com

3. Επίλεξε ανθεκτικά και ασφαλή υλικά

Απόφυγε φυτά ή αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα ζώα. Προτίμησε φυσικά υλικά όπως ξύλο ή πέτρα και φιλικά φυτά που δεν προκαλούν ερεθισμούς. Έτσι μειώνεις τους κινδύνους και κρατάς τον χώρο πιο «καθαρό» για τα pets σου.

www.pexels.com
www.pexels.com

Με αυτές τις τρεις απλές κινήσεις, μπορείς να μετατρέψεις τον κήπο σου σε έναν χώρο που είναι πραγματικά φιλικός για τα κατοικίδιά σου. Δεν χρειάζονται μεγάλα budget ή πολύπλοκες αλλαγές. Χρειάζεται μόνο σωστή οργάνωση και μερικές έξυπνες επιλογές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα.

Κατοικίδια και AI: Τα 5 ψηφιακά «μυστικά» για να περνάει «ζάχαρη» όσο λείπεις

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

pet friendly κατοικίδια ΚΗΠΟΣ 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Routine Break: 4 ιδέες ανανέωσης εμπνευσμένες από το viral χόμπι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Routine Break: 4 ιδέες ανανέωσης εμπνευσμένες από το viral χόμπι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

26.04.2026

Δες επίσης

Routine Break: 4 ιδέες ανανέωσης εμπνευσμένες από το viral χόμπι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
Life

Routine Break: 4 ιδέες ανανέωσης εμπνευσμένες από το viral χόμπι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

26.04.2026
Επίπεδη κοιλιά: 6 μικρές διατροφικές κινήσεις που αλλάζουν την εικόνα σου
Life

Επίπεδη κοιλιά: 6 μικρές διατροφικές κινήσεις που αλλάζουν την εικόνα σου

26.04.2026
Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα
Life

Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα

26.04.2026
Nail Trends 2026 και Ζώδια – Δες ποιο μανικιούρ να κάνεις ανάλογα με το ζώδιό σου
Life

Nail Trends 2026 και Ζώδια – Δες ποιο μανικιούρ να κάνεις ανάλογα με το ζώδιό σου

26.04.2026
5 σαλάτες ιδανικές για μεσημεριανό γεύμα
Food

5 σαλάτες ιδανικές για μεσημεριανό γεύμα

26.04.2026
Τα αρώματα της άνοιξης 2026 που θα σε βάλουν σε mood καλοκαιριού
Beauty

Τα αρώματα της άνοιξης 2026 που θα σε βάλουν σε mood καλοκαιριού

26.04.2026
Πέρα από τα όρια της φαντασίας: Τα πιο εκκεντρικά τακούνια στην ιστορία της μόδας
Fashion

Πέρα από τα όρια της φαντασίας: Τα πιο εκκεντρικά τακούνια στην ιστορία της μόδας

26.04.2026
Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο: Πείσε τον εργοδότη σου για περισσότερη τηλεργασία με αυτά τα 5 tips
Life

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο: Πείσε τον εργοδότη σου για περισσότερη τηλεργασία με αυτά τα 5 tips

25.04.2026
Πώς να ανακαινίσεις την κρεβατοκάμαρά σου – 4 ιδέες που θα αλλάξουν τον χώρο σου
Life

Πώς να ανακαινίσεις την κρεβατοκάμαρά σου – 4 ιδέες που θα αλλάξουν τον χώρο σου

25.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας