Πώς να μην τσακώνεστε με τα αδέρφια σας – 5 μυστικά για να είστε αγαπημένοι

Η σχέση με τα αδέρφια σου είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς δεσμούς της ζωής σου, γεμάτος αντιθέσεις και βαθιά συναισθήματα

Αν νομίζεις ότι υπάρχει τρόπος να μη μαλώσεις ποτέ με τα αδέρφια σου, μάλλον πας για απογοήτευση – οι εντάσεις είναι φυσιολογικές. Αυτό που μπορείς να αλλάξεις όμως είναι το πώς τις διαχειρίζεσαι, ώστε να μη φτάνεις σε αδιέξοδα.

1. Μάθε να σταματάς τη στιγμή που ανεβαίνει η ένταση

Όταν βλέπεις ότι η συζήτηση ξεφεύγει, κάνε ένα βήμα πίσω αντί να συνεχίσεις. Μερικές φορές μια παύση είναι πιο αποτελεσματική από το να προσπαθείς να «κερδίσεις» τον καβγά.

2. Άκου πραγματικά, όχι μόνο για να απαντήσεις

Συχνά δεν ακούς για να καταλάβεις, αλλά για να απαντήσεις. Αν προσπαθήσεις να δεις τι νιώθει ο άλλος, μειώνεται αυτόματα η ένταση.

3. Μην φέρνεις παλιά θέματα στο τώρα

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι να ανασύρεις παλιούς καβγάδες. Μείνε στο παρόν θέμα, αλλιώς η κατάσταση ξεφεύγει γρήγορα.

4. Βάλε όρια χωρίς επίθεση

Μπορείς να πεις τι σε ενοχλεί χωρίς να κατηγορείς. Αντί για «πάντα κάνεις αυτό», δοκίμασε «με ενοχλεί όταν συμβαίνει αυτό». Η διαφορά είναι μεγάλη.

5. Θυμήσου ότι είστε οικογένεια

Στο τέλος της ημέρας, η σχέση σας είναι πιο σημαντική από το ποιος έχει δίκιο. Αν το κρατάς αυτό στο μυαλό σου, θα σε βοηθήσει να ρίχνεις τους τόνους πιο εύκολα.

Δεν χρειάζεται να αποφεύγεις τους καβγάδες, αλλά να τους διαχειρίζεσαι καλύτερα. Εκεί βρίσκεται όλη η διαφορά.

