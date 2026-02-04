Mad steilto
Mad steilto
TV 04.02.2026

Επιστρέφει στο Masterchef μια από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες όλων των κύκλων

Οι 3 chef κριτές υποδέχονται στην κουζίνα του MasterChef 10 μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

To MasterChef επιστρέφει απόψε στις 21:00, στο Star με νέο επεισόδιο. Η πρώτη και η δεύτερη μπριγάδα του φετινού διαγωνισμού συναντιούνται για πρώτη φορά στην κουζίνα του MasterChef 10, απόψε, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και θα φορούν, πλέον, επίσημα τα χρώματα της Κόκκινης και της Μπλε Μπριγάδας, αντίστοιχα.

8μέλη της Κόκκινης και 8 μέλη της Μπλε μπριγάδας, μετά και τις επιλογές των δυο αρχηγών, του Πάνου Τελάλη και του Γιώργου Αχλαδιώτη, θα συγκρουστούν μαγειρικά στην 1η Ομαδική Δοκιμασία της φετινής σεζόν! Μια δοκιμασία που θα έχει τη… φλογερή, αινιγματική και παιχνιδιάρικη υπογραφή του chef Λεωνίδα Κουτσόπουλου. Η Μπλε και η Κόκκινη μπριγάδα θα συναντιούνται κάθε εβδομάδα αποκλειστικά στις ομαδικές δοκιμασίες, με έναν και μόνο στόχο: την απόλυτη μαγειρική επικράτηση! Γιατί κάθε εβδομάδα η ηττημένη μπριγάδα της Ομαδικής Δοκιμασίας θα οδηγείται σε Δοκιμασία Αποχώρησης, χάνοντας ένα από τα μέλη της.

Διάβασε επίσης: Moments: Δες το trailer της νέας εκπομπής της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Για να κερδίσουν αυτή την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ τους, οι δυο μπριγάδες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν στον απόλυτο βαθμό. Οι τρεις chef κριτές υποδέχονται στην κουζίνα του MasterChef 10 την καλεσμένη τους Σπυριδούλα Καραμπουτάκη, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό.


Ποια από τις δύο μπριγάδες, η Μπλε ή η Κόκκινη, θα καταφέρει να επικρατήσει μαγειρικά και να σώσει τους δύο υποψήφιούς της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης;

Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

MasterChef MasterChef 2026 Star tv
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σελίδα μέσα στο 2026

Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σελίδα μέσα στο 2026

04.02.2026
Επόμενο
Τα απούλητα προϊόντα της Meghan Markle γίνονται δώρα στους υπαλλήλους της Netflix

Τα απούλητα προϊόντα της Meghan Markle γίνονται δώρα στους υπαλλήλους της Netflix

04.02.2026

Δες επίσης

Moments: Δες το trailer της νέας εκπομπής της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1
TV

Moments: Δες το trailer της νέας εκπομπής της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

04.02.2026
Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή
TV

Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

04.02.2026
Στον αέρα το 1ο trailer για το J2US στο Open
TV

Στον αέρα το 1ο trailer για το J2US στο Open

04.02.2026
Αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΚΑΪ για το Survivor
TV

Αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΚΑΪ για το Survivor

04.02.2026
Γιάννης Μπέζος: Το αιχμηρό σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση – «Είναι ψευτοχαρούμενη»
TV

Γιάννης Μπέζος: Το αιχμηρό σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση – «Είναι ψευτοχαρούμενη»

04.02.2026
Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»
TV

Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»

04.02.2026
Η ανακοίνωση της Alter Ego Studios για τον Μάρκο Σεφερλή
TV

Η ανακοίνωση της Alter Ego Studios για τον Μάρκο Σεφερλή

04.02.2026
Σούπερ Ήρωες: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο
TV

Σούπερ Ήρωες: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο

04.02.2026
Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση
TV

Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα