Αναστάσης Ροϊλός: Τρυφερές στιγμές με γνωστή ηθοποιό

Υπάρχουν σχέσεις που εξελίσσονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και έρχονται στο προσκήνιο μόνο όταν οι στιγμές μιλούν από μόνες τους. Σε μια τέτοια περίπτωση βρίσκεται ο Αναστάσης Ροϊλός, ο οποίος φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική του ζωή, καθώς όπως αποκαλύπτεται, είναι σε σχέση με τη συνάδελφό του, Στέλλα Ψαρουδάκη.

Ο ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha, φαίνεται να έχει βρει ισορροπία και σταθερότητα εκτός σκηνής, κρατώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή. Σύμφωνα με το υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας, το ζευγάρι απαθανατίστηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, σε στιγμές που δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολίας για τη σχέση τους, με ένα τρυφερό φιλί να ξεχωρίζει ανάμεσα στα στιγμιότυπα.

Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ' αγαπώ»

Η σχέση τους, όπως αναφέρεται, μετρά ήδη από το 2024, ενώ και οι δύο έχουν επιλέξει συνειδητά να τη διατηρούν μακριά από τη συνεχή προβολή. Η γνωριμία τους πάει πίσω στον τηλεοπτικό χώρο, καθώς είχαν βρεθεί μαζί στον τελευταίο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες», πριν ακολουθήσουν διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές με επιτυχημένες συμμετοχές σε τηλεοπτικές παραγωγές.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Αναστάσης Ροϊλός είχε αναφερθεί στον έρωτα με μια πιο φιλοσοφική ματιά, λέγοντας πως διαρκεί όσο υπάρχει διάθεση και προσπάθεια να διατηρηθεί, μια φράση που αποκτά τώρα νέο νόημα μέσα από την προσωπική του ζωή.

Παράλληλα, το επαγγελματικό του πρόγραμμα παραμένει έντονο, καθώς το καλοκαίρι θα τον βρει στην Επίδαυρο, στους «Πέρσες» του Αισχύλου, σε μια σημαντική θεατρική παραγωγή στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2026, δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς.

Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο που συγκίνησε το Instagram