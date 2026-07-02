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Cinema 02.07.2026

Η μεγάλη επανένωση των Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho στο «Moana Experience» του Λονδίνου

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Οι πρωταγωνιστές του «Moana» επανενώνονται στο Λονδίνο για το launch της «Moana Experience»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho επανενώθηκαν στο Λονδίνο για το «Moana Experience».
  • Η εκδήλωση στο Potters Field Park περιλάμβανε σκηνικά, performances και πολιτιστικές αναφορές.
  • Ο Johnson θα επιστρέψει ως Maui στη live-action ταινία, ενώ η Cravalho είναι executive producer.
  • Η εκδήλωση γιόρτασε την ιστορία της Moana και τη νέα κινηματογραφική εκδοχή της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση που έφερε στο προσκήνιο τη μαγεία της Disney αλλά και την πολιτιστική ταυτότητα του κόσμου της Moana, οι Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho επανενώθηκαν στο Λονδίνο για το launch του «Moana Experience» στο Potters Field Park. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, συνδύασε κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ζωντανές performances και σκηνικά εμπνευσμένα από την ταινία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού promotional event και εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

https://www.instagram.com/therock/
https://www.instagram.com/therock/

Ο Dwayne Johnson, που επιστρέφει στον ρόλο του Maui στη live-action εκδοχή της ταινίας, βρέθηκε στο πλευρό της Auli’i Cravalho, η οποία είχε χαρίσει τη φωνή της στη Moana στο αρχικό animation του 2016. Αν και αυτή τη φορά δεν επιστρέφει στον ρόλο της Moana, η παρουσία της ως executive producer δίνει έναν διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό χαρακτήρα στη συμμετοχή της. Η συνάντησή τους στο ίδιο event προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους fans που παρακολουθούν τη διαδρομή της ιστορίας εδώ και χρόνια.

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Το Potters Field Park διαμορφώθηκε σε έναν χώρο εμπνευσμένο από τον κόσμο της Moana, με εντυπωσιακά installations όπως μια τεράστια αναπαράσταση του αγκιστριού του Maui και μια αναβίωση της χαρακτηριστικής κανό της Moana. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία που συνδύαζε αφήγηση, θέαμα και πολιτιστικές αναφορές από την Πολυνησία, δημιουργώντας ένα immersive περιβάλλον που έφερνε τον κόσμο της ταινίας πιο κοντά από ποτέ.

Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικές, χορευτικές και φωνητικές performances εμπνευσμένες από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Moana. Το φινάλε του event ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό, καθώς μαθητές της British Theatre Academy ερμήνευσαν το εμβληματικό «You’re Welcome», με τον ίδιο τον Dwayne Johnson να ανεβαίνει στη σκηνή και να συμμετέχει, δημιουργώντας μια στιγμή που συνδύασε συγκίνηση και ενθουσιασμό.

https://www.instagram.com/therock/
https://www.instagram.com/therock/
https://www.instagram.com/therock/
https://www.instagram.com/therock/
https://www.instagram.com/therock/
https://www.instagram.com/therock/

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή της Moana φέρνει ξανά στο επίκεντρο το ταξίδι της ηρωίδας που απαντά στο κάλεσμα του ωκεανού και ξεκινά ένα ταξίδι πέρα από το νησί της Motunui μαζί με τον ημίθεο Maui. Αυτή τη φορά, τον ρόλο της Moana αναλαμβάνει η Catherine Laga’aia, ενώ η Auli’i Cravalho παραμένει συνδεδεμένη με το project ως executive producer, δείχνοντας τη συνέχεια και την εξέλιξη της ιστορίας μέσα από μια νέα δημιουργική ματιά.

Η «Moana Experience» στο Λονδίνο δεν λειτούργησε απλώς ως προώθηση μιας νέας ταινίας, αλλά ως μια ζωντανή υπενθύμιση της πολιτιστικής δύναμης της ιστορίας. Με την επανένωση των πρωταγωνιστών και τη συμμετοχή του κοινού σε ένα τόσο πολυδιάστατο event, η Moana επιστρέφει πιο ζωντανή και πιο συμβολική από ποτέ.

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Auli’i Cravalho Dwayne Johnson Moana ΤΑΙΝΙΑ
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