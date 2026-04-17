Θοδωρής Φέρρης: Sold out η συναυλία στο Κατράκειο – Προστίθεται δεύτερη ημερομηνία

Sold out η πρώτη εμφάνιση του Θοδωρή Φέρρη στο Κατράκειο. Διαθέσιμα τώρα τα εισιτήρια για τη δεύτερη συναυλία

Ο Θοδωρής Φέρρης ανακοινώνει δεύτερη συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, μετά την ταχεία εξάντληση των εισιτηρίων για την πρώτη εμφάνιση. Τα εισιτήρια για τη συναυλία εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από δέκα ημέρες, γεγονός που οδήγησε στην προσθήκη νέας ημερομηνίας.

Η δεύτερη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου, με τα εισιτήρια να είναι διαθέσιμα από σήμερα. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η εταιρεία Panik Live Productions.

Οι δύο συναυλίες στο Κατράκειο εντάσσονται στην καλοκαιρινή περιοδεία «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», η οποία φέρει τον τίτλο του πρόσφατου album του καλλιτέχνη. Το album κυκλοφορεί από την εταιρεία Panik Platinum. Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί σε γήπεδα και θέατρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

