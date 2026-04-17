Μουσικά Νέα 17.04.2026

Άννα Βίσση: «Εξατμίστηκαν» τα εισιτήρια σε χρόνο ρεκόρ – Το ενδεχόμενο δεύτερης συναυλίας

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έγινε sold out σε χρόνο ρεκόρ, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 75.000 εισιτήρια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Άννα Βίσση συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δυναμική, καθώς η μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου γνωρίζει εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό, με τις πωλήσεις εισιτηρίων να κινούνται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/?hl=el

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη της προπώλησης, «έφυγαν» περίπου 75.000 εισιτήρια, γεγονός που φέρνει τη συναυλία ένα βήμα πριν από το sold out και ήδη δημιουργεί συζητήσεις για πιθανή δεύτερη ημερομηνία στο ίδιο στάδιο.

Τεράστια ζήτηση και σκέψεις για δεύτερη βραδιά

Η υψηλή ζήτηση έχει οδηγήσει τους διοργανωτές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο προσθήκης δεύτερης συναυλίας στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους θαυμαστές να εξασφαλίσουν θέση. Αυτή τη στιγμή απομένουν περιορισμένα εισιτήρια, κυρίως στις πιο ακριβές κατηγορίες.

Εντυπωσιακή παραγωγή με σκηνή 360 μοιρών

Η συναυλία αναμένεται να στηθεί με σκηνικό 360 μοιρών, χωρίς «τυφλά» σημεία, κάτι που αυξάνει σημαντικά τη χωρητικότητα και ενισχύει το μέγεθος της παραγωγής. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα live projects που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Τιμές εισιτηρίων και VIP παροχές

Το εύρος των εισιτηρίων ξεκινά από περίπου 21 ευρώ για τις πιο απομακρυσμένες θέσεις και φτάνει έως τα 477 ευρώ για την premium εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει VIP υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε lounge, welcome drink και open bar.

Σενάρια για διεθνή καλεσμένο

Στο παρασκήνιο ακούγεται επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής καλλιτέχνη παγκόσμιας φήμης, ο οποίος θα εμφανιστεί για σύντομο διάστημα στη σκηνή, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τη βραδιά.

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με το κοινό να δείχνει πως παραμένει πιο ενεργό από ποτέ.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πολυτελές σπίτι του Michael B. Jordan πωλείται ένα χρόνο μετά την αγορά του

Επόμενο
«Το σόι σου»: Η Χαρούλα γίνεται viral και ο Χαμπέας… αντιδρά

