Cinema 23.04.2026

«Avengers: Endgame»: Ο δημιουργός του Iron Man αποκαλύπτει γιατί προσπάθησε να σώσει τον Tony Stark

Πώς ο Jon Favreau προσπάθησε να αποτρέψει τον θάνατο του Tony Stark και γιατί σήμερα παραδέχεται ότι έκανε λάθος
Ο Jon Favreau, ο άνθρωπος που ουσιαστικά άναψε τη σπίθα για το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με το Iron Man του 2008, μιλά τώρα ανοιχτά για μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες αποφάσεις στην ιστορία των ταινιών υπερηρώων: τον θάνατο του Tony Stark στο Avengers: Endgame. Σε πρόσφατη εμφάνισή του, ο σκηνοθέτης παραδέχεται πως αρχικά είχε αντιδράσει έντονα στην ιδέα να «κλείσει» έτσι η ιστορία του χαρακτήρα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή του MCU.

Ο Favreau θυμάται ότι είχε καλέσει τους αδελφούς Russo προσπαθώντας να τους μεταπείσει, εκφράζοντας την ανησυχία του πως το κοινό δεν θα αντέξει την απώλεια του Tony Stark. Όπως είπε, θεωρούσε ότι ο θάνατος του Iron Man θα είχε τεράστιο συναισθηματικό αντίκτυπο, ειδικά για τους θεατές που είχαν μεγαλώσει με τον χαρακτήρα από την πρώτη του εμφάνιση το 2008. Η συζήτηση εκείνη, όπως αποκαλύπτεται, ήταν έντονη αλλά καθοριστική για την τελική πορεία της ταινίας.

Παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις, ο Favreau σήμερα αναγνωρίζει ότι οι Russo έκαναν τη σωστή επιλογή. Μιλά με θαυμασμό για τον τρόπο που χειρίστηκαν την ιστορία, αλλά και για την ερμηνεία του Robert Downey Jr. και της Gwyneth Paltrow, που έδωσαν συναισθηματικό βάρος στο φινάλε. Όπως παραδέχεται, η σκηνή τον συγκίνησε βαθιά, αποδεικνύοντας πως ακόμα και για τον ίδιο, το τέλος του Iron Man είχε μεγαλύτερη δύναμη απ’ όση είχε φανταστεί.

Ο Favreau δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην τεράστια συμβολή του Robert Downey Jr., τον οποίο είχε στηρίξει προσωπικά για τον ρόλο του Tony Stark σε μια περίοδο που το Hollywood τον είχε απορρίψει. Σήμερα, βλέπει εκείνη την επιλογή ως καθοριστική για ολόκληρο το MCU. Την ίδια στιγμή, ο Downey επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel, αυτή τη φορά ως Doctor Doom στο Avengers: Doomsday, κάτι που ο Favreau δηλώνει πως ανυπομονεί να παρακολουθήσει.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών

Διαmadάκια: Τι συμβαίνει όταν το «κοινωνικό φίλτρο» πάει περίπατο

Kim Kardashian: Η ληστεία των 6 εκατ. στο Παρίσι γίνεται docuseries

«Scary Movie 6»: Το viral poster με τον Michael Jackson προκαλεί αντιδράσεις

Michael B. Jordan – Austin Butler: Ξαναζωντανεύουν τον θρύλο του «Miami Vice» σε ένα neon ταξίδι στο 1985

«Michael»: Η απουσία της Janet Jackson και οι κατηγορίες για «ανακρίβειες»

9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το «Michael» ήδη συζητιέται παντού

Netflix: Η Kylie Minogue όπως δεν την έχεις δει ποτέ – Το ντοκιμαντέρ που θα συζητηθεί

Τελετή Λήξης Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26

«The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»: Φέρνει ξανά εμβληματικούς ηθοποιούς στη Μέση Γη

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Superman: Man of Tomorrow» και το hype εκτοξεύεται

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!