«Avengers: Endgame»: Ο δημιουργός του Iron Man αποκαλύπτει γιατί προσπάθησε να σώσει τον Tony Stark

Ο Jon Favreau, ο άνθρωπος που ουσιαστικά άναψε τη σπίθα για το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με το Iron Man του 2008, μιλά τώρα ανοιχτά για μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες αποφάσεις στην ιστορία των ταινιών υπερηρώων: τον θάνατο του Tony Stark στο Avengers: Endgame. Σε πρόσφατη εμφάνισή του, ο σκηνοθέτης παραδέχεται πως αρχικά είχε αντιδράσει έντονα στην ιδέα να «κλείσει» έτσι η ιστορία του χαρακτήρα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή του MCU.

Ο Favreau θυμάται ότι είχε καλέσει τους αδελφούς Russo προσπαθώντας να τους μεταπείσει, εκφράζοντας την ανησυχία του πως το κοινό δεν θα αντέξει την απώλεια του Tony Stark. Όπως είπε, θεωρούσε ότι ο θάνατος του Iron Man θα είχε τεράστιο συναισθηματικό αντίκτυπο, ειδικά για τους θεατές που είχαν μεγαλώσει με τον χαρακτήρα από την πρώτη του εμφάνιση το 2008. Η συζήτηση εκείνη, όπως αποκαλύπτεται, ήταν έντονη αλλά καθοριστική για την τελική πορεία της ταινίας.

Παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις, ο Favreau σήμερα αναγνωρίζει ότι οι Russo έκαναν τη σωστή επιλογή. Μιλά με θαυμασμό για τον τρόπο που χειρίστηκαν την ιστορία, αλλά και για την ερμηνεία του Robert Downey Jr. και της Gwyneth Paltrow, που έδωσαν συναισθηματικό βάρος στο φινάλε. Όπως παραδέχεται, η σκηνή τον συγκίνησε βαθιά, αποδεικνύοντας πως ακόμα και για τον ίδιο, το τέλος του Iron Man είχε μεγαλύτερη δύναμη απ’ όση είχε φανταστεί.

Ο Favreau δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην τεράστια συμβολή του Robert Downey Jr., τον οποίο είχε στηρίξει προσωπικά για τον ρόλο του Tony Stark σε μια περίοδο που το Hollywood τον είχε απορρίψει. Σήμερα, βλέπει εκείνη την επιλογή ως καθοριστική για ολόκληρο το MCU. Την ίδια στιγμή, ο Downey επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel, αυτή τη φορά ως Doctor Doom στο Avengers: Doomsday, κάτι που ο Favreau δηλώνει πως ανυπομονεί να παρακολουθήσει.

