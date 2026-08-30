Το «λάθος» που κάνεις μετά τις διακοπές και σου χαλάει τη διάθεση

Από το απόλυτο summer mood στο πρωινό ξυπνητήρι, αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι ο λόγος που νιώθεις ότι δεν έχεις καθόλου ενέργεια

Με μια ματιά Το λάθος μετά τις διακοπές είναι η απότομη επιστροφή σε πλήρεις ρυθμούς, χωρίς χρόνο προσαρμογής.

Αντιμετώπισε την επιστροφή ως σταδιακή μετάβαση, δίνοντας προτεραιότητα μόνο στα απαραίτητα.

Επαναφορά του προγράμματος ύπνου σταδιακά, περιορίζοντας τις οθόνες πριν τον ύπνο.

Διατήρησε μικρές απολαύσεις από τις διακοπές στην καθημερινότητα, μην γεμίζεις την πρώτη εβδομάδα με υποχρεώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει μια περίεργη στιγμή μετά τις διακοπές, όταν οι βαλίτσες έχουν μόλις αδειάσει, οι φωτογραφίες από τη θάλασσα συνεχίζουν να εμφανίζονται στο κινητό σου και το ξυπνητήρι ξαφνικά αποκτά ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σου. Από τα χαλαρά πρωινά, τα μπάνια και τις βόλτες περνάς μέσα σε λίγες ώρες σε emails, υποχρεώσεις, δουλειές του σπιτιού και ένα πρόγραμμα που μοιάζει ασφυκτικά γεμάτο.

Και κάπου εκεί κάνεις το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι: προσπαθείς να επιστρέψεις αμέσως στους παλιούς σου ρυθμούς, σαν να μην προηγήθηκαν ημέρες ξεκούρασης. Το αποτέλεσμα; Αντί να νιώθεις ανανεωμένος μετά τις διακοπές, αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι… κι άλλες διακοπές.

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Το λάθος είναι ότι ζητάς από τον εαυτό σου να λειτουργήσει αμέσως στο 100%

Μετά από αρκετές ημέρες χαλαρότητας, είναι λογικό ο οργανισμός και το μυαλό σου να χρειάζονται λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν. Το πρόβλημα ξεκινά όταν από την πρώτη κιόλας ημέρα προσπαθείς να τα προλάβεις όλα. Ξυπνάς νωρίς, πηγαίνεις στη δουλειά, απαντάς σε δεκάδες μηνύματα, οργανώνεις το σπίτι, κανονίζεις συναντήσεις και παράλληλα προσπαθείς να ξαναβάλεις στη ζωή σου γυμναστική, σωστή διατροφή και όλες τις συνήθειες που είχες πριν φύγεις. Και κάπως έτσι, το λεγόμενο post-vacation blues γίνεται ακόμη πιο έντονο.

Δεν χρειάζεται να επιστρέψεις απότομα

Αντί να αντιμετωπίσεις την επιστροφή σαν έναν διακόπτη που από το «διακοπές» περνάει κατευθείαν στο «καθημερινότητα», σκέψου την σαν μια σταδιακή μετάβαση. Τις πρώτες ημέρες βάλε στο πρόγραμμά σου μόνο όσα είναι πραγματικά απαραίτητα. Δεν χρειάζεται να καθαρίσεις ολόκληρο το σπίτι, να απαντήσεις σε όλα τα emails και να κανονίσεις όλη τη ζωή σου μέσα σε ένα απόγευμα. Άφησε λίγο χώρο για να προσαρμοστείς.

Το πρόγραμμα ύπνου σου χρειάζεται επίσης λίγο χρόνο

Ένα από τα πρώτα πράγματα που αλλάζουν στις διακοπές είναι ο ύπνος. Μπορεί να κοιμάσαι αργότερα, να ξυπνάς χωρίς ξυπνητήρι ή να κάνεις έναν μεσημεριανό ύπνο που δεν χωράει εύκολα στην καθημερινότητα. Όταν επιστρέφεις, μην περιμένεις από το σώμα σου να προσαρμοστεί μέσα σε μία νύχτα. Προσπάθησε να επαναφέρεις σταδιακά μια σταθερή ώρα ύπνου και ξυπνήματος. Περιόρισε τις οθόνες πριν κοιμηθείς και προσπάθησε να μην γεμίζεις τις βραδινές ώρες με υποχρεώσεις. Ένα καλό βράδυ ύπνου μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά στη διάθεσή σου απ’ όσο φαντάζεσαι.

Μην αφήσεις το καλοκαιρινό mood να τελειώσει μαζί με την άδεια

Το ότι επέστρεψες στη δουλειά δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψεις και σε μια καθημερινότητα χωρίς μικρές απολαύσεις. Αν στις διακοπές απολάμβανες τις βόλτες, τον καφέ έξω, το περπάτημα ή ένα χαλαρό δείπνο με φίλους, προσπάθησε να κρατήσεις κάποια από αυτά και μετά την επιστροφή. Δεν χρειάζεται να περιμένεις το επόμενο ταξίδι για να νιώσεις ξανά καλά. Ακόμη και ένα απόγευμα χωρίς πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα μπορεί να λειτουργήσει σαν μικρό διάλειμμα από την ένταση της καθημερινότητας.

Μην γεμίσεις την πρώτη εβδομάδα με υποχρεώσεις

Είναι πολύ εύκολο να πέσεις στην παγίδα του «τώρα που γύρισα, πρέπει να τα κάνω όλα». Η πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές όμως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να φορτώσεις το ημερολόγιό σου μέχρι τελευταίας γραμμής. Άφησε κενά ανάμεσα στις υποχρεώσεις σου. Κράτησε ένα απόγευμα ελεύθερο. Μην λες «ναι» σε κάθε πρόσκληση μόνο και μόνο επειδή αισθάνεσαι ότι πρέπει να ξαναμπείς αμέσως σε κοινωνικούς ρυθμούς. Η ξεκούραση δεν σταματά επειδή τελείωσε η άδεια.

Η μικρή αλλαγή που μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο

Αντί να σκέφτεσαι «τέλος οι διακοπές», προσπάθησε να δεις την επιστροφή σαν μια νέα αρχή. Βάλε έναν μικρό στόχο για τη νέα σεζόν. Μπορεί να είναι να περπατάς περισσότερο, να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου, να βρίσκεις μία ώρα την εβδομάδα μόνο για σένα ή να ξεκινήσεις κάτι που ανέβαλλες. Έτσι, η επιστροφή δεν θα συνδέεται μόνο με όσα τελείωσαν, αλλά και με όσα θέλεις να ξεκινήσεις.

Και κάτι τελευταίο: μην αισθάνεσαι ενοχές επειδή σου λείπουν οι διακοπές

Αν επιστρέψεις και για μερικές ημέρες νιώθεις ότι θα ήθελες να είσαι ξανά στη θάλασσα, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτό. Οι διακοπές σου έδωσαν έναν διαφορετικό ρυθμό και είναι φυσικό να σου λείπει. Το ζητούμενο δεν είναι να ξεχάσεις αμέσως το καλοκαίρι, αλλά να μεταφέρεις ένα μικρό κομμάτι αυτής της χαλαρότητας στην καθημερινότητά σου. Άλλωστε, η επιστροφή από τις διακοπές δεν χρειάζεται να είναι ένα απότομο «τέλος». Μπορεί να είναι η ευκαιρία να κρατήσεις ό,τι σου έκανε καλό και να αφήσεις πίσω ό,τι σε κούραζε.

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