Πού μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λεμόνι εκτός από το φαγητό

Αν έχεις λεμόνια στο σπίτι, πριν τα χρησιμοποιήσεις μόνο στο φαγητό, δες με ποιους απλούς τρόπους μπορείς να τα αξιοποιήσεις στην καθημερινότητά σου

Με μια ματιά Το λεμόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό νεροχύτη, φούρνου μικροκυμάτων, βρυσών και ξύλου κοπής.

Η οξύτητα του λεμονιού βοηθά στην απομάκρυνση οσμών και αλάτων από διάφορες επιφάνειες.

Απαιτείται προσοχή στη χρήση λεμονιού σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως μάρμαρο, φυσική πέτρα και ευαίσθητα φινιρίσματα.

Το λεμόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση οσμών από τα χέρια και τον κάδο απορριμμάτων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις ένα λεμόνι στην κουζίνα σου, έχεις ήδη ένα απλό υλικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε αρκετές δουλειές καθαρισμού. Το λεμόνι μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση ορισμένων οσμών και υπολειμμάτων, ενώ αφήνει και μια χαρακτηριστική αίσθηση φρεσκάδας. Από τον νεροχύτη και τις επιφάνειες της κουζίνας μέχρι τον φούρνο μικροκυμάτων, μπορείς να το αξιοποιήσεις με απλούς τρόπους χωρίς να χρειάζεσαι κάθε φορά διαφορετικό προϊόν.

Φυσικά, δεν είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Σε μάρμαρο, φυσική πέτρα και άλλα ευαίσθητα υλικά, τα όξινα συστατικά του λεμονιού μπορούν να προκαλέσουν φθορά. Γι’ αυτό κάνε πάντα μια μικρή δοκιμή και έλεγξε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

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1. Ο νεροχύτης

Αν ο νεροχύτης σου έχει θαμπάδα, λεκέδες ή δυσάρεστη μυρωδιά, το λεμόνι μπορεί να γίνει ένας εύκολος σύμμαχος. Τρίψε απαλά μισό λεμόνι στην κατάλληλη επιφάνεια και στη συνέχεια ξέπλυνε καλά με νερό. Για ανοξείδωτο νεροχύτη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και λίγη μαγειρική σόδα μαζί με το λεμόνι, αλλά απέφυγε το έντονο τρίψιμο για να μην προκαλέσεις γρατζουνιές.

2. Ο φούρνος μικροκυμάτων

Μερικές φορές το εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων κρατά μυρωδιές από φαγητά που έχουν ζεσταθεί μέσα σε αυτόν. Βάλε σε ένα κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων μπολ νερό και μερικές φέτες λεμονιού. Ζέστανέ το για λίγα λεπτά, ώστε να δημιουργηθεί ατμός, και στη συνέχεια άφησε την πόρτα κλειστή για λίγο. Ο ατμός μπορεί να βοηθήσει να μαλακώσουν τα υπολείμματα, ώστε να τα σκουπίσεις πιο εύκολα με ένα καθαρό πανί.

3. Οι βρύσες

Τα άλατα μπορούν να κάνουν τις βρύσες να φαίνονται θαμπές. Το λεμόνι, χάρη στην οξύτητά του, μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Πέρασε μια μικρή ποσότητα χυμού λεμονιού στην κατάλληλη επιφάνεια, άφησέ τον για λίγο και ξέπλυνε πολύ καλά. Στη συνέχεια σκούπισε με ένα μαλακό πανί. Πρόσεξε όμως τα ευαίσθητα φινιρίσματα και ακολούθησε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

4. Το ξύλο κοπής

Το ξύλο κοπής μπορεί να κρατήσει μυρωδιές από τρόφιμα, ειδικά μετά την προετοιμασία κρεμμυδιού ή σκόρδου. Αφού το πλύνεις κανονικά, μπορείς να τρίψεις την επιφάνειά του με μισό λεμόνι και στη συνέχεια να το ξεπλύνεις καλά. Το λεμόνι μπορεί να βοηθήσει κυρίως στην αντιμετώπιση των οσμών, όμως δεν αντικαθιστά το κανονικό πλύσιμο και την υγιεινή του ξύλου κοπής.

5. Ο κάδος των σκουπιδιών

Αν ο κάδος της κουζίνας έχει αρχίσει να κρατά δυσάρεστες μυρωδιές, πρώτα άδειασέ τον και καθάρισέ τον κανονικά. Στη συνέχεια, μπορείς να τοποθετήσεις λίγες φλούδες λεμονιού στον καθαρό και στεγνό κάδο για να αφήσουν μια πιο φρέσκια μυρωδιά.

6. Τα χέρια σου μετά το μαγείρεμα

Αν έχεις κόψει σκόρδο, κρεμμύδι ή άλλα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά, το λεμόνι μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η οσμή. Πλύνε πρώτα καλά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό. Αν παραμένει η μυρωδιά, μπορείς να τρίψεις απαλά λίγη φλούδα λεμονιού στα χέρια σου και να τα ξεπλύνεις. Αν έχεις ευαίσθητο δέρμα, πληγές ή ερεθισμούς, καλύτερα να αποφύγεις το λεμόνι, καθώς μπορεί να προκαλέσει τσούξιμο και ερεθισμό.

7. Τα άλατα σε ορισμένες επιφάνειες

Η οξύτητα του λεμονιού μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένα σημεία με ελαφριά συσσώρευση αλάτων. Εφάρμοσε μικρή ποσότητα, άφησέ την για λίγο και στη συνέχεια ξέπλυνε πολύ καλά. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή: μη χρησιμοποιείς λεμόνι σε μάρμαρο, γρανίτη ή άλλες επιφάνειες φυσικής πέτρας που είναι ευαίσθητες στα οξέα.

Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεις το λεμόνι σαν ένα μαγικό καθαριστικό που κάνει τα πάντα. Είναι όμως ένα απλό υλικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν θέλεις να αντιμετωπίσεις οσμές ή ελαφριά υπολείμματα. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις πού μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με ασφάλεια και πού πρέπει να το αποφύγεις. Και φυσικά, μην αναμειγνύεις ποτέ λεμόνι ή άλλα όξινα υλικά με χλωρίνη ή προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις.

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