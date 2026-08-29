3 σημάδια ότι έχεις πάθει… hangover από τις διακοπές

Αν η επιστροφή στην καθημερινότητα σου φαίνεται πιο δύσκολη από ποτέ, ίσως φταίει το hangover των διακοπών

Με μια ματιά Δυσκολία στο πρωινό ξύπνημα λόγω αλλαγής ωραρίου ύπνου στις διακοπές.

Έλλειψη ενέργειας και συγκέντρωσης για την εκτέλεση καθημερινών υποχρεώσεων.

Συνεχής σκέψη για τις διακοπές και επιθυμία για την επόμενη απόδραση.

Η προσαρμογή στην καθημερινότητα απαιτεί χρόνο, με μικρές αλλαγές και ρεαλιστικούς στόχους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι διακοπές τελείωσαν, η βαλίτσα μπορεί να έχει ακόμη μείνει μισοάδεια και εσύ νιώθεις ότι χρειάζεσαι άλλες διακοπές για να συνέλθεις. Η επιστροφή στη δουλειά, στο πρωινό ξύπνημα και στο γνώριμο πρόγραμμα μετά από μέρες χαλάρωσης δεν είναι πάντα τόσο εύκολη όσο ακούγεται. Αν αισθάνεσαι κουρασμένος, χωρίς διάθεση και δυσκολεύεσαι να ξαναβρείς τους ρυθμούς σου, ίσως έχεις αυτό που θα λέγαμε… hangover των διακοπών.

Δεν είναι απαραίτητα κάτι ανησυχητικό. Ο οργανισμός και το μυαλό σου χρειάζονται λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν ξανά στην καθημερινότητα, ειδικά αν στις διακοπές κοιμόσουν διαφορετικές ώρες, έκανες περισσότερα ξενύχτια ή απλώς είχες ξεχάσει τι σημαίνει ξυπνητήρι.

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Και κάπως έτσι, η πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές μπορεί να μοιάζει περισσότερο με… recovery mode παρά με επιστροφή στην κανονικότητα. Από το να ανοίγεις το laptop και να κοιτάς την οθόνη χωρίς να ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, μέχρι να μετράς αντίστροφα για το επόμενο Σαββατοκύριακο, τα σημάδια είναι αρκετά γνώριμα. Το καλό είναι ότι με μερικές μικρές αλλαγές μπορείς να ξαναβρείς σταδιακά την ενέργεια και τον ρυθμό σου.

1. Το πρωινό ξύπνημα μοιάζει με βασανιστήριο

Στις διακοπές μπορούσες να ξυπνάς όποτε ήθελες και τώρα το alarm χτυπάει στις 7:00 και νιώθεις ότι δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου. Η αλλαγή στο ωράριο ύπνου μπορεί να κάνει τις πρώτες ημέρες επιστροφής αρκετά δύσκολες. Προσπάθησε να επαναφέρεις σταδιακά μια σταθερή ώρα ύπνου και ξυπνήματος, αντί να περιμένεις από τον εαυτό σου να προσαρμοστεί από την πρώτη μέρα.

2. Δεν έχεις ενέργεια ούτε για τα βασικά

Έχεις επιστρέψει, αλλά το motivation σου μάλλον έμεινε κάπου στην παραλία. Ακόμη και απλές υποχρεώσεις μπορεί να σου φαίνονται βουνό, ενώ η συγκέντρωση στη δουλειά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Δώσε στον εαυτό σου μερικές ημέρες προσαρμογής, βάλε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους και μην προσπαθήσεις να χωρέσεις όλη τη δουλειά που μαζεύτηκε σε μία ημέρα.

3. Σου λείπει ήδη το καλοκαίρι

Αυτό είναι ίσως το πιο ξεκάθαρο σημάδι. Κοιτάς το ημερολόγιο, βλέπεις ότι είναι Δευτέρα και σκέφτεσαι «πότε ξαναφεύγουμε;». Η απότομη μετάβαση από τη χαλαρή διάθεση των διακοπών στο καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να επηρεάσει και τη διάθεσή σου, οπότε προσπάθησε να κρατήσεις μικρές συνήθειες που σου άρεσαν στις διακοπές, όπως μια βόλτα μετά τη δουλειά, ένα μπάνιο αν είσαι κοντά στη θάλασσα ή ένα χαλαρό βράδυ χωρίς οθόνες.

Πώς θα κάνεις πιο εύκολη την επιστροφή;

Μην περιμένεις από τον εαυτό σου να λειτουργήσει αμέσως σε full speed. Λίγος καλύτερος ύπνος, σωστή ενυδάτωση, κίνηση μέσα στην ημέρα και ένα πιο ήπιο πρόγραμμα τις πρώτες ημέρες μπορούν να βοηθήσουν αρκετά. Και, κυρίως, θυμήσου ότι δεν χρειάζεται να αποχαιρετήσεις τελείως το summer mood επειδή γύρισες στη δουλειά. Μπορείς να κρατήσεις λίγο από αυτό και στην καθημερινότητά σου μέχρι να έρθει η ώρα για το επόμενο getaway.

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