4 κοντινές αποδράσεις στην Αθήνα για λίγο ακόμη ήλιο και θάλασσα

Η επιστροφή στην πόλη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αποχαιρετήσεις τη θάλασσα, τις βόλτες και εκείνη την ωραία αίσθηση των διακοπών

Με μια ματιά Το Σούνιο προσφέρει συνδυασμό παραλίας, φαγητού και επίσκεψης στον Ναό του Ποσειδώνα για μονοήμερη απόδραση.

Το Λουτράκι είναι ιδανικό για αλλαγή σκηνικού με θάλασσα, χαλαρό πρόγραμμα και εύκολη πρόσβαση από Αθήνα.

Το Αγκίστρι επιτρέπει να ξαναμπείτε σε νησιώτικο mood με σύντομα δρομολόγια από Πειραιά.

Η Αίγινα προσφέρει μια κοντινή απόδραση με δυνατότητα για βόλτα, φαγητό και μπάνιο, συνδεόμενη ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει εκείνη η περίεργη εβδομάδα του χρόνου που έχεις μόλις επιστρέψει από τις διακοπές, έχεις αδειάσει τη βαλίτσα – περίπου – και προσπαθείς να ξαναμπείς σε πρόγραμμα, αλλά το καλοκαίρι αρνείται πεισματικά να τελειώσει. Και ευτυχώς. Γιατί τα τέλη Αυγούστου και οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη είναι ίσως η καλύτερη αφορμή για μικρές αποδράσεις από την Αθήνα.

Δεν χρειάζεται να κλείσεις ξανά αεροπορικά εισιτήρια ούτε να οργανώσεις πολυήμερες διακοπές. Μερικές φορές αρκεί ένα αυτοκίνητο, μια παραλία, ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα και η απόφαση να μη γυρίσεις σπίτι αμέσως μετά το μπάνιο. Αν, λοιπόν, επιστρέφεις στην Αθήνα και νιώθεις ότι χρειάζεσαι μια μικρή παράταση του καλοκαιριού, κράτα αυτές τις 4 ιδέες.

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1. Σούνιο: Για εκείνη τη μονοήμερη που μοιάζει με κανονικές διακοπές

Το Σούνιο είναι από τις περιπτώσεις όπου η διαδρομή αποτελεί μέρος της απόδρασης. Κατεβαίνεις παραλιακά, βλέπεις τη θάλασσα να ανοίγεται δίπλα σου και, χωρίς να το καταλάβεις, έχεις αφήσει αρκετά πίσω σου την Αθήνα. Μπορείς να συνδυάσεις μια βουτιά στα Λεγρενά ή σε κάποια από τις παραλίες της περιοχής με φαγητό και, φυσικά, να κρατήσεις το απόγευμα για τον Ναό του Ποσειδώνα. Και υπάρχει ένας ακόμη λόγος που το Σούνιο ταιριάζει ιδανικά στα τέλη Αυγούστου: δεν χρειάζεται να αποφασίσεις αν θα κάνεις «εκδρομή» ή «μπάνιο». Μπορείς να κάνεις και τα δύο.

2. Λουτράκι: Όταν θέλεις θάλασσα αλλά και μια αλλαγή σκηνικού

Το Λουτράκι είναι από εκείνες τις επιλογές που λειτουργούν ακόμη κι όταν έχεις μόνο μία ημέρα ελεύθερη. Φεύγεις από την Αθήνα, αλλάζεις εικόνες και καταλήγεις δίπλα στη θάλασσα χωρίς να χρειαστεί να οργανώσεις ολόκληρη επιχείρηση. Το ωραίο είναι ότι μπορείς να αφήσεις το πρόγραμμα χαλαρό. Μπάνιο, καφές, φαγητό, βόλτα στην πόλη και ξανά μια τελευταία στάση για θάλασσα πριν πάρεις τον δρόμο της επιστροφής. Στα τέλη Αυγούστου, αυτή η απλότητα είναι ακριβώς το ζητούμενο. Αν έχεις επιστρέψει από τις μεγάλες διακοπές και δεν αντέχεις ακόμη την ιδέα ότι «τέλειωσαν όλα», το Λουτράκι είναι ένας εύκολος τρόπος να κρατήσεις λίγο ακόμη το καλοκαίρι.

3. Αγκίστρι: Για να ξαναμπείς σε νησιώτικο mood χωρίς να οργανώσεις νέες διακοπές

Αν η επιστροφή από το νησί σου άφησε έντονη νοσταλγία, υπάρχει μια πολύ καλή λύση: να πας ξανά σε νησί, αλλά για λίγο. Το Αγκίστρι είναι από τις επιλογές που μπορούν να λειτουργήσουν και ως σύντομη απόδραση. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά προς Αγκίστρι, μέσω Αίγινας, εκτελούνται και το 2026, ενώ υπάρχουν καθημερινές συνδέσεις. Εδώ, το πρόγραμμα είναι σχεδόν αυτονόητο. Φεύγεις το πρωί, βρίσκεις παραλία, κάνεις τις βουτιές σου, τρως κάτι, περπατάς λίγο και αφήνεις το νησί να σου δώσει για μερικές ώρες την ψευδαίσθηση ότι οι διακοπές δεν τελείωσαν ποτέ. Και αυτό ακριβώς χρειάζεσαι όταν έχεις επιστρέψει στην Αθήνα αλλά το μυαλό σου παραμένει κάπου ανάμεσα σε ένα λιμάνι και μια παραλία.

4. Αίγινα: Για μια τελευταία καλοκαιρινή ημερομηνία στο ημερολόγιο

Η Αίγινα είναι η λύση για εκείνη την ημέρα που θέλεις να φύγεις από την Αθήνα, αλλά δεν θέλεις να μπλέξεις με μεγάλη οργάνωση. Είναι αρκετά κοντά ώστε να μπορεί να γίνει μονοήμερη και αρκετά διαφορετική ώστε να νιώσεις ότι έκανες πραγματική απόδραση. Μπορείς να συνδυάσεις βόλτα στην πόλη, φαγητό, καφέ και μπάνιο, ενώ αν έχεις περισσότερο χρόνο μπορείς να κινηθείς προς διαφορετικές παραλίες του νησιού. Το ακόμη καλύτερο; Η Αίγινα συνδέεται ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά, όπως και το Αγκίστρι, και οι σχετικές συνδέσεις παραμένουν ενεργές μέσα στη θερινή περίοδο.

Το καλοκαίρι δεν τελειώνει επειδή γύρισες στην Αθήνα

Η επιστροφή από τις διακοπές δεν χρειάζεται να σημαίνει απότομη προσγείωση. Στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου μπορείς ακόμη να βρεις θάλασσα, ζεστές ημέρες και εκείνες τις μικρές αφορμές που κάνουν μια απλή Κυριακή να μοιάζει με διακοπές. Και ίσως αυτή να είναι η καλύτερη στιγμή για μια μικρή απόδραση. Όχι επειδή χρειάζεσαι ακόμη ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά επειδή χρειάζεσαι μια μικρή υπενθύμιση ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμη.

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