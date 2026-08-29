Οι Hollywood stars που «αποχαιρετήσαμε» το 2026: Από τον Tim Curry και την Dolly Parton μέχρι τον Sam Neill

Από το «Home Alone» και το «Jurassic Park» μέχρι το «Grey's Anatomy», θυμόμαστε τους stars που αποχαιρετήσαμε φέτος

Με μια ματιά Το 2026 αποχαιρετούμε πολλούς αγαπημένους αστέρες του Χόλιγουντ, όπως Tim Curry, Dolly Parton, Catherine O'Hara και Sam Neill.

Ο Tim Curry, γνωστός από το "Rocky Horror" και το "Μόνος στο Σπίτι 2", έφυγε στα 80 του.

Η Dolly Parton, εμβληματική country τραγουδίστρια, πέθανε την ίδια μέρα με τον Curry, σε ηλικία 80 ετών.

Το 2026 σηματοδοτεί απώλειες όπως αυτές των Robert Duvall, Eric Dane και James Van Der Beek, αφήνοντας κενό στην ψυχαγωγία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 2026 έχει ήδη αποδειχθεί μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον κόσμο της ψυχαγωγίας, καθώς αρκετά αγαπημένα πρόσωπα της showbiz έφυγαν από τη ζωή. Η πρόσφατη είδηση του θανάτου του Tim Curry, σε ηλικία 80 ετών, ήρθε να προστεθεί στην απώλεια της Dolly Parton, η οποία πέθανε την ίδια ημέρα, στις 25 Αυγούστου.

Από εμβληματικούς ηθοποιούς που σημάδεψαν με τις ερμηνείες τους ταινίες και σειρές που αγαπήσαμε, μέχρι μουσικούς που έγραψαν ιστορία, το 2026 έχει ήδη αφήσει πίσω του πολλά βαριά ονόματα. Catherine O’Hara, Robert Duvall, Eric Dane, James Van Der Beek, Sam Neill και Chuck Norris είναι μερικοί μόνο από τους stars που δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας.

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Για το ελληνικό κοινό, πολλές από αυτές τις απώλειες συνδέονται με στιγμές που έχουν γίνει μέρος της pop culture: από το «Home Alone» και το «Jurassic Park» μέχρι το «Grey’s Anatomy», το «Dawson’s Creek» και φυσικά το «The Rocky Horror Picture Show». Κάποιοι έφυγαν έχοντας πίσω τους δεκαετίες καριέρας, ενώ άλλοι πολύ νωρίτερα από όσο θα περίμενε κανείς. Ας θυμηθούμε μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα που αποχαιρετήσαμε μέσα στη χρονιά.

1. Tim Curry

Ο Tim Curry πέθανε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών, στο σπίτι του στο Los Angeles. Για το ελληνικό κοινό, πέρα από τον εμβληματικό ρόλο του Dr. Frank-N-Furter στο «The Rocky Horror Picture Show», παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός ως ο concierge Mr. Hector στο «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», αλλά και ως Pennywise στην τηλεοπτική μεταφορά του «It» του Stephen King.

Η καριέρα του ξεκίνησε από το θέατρο και εξελίχθηκε σε μια πορεία σχεδόν έξι δεκαετιών, με ρόλους σε ταινίες όπως τα «Annie», «Clue», «Legend» και «Muppet Treasure Island». Το 2012 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όμως συνέχισε να εργάζεται κυρίως σε voice roles και άλλες παραγωγές.

2. Dolly Parton

Την ίδια ημέρα έφυγε από τη ζωή και η Dolly Parton, σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Με τεράστια καριέρα στη μουσική, τραγούδια όπως τα «Jolene», «9 to 5» και «I Will Always Love You» και μια προσωπικότητα που ξεπερνούσε τα όρια της country, η Parton αποτέλεσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες stars παγκοσμίως.

Η επιρροή της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη μουσική. Η Dolly Parton έγινε γνωστή και για τη φιλανθρωπική της δράση, ιδιαίτερα μέσω της Imagination Library, που έχει προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά.

3. Hayden Panettiere

Η Hayden Panettiere πέθανε τον Αύγουστο σε ηλικία 36 ετών, λίγες ημέρες πριν από τα 37α γενέθλιά της. Έγινε γνωστή μέσα από το «Heroes» και αργότερα πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «Nashville», ενώ εμφανίστηκε και στις ταινίες «Scream» και «Ice Princess».

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με την οικογένειά της να ζητά ιδιωτικότητα και να κάνει λόγο για μια γυναίκα που έφερνε χαρά στους ανθρώπους γύρω της και στο κοινό της.

4. Catherine O’Hara

Η Catherine O’Hara, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε ως Kate McCallister στις ταινίες «Home Alone», έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου σε ηλικία 71 ετών. Παράλληλα, μια νεότερη γενιά τηλεθεατών τη γνώρισε μέσα από το «Schitt’s Creek», όπου υποδύθηκε τη Moira Rose.

Η O’Hara είχε αφήσει το δικό της στίγμα και σε ταινίες όπως το «Beetlejuice», ενώ η πορεία της περιλάμβανε σημαντικές διακρίσεις και συνεργασίες που την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο ξεχωριστές κωμικούς ηθοποιούς της γενιάς της.

5. Robert Duvall

Ο Robert Duvall, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 95 ετών. Το ελληνικό κοινό τον θυμάται ιδιαίτερα από τον ρόλο του Tom Hagen στον «Νονό», ενώ η καριέρα του περιλάμβανε δεκάδες σημαντικές ταινίες και ένα Oscar.

6. Sam Neill

Ο Sam Neill πέθανε στις 13 Ιουλίου σε ηλικία 78 ετών. Ο ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Dr. Alan Grant στο «Jurassic Park», έναν ρόλο που τον συνέδεσε για πάντα με μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινηματογραφικές ταινίες των ’90s.

7. James Van Der Beek

Ο James Van Der Beek, γνωστός σε εκατομμύρια fans ως Dawson Leery από το «Dawson’s Creek», πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου σε ηλικία μόλις 48 ετών. Η σειρά αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα teen TV hits της εποχής της και έκανε τον ηθοποιό αναγνωρίσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο.

8. Eric Dane

Ο Eric Dane, γνωστός ως Dr. Mark Sloan ή αλλιώς «McSteamy» στο «Grey’s Anatomy», έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών. Είχε επίσης σημαντική παρουσία στη σειρά «Euphoria», ενώ είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με την ALS.

Η λίστα των σημαντικών απωλειών του 2026 περιλαμβάνει επίσης τον Chuck Norris, τον Neil Sedaka, τον Victor Willis των Village People, την Bonnie Tyler, τον George Wendt του «Cheers», τον Nicholas Brendon του «Buffy the Vampire Slayer», τον Bob Weir των Grateful Dead και τον σχεδιαστή Valentino Garavani.

Το κοινό μπορεί να αποχαιρετά τους stars, όμως οι ρόλοι, τα τραγούδια και οι στιγμές που μας χάρισαν συνεχίζουν να υπάρχουν σε ταινίες, σειρές, playlists και memories. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο δυνατό κομμάτι της pop culture: κάποιοι άνθρωποι φεύγουν, αλλά οι χαρακτήρες και οι δημιουργίες τους μένουν για πάντα.

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