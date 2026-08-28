Celeb World 28.08.2026

Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η τρυφερή αγκαλιά με την κόρη της στα γενέθλιά της που έκλεψε την παράσταση

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Η τούρτα με τα αναμμένα κεράκια, το μεγάλο χαμόγελο της ηθοποιού και η αγκαλιά με την κόρη της έδωσαν μια ιδιαίτερα ζεστή νότα στη γιορτή της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Γιολάντα Καλογεροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με την κόρη της.
  • Μια τρυφερή αγκαλιά μητέρας και κόρης έκλεψε την παράσταση.
  • Ο Σταύρος Σβήγκος μοιράστηκε τη φωτογραφία στο Instagram.
  • Η απλότητα και η ζεστασιά της στιγμής ήταν το επίκεντρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια τούρτα με αναμμένα κεράκια, ένα μεγάλο χαμόγελο και μια αγκαλιά που τα έλεγε όλα ήταν αρκετά για να ξεχωρίσουν τα φετινά γενέθλια της Γιολάντας Καλογεροπούλου. Η ηθοποιός πέρασε τη σημαντική αυτή ημέρα έχοντας στο πλευρό της την κόρη της και η εικόνα των δυο τους μαζί αποτύπωσε με τον πιο όμορφο τρόπο τη χαρά της στιγμής. Το τρυφερό στιγμιότυπο μοιράστηκε ο Σταύρος Σβήγκος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να της ευχηθεί δημόσια για τα γενέθλιά της.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου απολαμβάνει το καλοκαίρι με ένα όμορφο οικογενειακό άλμπουμ, φορώντας ένα εντυπωσιακό κολιέ.
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/

Στη φωτογραφία, η Γιολάντα Καλογεροπούλου ποζάρει χαμογελαστή, κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της, ενώ δίπλα τους βρίσκεται η τούρτα με τα κεράκια. Μια απλή οικογενειακή στιγμή, που όμως αποπνέει ζεστασιά και κάνει τη συγκεκριμένη ανάρτηση να ξεχωρίζει.

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Δεν χρειάστηκε κάποια εντυπωσιακή εμφάνιση ή μια μεγάλη γιορτή για να αποκτήσουν ιδιαίτερο χαρακτήρα τα γενέθλια της Γιολάντας Καλογεροπούλου. Η παρουσία της κόρης της ήταν αρκετή για να δώσει στη συγκεκριμένη ημέρα μια ξεχωριστή συναισθηματική αξία. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε αγκαλιά με την κόρη της, έχοντας μπροστά της την τούρτα των γενεθλίων. Το χαμόγελό της μαρτυρά τη χαρά της, ενώ η εικόνα μητέρας και κόρης δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ζεστό οικογενειακό στιγμιότυπο.

https://www.instagram.com/yolanda.kalo/
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/

Μέσα από τέτοιες φωτογραφίες, άλλωστε, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που τραβούν την προσοχή. Η αγκαλιά, η οικειότητα και η χαλαρή διάθεση της Γιολάντας Καλογεροπούλου δίνουν στη φωτογραφία έναν αυθεντικό χαρακτήρα. Τη συγκεκριμένη στιγμή θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Σταύρος Σβήγκος, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος απολαμβάνουν το καλοκαίρι σε παραλία με το πιο γλυκό οικογενειακό άλμπουμ.
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/

Η λεζάντα που επέλεξε ήταν λιτή αλλά απόλυτα ταιριαστή με την περίσταση: «Χρόνια Πολλά». Χωρίς πολλά λόγια, η εικόνα ήταν εκείνη που είχε τον πρώτο λόγο, καθώς αποτύπωνε τη Γιολάντα Καλογεροπούλου χαμογελαστή και αγκαλιά με την κόρη της.

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ΓΕΝΕΘΛΙΑ Γιολάντα Καλογεροπούλου
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