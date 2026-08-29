Μουσική 29.08.2026

Ο The Weeknd «έσπασε» τα κοντέρ με την περιοδεία του – 892.000 εισιτήρια σε 1 μήνα

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Ο The Weeknd έκανε τον μεγαλύτερο μήνα της καριέρας του, συγκεντρώνοντας 124,4 εκατομμύρια δολάρια και 892.000 εισιτήρια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η περιοδεία «After Hours Til Dawn Tour» του The Weeknd κατέκτησε την κορυφή του Billboard Top Tours τον Ιούλιο.
  • Ο The Weeknd πούλησε περίπου 892.000 εισιτήρια τον Ιούλιο, με 16 shows και έσοδα 124,4 εκατομμύρια δολάρια.
  • Τέσσερις sold-out εμφανίσεις στο Stade de France του Παρισιού προσέλκυσαν 300.000 θεατές και απέφεραν 44,2 εκατομμύρια δολάρια.
  • Ο Ιούλιος αποτέλεσε τον πιο επιτυχημένο μήνα της καριέρας του The Weeknd σε επίπεδο περιοδείας.
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Ο The Weeknd φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα από τα πιο δυνατά touring moments της καριέρας του, με την περιοδεία «After Hours Til Dawn Tour» να συνεχίζει να γράφει εντυπωσιακά νούμερα. Μόνο μέσα στον Ιούλιο, ο superstar κατάφερε να βρεθεί για πρώτη φορά στην κορυφή του Billboard Top Tours. Με συνολικά 16 shows, η περιοδεία του απέφερε 124,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σχεδόν 900.000 fans βρέθηκαν στις συναυλίες του.

Ο The Weeknd με τα χέρια ανοιχτά και μικρόφωνο στο χέρι, μιλά για το τέλος της καριέρας του.
https://www.instagram.com/theweeknd/

Συγκεκριμένα, ο The Weeknd πούλησε περίπου 892.000 εισιτήρια μέσα σε έναν μόλις μήνα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει ως live performer. Η επίδοσή του τον έφερε στην πρώτη θέση του σχετικού chart του Billboard και έκανε τον Ιούλιο τον πιο επιτυχημένο μήνα της καριέρας του σε επίπεδο περιοδείας. Και όλα αυτά ενώ το After Hours Til Dawn Tour συνεχίζει να συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον σε κάθε στάση του.

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Μεγάλο ρόλο στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα έπαιξε και το Παρίσι, όπου ο The Weeknd πραγματοποίησε τέσσερις sold-out εμφανίσεις στο Stade de France. Τα συγκεκριμένα shows προσέλκυσαν συνολικά περίπου 300.000 θεατές και απέφεραν 44,2 εκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα highlights του μήνα. Με τέτοιους αριθμούς, δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Ιούλιος έγινε το απόλυτο career high του The Weeknd στις περιοδείες.

the_weekend
https://www.instagram.com/theweeknd/

The Weeknd: Το Παρίσι έγινε ένα από τα μεγαλύτερα highlights

Οι τέσσερις συναυλίες στο Stade de France έδωσαν τεράστια ώθηση στα συνολικά έσοδα του Ιουλίου, με τον Καναδό star να αποδεικνύει πως το κοινό του παραμένει πιο πιστό από ποτέ. Η επιτυχία της περιοδείας δεν περιορίζεται, λοιπόν, μόνο στα streaming records και στα hits του, αλλά μεταφράζεται πλέον και σε εντυπωσιακή προσέλευση στα live shows.

Ο The Weeknd συνεχίζει έτσι την εντυπωσιακή πορεία του με το «After Hours Til Dawn Tour», καταγράφοντας έναν μήνα που δύσκολα θα ξεχαστεί. Με εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και εκατοντάδες χιλιάδες fans να γεμίζουν τα στάδια, ο Ιούλιος του 2026 ανήκει ξεκάθαρα στον ίδιο.

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The Weeknd μουσική περιοδεία
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