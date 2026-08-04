Ψάχνεις έμπνευση για την αυλή σου; Δες το σπίτι της Βάσως Λασκαράκη στην Κρήτη

Με μια ματιά Η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε ιδέες διακόσμησης από την αυλή του εξοχικού της στην Κρήτη.

Η αυλή της ακολουθεί ρουστίκ αισθητική με φυσικά υλικά, γήινες αποχρώσεις και απλότητα.

Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ο πέτρινος τοίχος, η ξύλινη πέργκολα και η πλούσια βλάστηση.

Η απλότητα, τα ξύλινα έπιπλα και η σύνδεση με τη φύση δημιουργούν έναν φιλόξενο χώρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στην Κρήτη έχει άλλη μαγεία και η Βάσω Λασκαράκη φαίνεται πως ξέρει καλά πώς να το απολαμβάνει. Η ηθοποιός επέστρεψε στο εξοχικό της στο Ηράκλειο μετά τις οικογενειακές διακοπές της στις Κυκλάδες και μοιράστηκε με τους followers της μια μικρή «ματιά» στον προσωπικό της παράδεισο. Μέσα από μια χαλαρή στιγμή στη βεράντα της, όπου απολάμβανε τον αγαπημένο της χυμό, αποκάλυψε έναν χώρο γεμάτο ζεστασιά και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η αυλή της έγινε η τέλεια αφορμή για να πάρουμε ιδέες διακόσμησης για το δικό μας σπίτι.

Το εξοχικό της Βάσως Λασκαράκη στην Κρήτη κινείται σε μια αισθητική που συνδυάζει την απλότητα με την κομψότητα. Η ηθοποιός φαίνεται πως έχει επιλέξει το ρουστίκ στιλ, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα φυσικά υλικά, τις γήινες αποχρώσεις και τις λεπτομέρειες που δημιουργούν αίσθηση ηρεμίας. Ο χώρος θυμίζει το ιδανικό καλοκαιρινό καταφύγιο, μακριά από την ένταση της πόλης. Αν ψάχνεις τρόπους να μεταμορφώσεις την αυλή ή το μπαλκόνι σου, η επιλογή της αποτελεί μια μεγάλη πηγή έμπνευσης.

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Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην αυλή της Βάσως Λασκαράκη είναι η φυσική ομορφιά του χώρου. Ο πέτρινος τοίχος, η ξύλινη πέργκολα με τα λευκά υφάσματα σκίασης και η πλούσια βλάστηση δημιουργούν μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από καλοκαιρινό περιοδικό διακόσμησης. Η επιλογή των υλικών δίνει στον χώρο έναν αυθεντικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα τον κάνει πιο φιλόξενο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι, ιδανικό για οικογενειακά γεύματα και χαλαρές βραδιές με φίλους. Το σκούρο ξύλο με τα έντονα νερά προσθέτει ζεστασιά και δένει αρμονικά με το φυσικό τοπίο γύρω από το σπίτι. Μικρές λεπτομέρειες, όπως ένα vintage ποτήρι με ιδιαίτερο σχέδιο, ολοκληρώνουν την αισθητική του χώρου.

Η αυλή της Βάσως Λασκαράκη μας θυμίζει πως δεν χρειάζονται υπερβολές για να δημιουργήσεις έναν όμορφο εξωτερικό χώρο. Μερικά ξύλινα έπιπλα, φυτά, φυσικές υφές και ζεστός φωτισμός μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα μιας βεράντας ή ενός κήπου. Το ρουστίκ στιλ παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές, καθώς συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα.

Το εξοχικό της ηθοποιού στην Κρήτη είναι η απόδειξη πως η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται στην απλότητα και στη σύνδεση με τη φύση. Ένας χώρος φτιαγμένος για ξεκούραση, οικογενειακές στιγμές και καλοκαιρινές αναμνήσεις μπορεί να γίνει η απόλυτη έμπνευση για όσους θέλουν να ανανεώσουν το σπίτι τους.

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