Life 04.08.2026

Dua Lipa: Το sporty chic outfit που γίνεται έμπνευση για κάθε μέρα

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Η Dua Lipa υιοθέτησε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς, το sporty chic επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa αποδεικνύει ότι ένα απλό outfit μπορεί να γίνει fashion statement.
  • Το sporty chic συνδυάζει άνεση, cool αισθητική και μικρές fashion πινελιές.
  • Η νέα εκδοχή του sporty chic συνδυάζει basic με elegant κομμάτια.
  • Το στιλ δεν εξαρτάται από την υπερβολή, αλλά από τις σωστές επιλογές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν χρειάζονται λαμπερά φορέματα ή εντυπωσιακά red carpet looks για να ξεχωρίσεις. Η Dua Lipa απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ένα απλό outfit μπορεί να γίνει fashion statement, αρκεί να συνδυαστεί σωστά. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα σύνολο που ισορροπούσε ανάμεσα στο χαλαρό και το κομψό. Και φυσικά, οι fans της δεν άργησαν να το βάλουν στη λίστα με τα looks που αξίζει να αντιγράψουν.

Η Dua Lipa απολαμβάνει τις στιγμές της στη Ρώμη φορώντας φανέλα της Νάπολι, στο πλαίσιο του μήνα του μέλιτος.
https://www.instagram.com/dualipa/

Το μυστικό της επιτυχίας δεν ήταν τα ακριβά κομμάτια, αλλά ο τρόπος που τα συνδύασε. Η Dua Lipa έδειξε πως το sporty chic συνεχίζει να εξελίσσεται και να γίνεται μία από τις πιο δυνατές τάσεις της χρονιάς. Άνεση, cool αισθητική και μικρές fashion πινελιές συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι ακριβώς το είδος του outfit που βλέπεις και λες «αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ».

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Το sporty chic δεν θυμίζει πλέον το κλασικό αθλητικό ντύσιμο. Η νέα εκδοχή του συνδυάζει basic κομμάτια με πιο elegant επιλογές, δημιουργώντας looks που είναι άνετα αλλά και απόλυτα stylish. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι designers επενδύουν σε αυτή την αισθητική, φέρνοντας στο προσκήνιο baseball caps, bomber jackets, αθλητικά στοιχεία και sneakers δίπλα σε πιο θηλυκές γραμμές. Το αποτέλεσμα είναι μια τάση που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα και μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε προσωπικό στιλ.

Η Dua Lipa απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στην Ιταλία, με τον Callum Turner να είναι στο πλευρό της.
https://www.instagram.com/dualipa/

Αν υπάρχει ένα fashion lesson που αξίζει να κρατήσεις από τη Dua Lipa, είναι πως το στιλ δεν εξαρτάται από την υπερβολή αλλά από τις σωστές επιλογές. Ένα denim shorts, ένα basic top και μερικά έξυπνα αξεσουάρ αρκούν για να δημιουργήσουν ένα outfit που δείχνει μοντέρνο και φρέσκο.

Η Dua Lipa αποκαλύπτει τη fitness φιλοσοφία της, εξηγώντας πώς το Pilates έγινε το σταθερό της «καταφύγιο».
https://www.instagram.com/dualipa/

Το sporty chic δείχνει ότι θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και τους επόμενους μήνες, οπότε ίσως τώρα είναι η ιδανική στιγμή να του δώσεις μια θέση και στη δική σου γκαρνταρόμπα.

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dua lipa outfit
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