Life 04.08.2026

Γιατί όλοι μιλούν για τη νέα καμπάνια της Savage X Fenty με τη Rihanna;

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Η Savage X Fenty παρουσίασε τη νέα της συλλογή με πρωταγωνίστρια τη Rihanna, με την pop star να κλέβει την παράσταση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Rihanna προώθησε τη νέα καμπάνια της Savage X Fenty με αποκαλυπτικό κορμάκι και αυτοπεποίθηση.
  • Η φωτογράφιση περιλάμβανε πινακίδα "Curves Ahead", τονίζοντας τη θηλυκότητα με χιούμορ.
  • Η Savage X Fenty προωθεί τη διαφορετικότητα, την αυτοπεποίθηση και το body positivity.
  • Η Rihanna, ως ambassador, δημιουργεί τάσεις και κάνει τις καμπάνιες της viral.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna ξέρει καλύτερα από τον καθένα πώς να τραβάει όλα τα βλέμματα και η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram το αποδεικνύει για ακόμη μία φορά. Η superstar επέστρεψε δυναμικά στο feed των εκατομμυρίων followers της, δημοσιεύοντας εικόνες από τη νέα καμπάνια της Savage X Fenty. Μέσα σε λίγες ώρες, οι φωτογραφίες της έγιναν viral, με τους θαυμαστές της να αποθεώνουν τόσο το confidence όσο και το εντυπωσιακό της στιλ. Άλλωστε, κάθε εμφάνισή της μετατρέπεται σχεδόν αυτόματα σε θέμα συζήτησης στα social media.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η Rihanna πόζαρε φορώντας ένα αποκαλυπτικό κορμάκι από τη νέα συλλογή του brand της, αποδεικνύοντας πως συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας pop κουλτούρας. Παρότι πριν από περίπου έναν χρόνο έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί, η ίδια δείχνει πιο σίγουρη από ποτέ για τον εαυτό της και το αποτυπώνει σε κάθε της φωτογράφιση.

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Με έντονη αυτοπεποίθηση και παιχνιδιάρικη διάθεση, παρουσίασε τη νέα σειρά εσωρούχων, κερδίζοντας ξανά τις εντυπώσεις. Η λεζάντα της ήταν λιτή αλλά χαρακτηριστική, γράφοντας: «Even outside there are rules», συνοδεύοντας την ανάρτηση με αναφορά στη Savage X Fenty.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Το αξεσουάρ που έκλεψε την παράσταση

Αυτό που ξεχώρισε περισσότερο δεν ήταν μόνο το outfit της, αλλά και το ιδιαίτερο concept της φωτογράφισης. Η Rihanna κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε «Curves Ahead» («Καμπύλες μπροστά»), παίζοντας με το μήνυμα της καμπάνιας και αναδεικνύοντας με χιούμορ τη θηλυκότητά της.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Το συγκεκριμένο στοιχείο έγινε αμέσως viral στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως η τραγουδίστρια καταφέρνει κάθε φορά να παρουσιάζει τις συλλογές της με έναν διαφορετικό και δημιουργικό τρόπο.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η Savage X Fenty συνεχίζει να κάνει τη διαφορά

Τα τελευταία χρόνια η Savage X Fenty έχει αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο των εσωρούχων, προωθώντας τη διαφορετικότητα, την αυτοπεποίθηση και το body positivity. Η Rihanna παραμένει το κεντρικό πρόσωπο των περισσότερων καμπανιών της, αποδεικνύοντας πως η καλύτερη ambassador του brand της είναι η ίδια.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Κάθε νέα συλλογή συνοδεύεται από εικόνες που γίνονται viral, ενώ οι fans περιμένουν πάντα τις νέες φωτογραφίσεις της για να δουν το επόμενο fashion statement που θα παρουσιάσει.

https://www.instagram.com/badgalriri/
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η Rihanna έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις αλλά τις δημιουργεί. Η νέα της φωτογράφιση συνδυάζει μόδα, αυτοπεποίθηση και χιούμορ, στοιχεία που αποτελούν πλέον την υπογραφή της. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε λίγες ώρες οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και γέμισαν με χιλιάδες σχόλια θαυμασμού. Όταν η Rihanna δημοσιεύει κάτι νέο, το Instagram δύσκολα μένει… αδιάφορο.

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Fenty RIHANNA
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