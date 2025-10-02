Celeb News 02.10.2025

Δούκισσα Νομικού: Στιγμές έμπνευσης με τη θρυλική Helen Mirren στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Δούκισσα Νομικού γνώρισε τη Helen Mirren στο Παρίσι κατά την Εβδομάδα Μόδας και μοιράστηκε στα social media τη συγκίνηση της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Δούκισσα Νομικού ταξίδεψε στο Παρίσι για να συμμετάσχει στην Εβδομάδα Μόδας, προκειμένου να περπατήσει στο Le Défilé 2025 της L’Oréal Paris. Η παρουσία της στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας αποτέλεσε όχι μόνο μια ευκαιρία να παρακολουθήσει τα σημαντικότερα shows της σεζόν, αλλά και να ζήσει μια εμπειρία γεμάτη λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της, η Δούκισσα είχε την ευκαιρία να συναντήσει καταξιωμένες προσωπικότητες του χώρου, ανταλλάσσοντας ιδέες και εμπειρίες που εμπλούτισαν τη δική της οπτική για τη μόδα και τη ζωή.

doukissa_nomkou_helen_miller
https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el

Διάβασε επίσης: Δούκισσα Νομικού: Έλαμψε σαν έναστρος ουρανός στο Le Défilé 2025 της L’Oréal Paris

Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήταν η συνάντησή της με την θρυλική ηθοποιό Helen Mirren. Η Δούκισσα Νομικού κάθισε δίπλα της, συνομίλησαν, γέλασαν και μοιράστηκαν σκέψεις για την καριέρα και την προσωπική τους πορεία. Η εμπειρία φαίνεται να την ενέπνευσε βαθιά, καθώς μοιράστηκε τη συγκίνηση και τον θαυμασμό της για την αυθεντικότητα και τη δύναμη της ηθοποιού.

Στη λεζάντα μιας ανάρτησής της στα social media, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Καθισμένη δίπλα στη θρυλική Helen Mirren μιλήσαμε, γελάσαμε και ανακάλυψα μια γυναίκα που είναι ταυτόχρονα εμβληματική και δυνατή, αλλά και τόσο βαθιά καλή και υπέροχα αυθεντική. Μια ανάμνηση που θα κρατήσω για πάντα, ατέλειωτα ευγνώμων».

doukissa_nomkou_helen_mirren
https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el

Η εμφάνιση της Δούκισσας Νομικού στο Παρίσι υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής επαφής με ανθρώπους που εμπνέουν, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε το στιλ και την κομψότητά της σε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς σκηνές μόδας. Η εμπειρία αυτή επιβεβαίωσε τη θέση της ως ambassador της εταιρίας και την έφερε ένα βήμα πιο κοντά σε προσωπικές στιγμές έμπνευσης που θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της.

Διάβασε επίσης: L’Oréal Paris Le Défilé 2025: Λάμψη, glamour και μια πασαρέλα γεμάτη αστέρες

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Le Défilé L’Oréal Paris Δούκισσα Νομικού Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Με μακριά μαλλιά και χωρίς μούσια: Σπάνια φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη από το 2005

02.10.2025
Επόμενο

Δήμητρα Ματσούκα: Ποζάρει γυμνή με θέα τη Νέα Υόρκη

02.10.2025

Δες επίσης

Βίκυ Καγιά: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της
Celeb News

Βίκυ Καγιά: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της

02.10.2025
Ο Johnny Depp επιστρέφει μετά από 30 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για χάρη του οίκου Dior
Celeb News

Ο Johnny Depp επιστρέφει μετά από 30 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για χάρη του οίκου Dior

02.10.2025
Τζένη Θεωνά: Γεννάει από μέρα σε μέρα – Οι φωτογραφίες με τον Αναστασιάδη και τον γιο τους
Celeb News

Τζένη Θεωνά: Γεννάει από μέρα σε μέρα – Οι φωτογραφίες με τον Αναστασιάδη και τον γιο τους

02.10.2025
Nicole Kidman: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Keith Urban
Celeb News

Nicole Kidman: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Keith Urban

02.10.2025