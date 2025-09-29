L’Oréal Paris Le Défilé 2025: Λάμψη, glamour και μια πασαρέλα γεμάτη αστέρες

Το Παρίσι φόρεσε ξανά τα γιορτινά του για να φιλοξενήσει ένα από τα πιο σημαντικά fashion events της Εβδομάδας Μόδας. Η L’Oréal Paris, επίσημος συνεργάτης του θεσμού, παρουσίασε το Le Défilé 2025, την ετήσια επίδειξη που τιμά τη γυναικεία ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το MAD TV, όπου η παρουσιάστρια Ιλένια Ουίλιαμς συζήτησε με τη διευθύντρια του Mad.gr, Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, και τη fashion & beauty advisor Στέλλα Μουγκαλιάν για τα looks της επίδειξης, καθώς και για όλες τις τάσεις που κυριαρχούν, αλλά και θα κυριαρχήσουν στη μόδα και την ομορφιά.

Με το φετινό Le Défilé, η L’Oréal Paris δεν παρουσίασε απλώς μια πασαρέλα, αλλά μια γιορτή της θηλυκότητας και της συμπερίληψης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η ομορφιά είναι δύναμη και φωνή για όλες τις γυναίκες.

Το ιστορικό Hotel de Ville μεταμορφώθηκε σε σκηνικό παγκόσμιας ακτινοβολίας, συνδυάζοντας τη λάμψη της μόδας με τη βαρύτητα ενός χώρου που έχει φιλοξενήσει καθοριστικές στιγμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από τις επαναστατικές συγκεντρώσεις του 18ου αιώνα μέχρι τις πρώτες διεκδικήσεις ισότητας των γυναικών τον 19ο, το κτίριο παραμένει ζωντανό σύμβολο ελευθερίας και ισότητας, αξίες που αγκαλιάζει και το Le Défilé.

3 acts, 3 αξίες: «Liberté- Égalité- Sororité»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέτος έχουν τα τρία acts που παρουσιάστηκαν, το καθένα με έντονο συμβολισμό και ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα: στο πρώτο μέρος, «Liberté», τα μοντέλα εμφανίστηκαν με μαύρο και κόκκινο που αποπνέουν ένταση και πάθος με τη Δούκισσα Νομικού να δίνει το παρών σε μία από τις πιο αναμενόμενες εμφανίσεις, στο δεύτερο act, «Égalité», κυριάρχησαν το ασημί και το λευκό που αποτυπώνουν ισότητα και διαφάνεια, ενώ στο τρίτο, «Sororité», η πασαρέλα πλημμύρισε από χρυσό που συμβολίζει δύναμη και γυναικεία αλληλεγγύη, έννοιες με βαθιά ιστορική και κοινωνική σημασία αφού το «Liberté» αντιπροσωπεύει την ελευθερία, το «Égalité» την ισότητα προς κάθε κατεύθυνση και το «Sororité» την αδελφοσύνη μεταξύ γυναικών, προερχόμενο από τη λατινική λέξη soror αντίστοιχα με το frater που γέννησε τον όρο fraternité.

Η παγκόσμια οικογένεια της L’Oréal Paris

Για 9η συνεχή χρονιά, το fashion show ένωσε την ομορφιά με τη μόδα, καλώντας στη σκηνή πρέσβειρες που ενσαρκώνουν τη δύναμη και τη διαφορετικότητα. Στο εντυπωσιακό line-up συμμετείχαν οι Gillian Anderson, Marie Bochet, Cindy Bruna, Viola Davis, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Ariana Greeblatt, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren, Aishwarya Rai και πολλές ακόμη διεθνείς προσωπικότητες.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Μόλις τα φώτα χαμήλωσαν, ξεκίνησε το πρώτο act, «Liberté», με μια ομάδα χορευτών ντυμένων στα λευκά να γεμίζει τη σκηνή εκτελώντας μια χορογραφία γεμάτη ένταση και δυναμισμό, αντίστοιχη του act που ακολουθούσε. Την επίδειξη άνοιξε η Cindy Bruna με μια εντυπωσιακή μαύρη κάπα με χρυσή φόδρα και ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα off-shoulder με ελεύθερες μπούκλες που ανέμιζαν όσο περπατούσε στο catwalk. Ακολούθησαν εντυπωσιακές δημιουργίες, όπως φορέμτα από δαντέλα, κόκκινα, λαμπερά σύνολα με αιχμηρούς κορσέδες και τούλινα στοιχεία.

Η Ariana Greeblatt περπάτησε με κόκκινο δαντελένιο φόρεμα με φιόγκο, ενώ η Coco Rocha εντυπωσίασε με μίνι κόκκινο φόρεμα με κρόσσια και βάτες. Η Luma Grothe επέλεξε ένα κατακόκκινο φόρεμα από διαφάνεια, του οποίου η φούστα θύμιζε κρινολίνο. Ακόμη, η Philippine Leroy-Beaulieu, απέδειξε πως η γαλλική φινέτσα δεν έχει ηλικία, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με εντυπωσιακό ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς και σκίσμο στο πίσω μέρος.

Το δεύτερο act, «Égalité», ξεκίνησε με τη Charlotte Kardi να τραγουδάει φορώντας μαύρο φόρεμα που αγκάλιαζε το σώμα με halter neck και ανοίγματα στο πλάι. Στην πασαρέλα κυριάρχησαν λευκά και ασημί mini φορέματα με balloon μανίκια, χαλαρές μπούκλες και ανδρόγυνα κοστούμια που εκπέμπουν ισότητα των φύλων. Η Helen Mirren εμφανίστηκε με ασημί structured μπλούζα και μαύρο παντελόνι, ενώ μια μπαλαρίνα περπάτησε με μαύρη τούλινη φούστα και embellished ασημί μπλούζα με ασορτί κολάν και αξεσουάρ που θύμιζαν Λίμνη των Κύκνων. Η Viola Davis επέλεξε ασπρόμαυρο off-shoulder φόρεμα με λάμψεις, ενώ υπήρξαν κοστούμια με πούπουλα, φορέματα με κρόσσια και πολλά glitter. Η Heidi Klum εμφανίστηκε με μαύρο φόρεμα, το οποίο στο κέντρο του είχε μια εντυπωσιακή ασημί, μεταλλική λεπτομέρεια.

Στο τρίτο act, «Sororité», το χρυσό κυριάρχησε σε looks, μαλλιά και μακιγιάζ, μετατρέποντας την πασαρέλα σε μια λαμπερή γιορτή γυναικείας αλληλεγγύης. Η Gillian Anderson εμφανίστηκε με ανάλφρα, λιτά μαλλιά και ένα ασημί-μαύρο φόρεαμα όλο λάμψη. Η Δούκισσα Νομικού, σε εμφάνιση που θύμιζε Brigitte Bardot, περπάτησε με two-piece σύνολο που συνδύαζε μια λαμπερή φούστα με κομψό top, ενώ η Cara Delevingne εντυπωσίασε με μαύρο φόρεμα με διαφάνειες και ένταση στους γοφούς.

Στη συνέχεια, κάλεσε από το κοινό την Eva Longoria, η οποία ανέβηκε στο catwalk φορώντας μια elegant δημιουργία που τόνιζε τη θηλυκότητά της. Ακολούθησε η Jane Fonda με ολόχρυσο φόρεμα, πιο αστραφτερή από ποτέ, με το χαρακτηριστικό της κοντό καστανό μαλλί, ενώ η Bebe Vio Grandis, η παραολυμπιονίκης-πρέσβειρα της L’Oréal Paris, περπάτησε με total black A-line φόρεμα, αποπνέοντας δύναμη και αυτοπεποίθηση. Η Simone Ashley ξεχώρισε με mini χρυσό φόρεμα γεμάτο κρόσσια, ενώ η Andie MacDowell περπάτησε ένα μαύρο σατέν σετ με κοστούμι στο πάνω μέρος, αφήνοντας τα φυσικά γκρίζα μαλλιά της ελεύθερα και ανέμελα, ως μια ηχηρή δήλωση απέναντι στον ηλικιακό ρατσισμό.

Στο τέλος του τρίτου act, τα φώτα χαμήλωσαν και στη σκηνή εμφανίστηκε η Kendall Jenner με ένα ολόλευκο φόρεμα, natural μακιγιάζ, σαγηνευτική λαιμόκοψη και σκίσιμο στο πλάι, σε μια εμφάνιση που τράβηξε όλα τα βλέμματα. Το show ολοκληρώθηκε με όλες τις πρέσβειρες να ανεβαίνουν μαζί στην πασαρέλα, χορεύοντας και γιορτάζοντας τη γυναικεία αλληλεγγύη μέσα σε μια ατμόσφαιρα λάμψης και συγκίνησης.

Μιας και μιλάμε για το Le Défilé 2025 της L’Oréal Paris, τα μαλλιά και το μακιγιάζ δεν θα μπορούσαν παρά να κλέψουν την παράσταση. Στο πιο λαμπερό catwalk είδαμε makeup looks σε απόλυτη αρμονία με την υπόλοιπη εικόνα. Το κόκκινο κραγιόν έδινε τον ρυθμό σε πολλές εμφανίσεις, ενώ όπου απουσίαζε, τη σκυτάλη έπαιρναν τα έντονα μάτια, αυτά που κάνουν τις Γαλλίδες τόσο ξεχωριστές. Όσο για τα μαλλιά, κινήθηκαν στη φιλοσοφία της ελευθερίας, με τους hairstylists να αναδεικνύουν τις φυσικές υφές των μοντέλων στην καλύτερη εκδοχή τους. Η λάμψη ήταν παρούσα σε κάθε look, από sleek, ίσια μαλλιά μέχρι έντονες μπούκλες, αποδεικνύοντας ότι αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς.

Η ελληνική παρουσία

Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε για πέμπτη φορά στην πασαρέλα του Le Défilé 2025 της L’Oréal Paris, κερδίζοντας τα βλέμματα με την αυτοπεποίθηση και το αψεγάδιαστο στιλ της, εμφανιζόμενη στο τρίτο act, «Sororité», με ένα αστραφτερό total black outfit που ανέδειξε τον δυναμισμό της, ενώ τα μαλλιά και το μακιγιάζ θύμιζαν την παριζιάνικη φινέτσα της Brigitte Bardot με curtain bangs, επιμελώς ατημέλητο ξανθό και σαγηνευτικό eye look με έντονο μαύρο eyeliner, δημιουργία του καταξιωμένου beauty expert της L’Oréal Paris, Παντελή Τουτουντζή, που ισορρόπησε κομψότητα και λάμψη και έκανε την εμφάνισή της ένα από τα highlights της βραδιάς.

Το Le Défilé 2025 της L’Oréal Paris απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η μόδα μπορεί να γίνει φορέας μηνυμάτων ενδυνάμωσης, ισότητας και αλληλεγγύης. Τα τρία acts, «Liberté», «Égalité» και «Sororité», με τα χαρακτηριστικά τους χρώματα και τη συμβολική τους δύναμη, μετέτρεψαν την πασαρέλα σε ένα σκηνικό που συνδέει την ομορφιά με κοινωνικές αξίες. Η συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων και δημιουργικών ομάδων μετέτρεψε το Le Défilé σε γιορτή θηλυκότητας, έμπνευσης και αλληλεγγύης, αφήνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη της μόδας πέρα από τα ρούχα και τα look.

