Le Défilé L’Oréal Paris: Η μόδα συναντά τη γυναικεία ενδυνάμωση στο Παρίσι

Η εμβληματική πασαρέλα της L’Oréal Paris επιστρέφει στο ιστορικό Hotel de Ville στις 29 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά αποκλειστικά από το MAD TV

Η L’Oréal Paris, επίσημος συνεργάτης της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, επιστρέφει δυναμικά με το Le Défilé, την ετήσια επίδειξη μόδας που τιμά τη γυναικεία ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο εμβληματικό Hotel de Ville, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει τη λάμψη της μόδας με την ιστορική σημασία του χώρου.

Το show θα προβληθεί ζωντανά από τη συχνότητα του MAD TV.

Το Hotel de Ville, που έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για επαναστατικές διαδηλώσεις κατά τη Γαλλική Επανάσταση τον 18ο αιώνα, αλλά και για τις πρώτες διεκδικήσεις των γυναικών για κοινωνική οργάνωση και ισότιμες αποδοχές τον 19ο αιώνα, θα φιλοξενήσει για ένα ακόμη έτος το μοναδικό αυτό catwalk. Το Le Défilé της L’Oréal Paris έχει εξελιχθεί σε θεσμό, καθώς για 9η συνεχόμενη χρονιά ενώνει τη μόδα με την ομορφιά, προβάλλοντας δυναμικά το μήνυμα της ισότητας.

Η ελληνική εκπροσώπηση

Μεταξύ των παγκοσμίως αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων που θα περπατήσουν στην πασαρέλα, ξεχωρίζει η παρουσία της Δούκισσας Νομικού, ambassador της L’Oréal Paris στην Ελλάδα, η οποία θα συμμετάσχει για 5η φορά στο Le Défilé.

Η Δούκισσα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας πλάι σε εμβληματικές γυναίκες όπως οι Gillian Anderson, Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell, Helen Mirren και Aishwarya Rai.

Το μακιγιάζ της Δούκισσας Νομικού θα επιμεληθεί ο διακεκριμένος beauty expert της L’Oréal Paris, Παντελής Τουτουντζής, δημιουργώντας ένα look που θα αναδείξει τη θηλυκότητα και τη δυναμική της.

Η δημιουργική ομάδα

Το Le Défilé αποτελεί καρπό μιας υψηλού επιπέδου δημιουργικής συνεργασίας. Ο νέος global make-up expert της L’Oréal Paris, Harold James, μαζί με την ομάδα του, και ο καταξιωμένος hair expert Stéphane Lancien θα επιμεληθούν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των εκπροσώπων της μάρκας, συνδυάζοντας την καινοτομία στην ομορφιά με τη δημιουργική αριστεία της μόδας.

Ζωντανή μετάδοση

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά το Le Défilé τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 22:00, αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του MAD TV. Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη λάμψη, έμπνευση και ισχυρά μηνύματα για τη θέση της γυναίκας στον κόσμο της μόδας και της κοινωνίας.

Η L’Oréal Paris καλεί όλους να γιορτάσουν τη δύναμη, την ενότητα και τη φωνή των γυναικών μέσα από ένα μοναδικό fashion show που συνδυάζει την ιστορία με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.