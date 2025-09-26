Η Δούκισσα Νομικού στο Παρίσι: Η 5η της εμφάνιση στο εμβληματικό Le Défilé της L’Oréal Paris

Το Παρίσι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το πιο λαμπερό και ουσιαστικό fashion event της εβδομάδας μόδας, με τη L’Oréal Paris να γιορτάζει τη θηλυκότητα και τη συμπερίληψη

Η L’Oréal Paris, επίσημος συνεργάτης της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, παρουσιάζει και φέτος το εμβληματικό Le Défilé, μια μοναδική επίδειξη μόδας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου μπροστά από το ιστορικό Hotel de Ville. Ένα event που δεν είναι απλώς catwalk, αλλά μια διεθνής γιορτή αφιερωμένη στην ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη των γυναικών.

Το σημείο όπου θα στηθεί η πασαρέλα μόνο τυχαίο δεν είναι: το Hotel de Ville, μνημείο της γαλλικής Ιστορίας, έχει βρεθεί στο επίκεντρο επαναστάσεων και κοινωνικών διεκδικήσεων ήδη από τον 18ο και 19ο αιώνα. Εκεί όπου γράφτηκε ιστορία για την ισότητα και τα δικαιώματα, η L’Oréal Paris θα παρουσιάσει την πεμπτουσία της θηλυκότητας με τη γλώσσα της μόδας και της ομορφιάς.

Η ελληνική παρουσία με τη Δούκισσα Νομικού

Ανάμεσα στις διεθνείς προσωπικότητες που θα ανέβουν στην πασαρέλα, ξεχωρίζει η Δούκισσα Νομικού, Ελληνίδα ambassador της L’Oréal Paris, που θα περπατήσει για 5η φορά στο Le Défilé. Η λαμπερή της παρουσία θα βρεθεί δίπλα σε σταρ όπως η Kendall Jenner, η Gillian Anderson, η Eva Longoria, η Jane Fonda, η Andie MacDowell και πολλές ακόμη πρέσβειρες ομορφιάς, που ενώνουν δυνάμεις για να εμπνεύσουν και να στείλουν μήνυμα ενότητας.

Το μακιγιάζ της Δούκισσας θα επιμεληθεί ο καταξιωμένος Beauty Expert της L’Oréal Paris, Παντελής Τουτουντζής, χαρίζοντάς της μια εμφάνιση που θα συζητηθεί.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από το catwalk

Για όγδοη χρονιά από το 2017, το Le Défilé της L’Oréal Paris θα ενώσει την υψηλή αισθητική της μόδας με την εξειδίκευση στην ομορφιά. Ο νέος Global Make-up Expert της μάρκας Harold James με την ομάδα του, σε συνεργασία με τον κορυφαίο hair expert Stéphane Lancien, θα δημιουργήσουν μοναδικές εμφανίσεις που θα μετατρέψουν την πασαρέλα σε καμβά δημιουργικότητας και λάμψης.

Η οικογένεια της L’Oréal Paris σε ένα μοναδικό line-up

Η παγκόσμια οικογένεια της L’Oréal Paris θα δώσει το παρών με ένα εντυπωσιακό line-up: Gillian Anderson, Marie Bochet, Cindy Bruna, Viola Davis, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Ariana Greeblatt, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren, Aishwarya Rai και πολλές ακόμα γυναίκες που ενσαρκώνουν τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της θηλυκότητας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά το Le Défilé τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 22:00, αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του MAD TV.

Διάβασε επίσης: Le Défilé L’Oréal Paris: Η μόδα συναντά τη γυναικεία ενδυνάμωση στο Παρίσι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.