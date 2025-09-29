Fashion 30.09.2025

Δούκισσα Νομικού: Έλαμψε σαν έναστρος ουρανός στο Le Défilé 2025 της L’Oréal Paris

doukissa_nomikou_le_defile_25
Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε με αυτοπεποίθηση και λάμψη στο πιο λαμπερό act του Le Défilé 2025, εντυπωσιάζοντας με total black outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Le Défilé της L’Oréal Paris, επίσημου συνεργάτη της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, δεν ήταν απλώς μια επίδειξη μόδας. Κάθε look και κάθε act είχε συμβολικό χαρακτήρα. Το τρίτο act,Sororité, όπου περπάτησε η Δούκισσα Νομικού, απέδωσε την έννοια της γυναικείας αλληλεγγύης. Τα επόμενα acts, Égalité και Liberté, υπογράμμισαν την ισότητα και την ελευθερία, στέλνοντας ένα δυνατό κοινωνικό μήνυμα μέσα από τη γλώσσα της μόδας.

Η ελληνίδα ambassador ενσάρκωσε πλήρως αυτή την έννοια, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε statement. Η παρουσία της στο Παρίσι απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ελληνική ομορφιά μπορεί να σταθεί με σιγουριά δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μόδας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Le Défilé και κερδίζοντας την αναγνώριση διεθνώς.

doukissa_nomikou_le_defile_25
https://www.instagram.com/dutchesss_/

 

Διάβασε επίσης: Η Δούκισσα Νομικού στο Παρίσι: Η 5η της εμφάνιση στο εμβληματικό Le Défilé της L’Oréal Paris

Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε για πέμπτη φορά στην πασαρέλα του Le Défilé 2025 της L’Oréal Paris, κερδίζοντας τα βλέμματα με την αυτοπεποίθηση, τη λάμψη και το αψεγάδιαστο στιλ της. Η ελληνίδα ambassador της L’Oréal εμφανίστηκε στο τρίτο act, «Sororité», με ένα εντυπωσιακό two-piece, αστραφτερό total black outfit, με sheer φόυστα, που έμοιαζε με πολυτελές παρεό και ένα αντίστοιχο μπόυστο, που ανέδειξε τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητά της. Μαλλιά και μακιγιάζ θύμιζαν την παριζιάνικη φινέτσα της Brigitte Bardot, με χαρακτηριστικά curtain bangs, επιμελώς ατημέλητο ξανθό χρώμα και ένα όλο υπονοούμενα σαγηνευτικό eye look, με έντονο μαύρο eyeliner που ολοκλήρωνε την εκθαμβωτική εμφάνισή της.

doukissa_nomikou_le_defile_25
https://www.instagram.com/dutchesss_/

 

Το μακιγιάζ της επιμελήθηκε ο καταξιωμένος beauty expert της L’Oréal Paris, Παντελής Τουτουντζής, δημιουργώντας ένα look που ισορροπούσε την κομψότητα με τη λάμψη, καθιστώντας την εμφάνιση της Δούκισσας ένα από τα highlights της βραδιάς. Κάθε λεπτομέρεια από το styling μέχρι το make-up έδειχνε την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη δυναμική της ελληνίδας ambassador στο διεθνές fashion stage.

Η παρουσία της στο Παρίσι, ανάμεσα σε διεθνείς σταρ όπως η Kendall Jenner, η Gillian Anderson, η Eva Longoria και η Jane Fonda, απέδειξε πως η ελληνική ομορφιά μπορεί να σταθεί με σιγουριά δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μόδας. Το Le Défilé έγινε η αφορμή να αναδείξει την αυτοπεποίθηση, την ενδυνάμωση και την ανεπιτήδευτη γοητεία της, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα γυναικείας αλληλεγγύης και empowerment.

doukissa_nomikou_le_defile_25
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Η Δούκισσα Νομικού απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η ελληνική παρουσία στην παγκόσμια μόδα δεν περνάει απαρατήρητη, κερδίζοντας επάξια μια θέση στο επίκεντρο του πιο εντυπωσιακού και ουσιαστικού fashion event της εβδομάδας μόδας του Παρισιού.

Διάβασε επίσης: Le Défilé L’Oréal Paris: Όλα όσα θα δούμε στο πιο δυναμικό catwalk της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Le Défilé L’Oréal Paris Δούκισσα Νομικού Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

L’Oréal Paris Le Défilé 2025: Λάμψη, glamour και μια πασαρέλα γεμάτη αστέρες

30.09.2025
Επόμενο

Το κόλπο που κανείς δεν σου είπε: πώς εξοικονομείς χρήματα χωρίς θυσίες

30.09.2025

Δες επίσης

Gen Z Vs Boomers: Όταν 2 κόσμοι συγκρούονται – Οι πιο έντονες διαφορές
Life

Gen Z Vs Boomers: Όταν 2 κόσμοι συγκρούονται – Οι πιο έντονες διαφορές

01.10.2025
Τα πιο περίεργα είδη καφέ στον κόσμο που δεν θα τολμούσαμε να πιούμε
Life

Τα πιο περίεργα είδη καφέ στον κόσμο που δεν θα τολμούσαμε να πιούμε

01.10.2025
Pamela Anderson: Η θρυλική ξανθιά bombshell με νέο hair look
Beauty

Pamela Anderson: Η θρυλική ξανθιά bombshell με νέο hair look

01.10.2025
Νομίζεις ότι οι νότες δέρματος δεν είναι για εσένα; Αυτά τα αρώματα θα σου αλλάξουν γνώμη
Beauty

Νομίζεις ότι οι νότες δέρματος δεν είναι για εσένα; Αυτά τα αρώματα θα σου αλλάξουν γνώμη

01.10.2025