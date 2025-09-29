Le Défilé L’Oréal Paris: Όλα όσα θα δούμε στο πιο δυναμικό catwalk της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού

Το Le Défilé της L’Oréal Paris επιστρέφει δυναμικά στο Hôtel de Ville για να γιορτάσει τη γυναικεία ενδυνάμωση μέσα από μόδα και ομορφιά σε τρία εντυπωσιακά acts

Σε λίγες ώρες η L’Oréal Paris, επίσημος συνεργάτης της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, επιστρέφει με το δυναμικό Le Défilé, την εμβληματική επίδειξη που γιορτάζει τη γυναικεία ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη. Φέτος, η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο επιβλητικό Hotel de Ville, έναν χώρο που είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη γυναικεία δύναμη.

Το Hotel de Ville υπήρξε σημείο αναφοράς για τις επαναστατικές διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης τον 18ο αιώνα, αλλά και για τις πρώτες διεκδικήσεις των γυναικών για κοινωνική οργάνωση και ισότιμες αποδοχές τον 19ο αιώνα. Για ένα ακόμη έτος θα φιλοξενήσει το μοναδικό αυτό catwalk που έχει εξελιχθεί σε θεσμό, καθώς για 9η συνεχόμενη χρονιά ενώνει τη μόδα με την ομορφιά, προβάλλοντας δυναμικά το μήνυμα της ισότητας.

3 acts, 3 αξίες: «Liberté- Égalité- Sororité»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέτος έχουν τα τρία acts που θα παρουσιαστούν, το καθένα με έντονο συμβολισμό και ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Liberté», τα μοντέλα θα εμφανιστούν με δημιουργίες σε μαύρο και κόκκινο, χρώματα που αποπνέουν ένταση, πάθος και αποφασιστικότητα, με τη Δούκισσα Νομικού να δίνει το παρών σε μία από τις πιο αναμενόμενες εμφανίσεις της βραδιάς. Στο δεύτερο act, το «Égalité», κυριαρχούν οι αποχρώσεις του ασημί και του λευκού, που αποτυπώνουν την αίσθηση της διαφάνειας και της ισότητας προς κάθε κατεύθυνση. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, το «Sororité», η πασαρέλα θα πλημμυρίσει από το χρυσό χρώμα, ένα στοιχείο που δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς εκφράζει τη δύναμη, τη λάμψη και την αλληλεγγύη που γεννιέται όταν οι γυναίκες ενώνονται.

Οι έννοιες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην καλλιτεχνική σύλληψη του show, αλλά έχουν βαθιά ιστορική και κοινωνική σημασία. Το «Liberté» αντιπροσωπεύει την ελευθερία, το θεμελιώδες δικαίωμα να ζεις χωρίς καταπίεση, να εκφράζεσαι και να κάνεις τις δικές σου επιλογές. Το «Égalité» αναφέρεται στην ισότητα, στην ανάγκη να καταρριφθούν οι διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο, την τάξη ή τη φυλή, προτάσσοντας μια κοινωνία πιο δίκαιη και συμπεριληπτική. Η λέξη «Sororité» έχει ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς προέρχεται από τα γαλλικά και σημαίνει «αδελφοσύνη μεταξύ γυναικών». Ετυμολογικά συνδέεται με τη λατινική λέξη «soror», που σημαίνει «αδελφή», αντίστοιχα με το «frater» που σημαίνει «αδελφός» και γέννησε τον όρο «fraternité».

Ο όρος «Sororité» έχει υιοθετηθεί από κοινωνικά και φεμινιστικά κινήματα, για να περιγράψει τη στήριξη και την ενότητα μεταξύ γυναικών, ενώ συναντάται και σε γυναικείες οργανώσεις και πανεπιστημιακές αδελφότητες στις ΗΠΑ. Σήμερα, πολλοί επιλέγουν να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης «Liberté, Égalité, Fraternité» με το «Sororité», θέλοντας να τονίσουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της γυναικείας αλληλεγγύης.

Η L’Oréal Paris επιστρέφει στο catwalk με μια πασαρέλα που γιορτάζει την ελευθερία, την ισότητα και τη γυναικεία αλληλεγγύη, γεμάτη ένταση, ποικιλομορφία και unapologetic vibes. Κάθε look μετατρέπεται σε statement, αποδεικνύοντας ότι η αυτοεκτίμηση δεν είναι ένα παροδικό trend των fashion shows, αλλά μια αφορμή για πραγματική επανάσταση. Οι γυναίκες είναι μαζί, ενωμένες και έτοιμες να φέρουν την αλλαγή, ξεκινώντας από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Ένα line-up γεμάτο αστέρια

Στο line-up των διεθνών εκπροσώπων της μάρκας που θα περπατήσουν στο Le Défilé συγκαταλέγονται η Gillian Anderson, η Marie Bochet, η Cindy Bruna, η Viola Davis, η Jane Fonda, η Bebe Vio Grandis, η Ariana Greeblatt, η Luma Grothe, η Kendall Jenner, η Aja Naomi King, η Eva Longoria, η Andie MacDowell, η Helen Mirren και η Aishwarya Rai.

Τα προϊόντα πίσω από τη λάμψη του Le Défilé

Πίσω από κάθε εμφάνιση κρύβεται ένα προσεγμένο beauty ritual. Τα μοντέλα λούζονται με το σαμπουάν Elseve Growth Booster της L’Oréal Paris κατά της τριχόπτωσης, μια επιλογή που δεν είναι τυχαία καθώς το φθινόπωρο είναι η εποχή που τα μαλλιά αποδυναμώνονται περισσότερο, ενώ με τη σειρά Elvive Glycolic Gloss χαρίζουν όγκο, υγεία και ένα laminated φινίρισμα γεμάτο λάμψη.

Η επιδερμίδα προετοιμάζεται με την Revitalift Laser Day cream που ενυδατώνει και λειαίνει, τον ορό με πεπτίδια που ενισχύει τη σφριγηλότητα και το Revitalift Filler serum ματιών με υαλουρονικό για φωτεινό, ξεκούραστο βλέμμα, ενώ το look ολοκληρώνεται με το Rouge Signature Plumping Lip Gloss που προσφέρει χρώμα, όγκο και δυναμισμό στα χείλη. Έτσι, κάθε εμφάνιση στο Le Défilé θα γίνει ένα ολοκληρωμένο beauty statement όπου τα μαλλιά, η επιδερμίδα και το μακιγιάζ συνθέτουν μια ενιαία εικόνα δύναμης, θηλυκότητας και ακαταμάχητης αυτοπεποίθησης.

Με το φετινό του μήνυμα να συνδυάζει ελευθερία, ισότητα και γυναικεία αλληλεγγύη, το Le Défilé 2024 δεν είναι απλώς μια επίδειξη μόδας αλλά μια δυνατή πολιτιστική στιγμή που ενώνει τη λάμψη της πασαρέλας με τις αξίες που εμπνέουν γενιές γυναικών σε όλο τον κόσμο.

