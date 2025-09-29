Living 29.09.2025

Κάνεις δουλειά γραφείου; Αυτό το trick θα σώσει τη μέση σου

πόνος μέση
Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου που κάνουν τεράστια διαφορά στην υγεία της μέσης σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν περνάς τη μέρα σου κολλημένος/η σε μια καρέκλα, μπροστά από μια οθόνη, τότε μάλλον ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει πόνος στη μέση, πιάσιμο στον αυχένα και κόπωση στην πλάτη. Δεν είσαι μόνος/η.

Η καθιστική εργασία είναι η «κατάρα» της σύγχρονης εποχής αλλά υπάρχει λύση!

Κάνεις δουλειά γραφείου; Αυτό το trick θα σώσει τη μέση σου
pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ginger Shots: Το φυσικό σφηνάκι υγείας για κάθε πρωί – Δες πώς να το φτιάξεις

Ένα από τα πιο απλά και αποτελεσματικά κόλπα για να ανακουφίσεις (ή και να προλάβεις) τον πόνο στη μέση είναι το εξής:

  • Χρησιμοποίησε ένα μαξιλαράκι ή ένα ρολό πετσέτας στο κάτω μέρος της πλάτης σου (στη μέση), όσο κάθεσαι.
  • Τοποθέτησέ το ακριβώς στη λορδωτική καμπύλη, δηλαδή στο φυσικό «κάμπωμα» της μέσης σου. Αυτό βοηθάει τη σπονδυλική στήλη να διατηρεί σωστή στάση και μειώνει την πίεση στους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Με άλλα λόγια; Λιγότερο πιάσιμο, καλύτερη στάση, περισσότερη άνεση.
Κάνεις δουλειά γραφείου; Αυτό το trick θα σώσει τη μέση σου
pinterest.com

Γιατί λειτουργεί;

Το πρόβλημα με τις ώρες μπροστά στον υπολογιστή είναι ότι ασυναίσθητα καμπουριάζουμε. Αυτός ο τρόπος καθίσματος κουράζει υπερβολικά τη μέση και οδηγεί σε χρόνιους πόνους. Το μαξιλαράκι δίνει στήριξη εκεί που πρέπει και σε «αναγκάζει» να κάθεσαι σωστά, χωρίς να το πολυσκέφτεσαι.

Κάνεις δουλειά γραφείου; Αυτό το trick θα σώσει τη μέση σου
pinterest.com

Extra tip για όσους κάθονται πολλές ώρες:

  • Σήκω κάθε 30-45 λεπτά και κάνε λίγες διατάσεις. Ακόμα και 2 λεπτά αρκούν!
  • Ρύθμισε την οθόνη στο ύψος των ματιών σου για να μην σκύβεις.
  • Επένδυσε σε μια καλή εργονομική καρέκλα, αν έχεις τη δυνατότητα.
Κάνεις δουλειά γραφείου; Αυτό το trick θα σώσει τη μέση σου
pinterest.com

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Μπορεί το binge-watching να επηρεάσει τον εγκέφαλο; Τι δείχνουν οι έρευνες

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

άσκηση γραφείο πόνος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Οι λεπτομέρειες που θα κάνουν το σαλόνι σου να μοιάζει σαν να έχει βγει από περιοδικό διακόσμησης

29.09.2025
Επόμενο

L’Oréal Paris Le Défilé 2025: Λάμψη, glamour και μια πασαρέλα γεμάτη αστέρες

29.09.2025

Δες επίσης

Gen Z Vs Boomers: Όταν 2 κόσμοι συγκρούονται – Οι πιο έντονες διαφορές
Life

Gen Z Vs Boomers: Όταν 2 κόσμοι συγκρούονται – Οι πιο έντονες διαφορές

01.10.2025
Τα πιο περίεργα είδη καφέ στον κόσμο που δεν θα τολμούσαμε να πιούμε
Life

Τα πιο περίεργα είδη καφέ στον κόσμο που δεν θα τολμούσαμε να πιούμε

01.10.2025
Pamela Anderson: Η θρυλική ξανθιά bombshell με νέο hair look
Beauty

Pamela Anderson: Η θρυλική ξανθιά bombshell με νέο hair look

01.10.2025
Νομίζεις ότι οι νότες δέρματος δεν είναι για εσένα; Αυτά τα αρώματα θα σου αλλάξουν γνώμη
Beauty

Νομίζεις ότι οι νότες δέρματος δεν είναι για εσένα; Αυτά τα αρώματα θα σου αλλάξουν γνώμη

01.10.2025