Κάνεις δουλειά γραφείου; Αυτό το trick θα σώσει τη μέση σου

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου που κάνουν τεράστια διαφορά στην υγεία της μέσης σου

Αν περνάς τη μέρα σου κολλημένος/η σε μια καρέκλα, μπροστά από μια οθόνη, τότε μάλλον ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει πόνος στη μέση, πιάσιμο στον αυχένα και κόπωση στην πλάτη. Δεν είσαι μόνος/η.

Η καθιστική εργασία είναι η «κατάρα» της σύγχρονης εποχής αλλά υπάρχει λύση!

Ένα από τα πιο απλά και αποτελεσματικά κόλπα για να ανακουφίσεις (ή και να προλάβεις) τον πόνο στη μέση είναι το εξής:

Χρησιμοποίησε ένα μαξιλαράκι ή ένα ρολό πετσέτας στο κάτω μέρος της πλάτης σου (στη μέση), όσο κάθεσαι.

Τοποθέτησέ το ακριβώς στη λορδωτική καμπύλη, δηλαδή στο φυσικό «κάμπωμα» της μέσης σου. Αυτό βοηθάει τη σπονδυλική στήλη να διατηρεί σωστή στάση και μειώνει την πίεση στους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Με άλλα λόγια; Λιγότερο πιάσιμο, καλύτερη στάση, περισσότερη άνεση.

Γιατί λειτουργεί;

Το πρόβλημα με τις ώρες μπροστά στον υπολογιστή είναι ότι ασυναίσθητα καμπουριάζουμε. Αυτός ο τρόπος καθίσματος κουράζει υπερβολικά τη μέση και οδηγεί σε χρόνιους πόνους. Το μαξιλαράκι δίνει στήριξη εκεί που πρέπει και σε «αναγκάζει» να κάθεσαι σωστά, χωρίς να το πολυσκέφτεσαι.

Extra tip για όσους κάθονται πολλές ώρες:

Σήκω κάθε 30-45 λεπτά και κάνε λίγες διατάσεις. Ακόμα και 2 λεπτά αρκούν!

Ρύθμισε την οθόνη στο ύψος των ματιών σου για να μην σκύβεις.

Επένδυσε σε μια καλή εργονομική καρέκλα, αν έχεις τη δυνατότητα.

