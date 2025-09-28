Living 28.09.2025

Μπορεί το binge-watching να επηρεάσει τον εγκέφαλο; Τι δείχνουν οι έρευνες

Απόλαυση ή εθισμός; Οι επιστήμονες εξηγούν πώς επηρεάζει τον εγκέφαλό μας η συνήθεια του να «λιώνουμε» στις σειρές»
Το binge-watching, δηλαδή η συνεχόμενη παρακολούθηση πολλών επεισοδίων μιας σειράς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει γίνει μια από τις πιο διαδεδομένες συνήθειες της ψηφιακής εποχής.

Αλλά πέρα από την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση που προσφέρει, μπορεί αυτή η πρακτική να επηρεάσει τον εγκέφαλο και την ψυχολογία μας;

Τι είναι το binge-watching;

Ο όρος περιγράφει την τάση να βλέπουμε ολόκληρες σεζόν σειρών ή πολλαπλά επεισόδια διαδοχικά, χωρίς μεγάλα διαλείμματα. Οι streaming πλατφόρμες όπως το Netflix, το HBO, και άλλες έχουν κάνει αυτή την πρακτική ακόμα πιο δημοφιλή, προσφέροντας σειρές ολόκληρες διαθέσιμες ταυτόχρονα.

Πώς το binge-watching επηρεάζει τον εγκέφαλο;

1. Ενίσχυση της αίσθησης ανταμοιβής

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη, τη «χημική ουσία της ευχαρίστησης», που συνδέεται με την αίσθηση ανταμοιβής και ευχαρίστησης. Όταν βλέπουμε πολλά επεισόδια συνεχόμενα, η απελευθέρωση ντοπαμίνης μπορεί να οδηγήσει σε έντονη επιθυμία να συνεχίσουμε, δημιουργώντας έναν κύκλο «εθισμού».

2. Μείωση της προσοχής και της συγκέντρωσης

Οι έρευνες δείχνουν ότι το παρατεταμένο binge-watching μπορεί να μειώσει την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής, ειδικά όταν συνοδεύεται από έλλειψη ύπνου ή καθιστική ζωή.

3. Επίδραση στη διάθεση

Ο συνεχόμενος εγκλεισμός σε ένα «ψηφιακό μαραθώνιο» μπορεί να προκαλέσει ή να εντείνει αισθήματα άγχους, μοναξιάς ή ακόμα και κατάθλιψης, ιδιαίτερα όταν η παρακολούθηση γίνεται σε απομόνωση.

Τι λένε οι επιστημονικές έρευνες;

  • Μελέτη του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ (2017) διαπίστωσε πως το binge-watching μπορεί να συνδέεται με αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως η αυξημένη ανησυχία και η μειωμένη ευεξία.
  • Έρευνα στο Journal of Behavioral Addictions (2019) τόνισε ότι η υπερβολική παρακολούθηση σειρών μπορεί να έχει χαρακτηριστικά εθισμού, παρόμοια με άλλες συμπεριφορικές εξαρτήσεις.
  • Μελέτες για τον ύπνο δείχνουν ότι το binge-watching συχνά συνοδεύεται από μειωμένη ποιότητα ύπνου, που επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία.
Πώς να κάνεις binge-watching χωρίς αρνητικές επιπτώσεις;

  • Θέσε όρια στον χρόνο παρακολούθησης (π.χ. 2-3 επεισόδια τη φορά).
  • Κάνε διαλείμματα για κίνηση και ξεκούραση ματιών.
  • Απόφυγε την παρακολούθηση πολύ αργά το βράδυ.
  • Προσπάθησε να παρακολουθείς με φίλους ή οικογένεια για κοινωνική αλληλεπίδραση.
  • Αν νιώθεις ότι χάνεις τον έλεγχο, ζήτησε βοήθεια από ειδικό.
Το binge-watching δεν είναι απαραιτήτως κακό, αλλά η υπερβολική και ανεξέλεγκτη παρακολούθηση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία. Η γνώση και η ισορροπία είναι το κλειδί για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας σειρές χωρίς να βλάπτουμε τον εαυτό μας.

