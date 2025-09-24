Αναβάλλεται 3 ημέρες πριν την πρεμιέρα η σειρά The Savant με την Jessica Chastain

Τα 2 πρώτα επισόδεια του «The Savant» με τη Jessica Chastain θα έκαναν πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου, με την προβολή να συνεχίζεται εβδομαδιαία έως τις 7 Νοεμβρίου

Λίγες μόνο ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας σειράς «The Savant», η Jessica Chastain βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανατροπή. Η Apple TV+ ότι η προβολή της σειράς αναβάλλεται «ως νεωτέρας», ακυρώνοντας την προγραμματισμένη πρώτη μετάδοση της 26ης Σεπτεμβρίου.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω δήλωσης εκπροσώπου της πλατφόρμας: «Μετά από προσεκτική εξέταση, αποφασίσαμε να αναβάλουμε το “The Savant”. Εκτιμούμε την κατανόηση του κοινού και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη σειρά σε μελλοντική ημερομηνία». Η απόφαση αιφνιδίασε, καθώς το «The Savant» είχε ήδη μπει σε εντατική προώθηση, ενώ είχε ανακοινωθεί ότι τα δύο πρώτα επεισόδια θα έκαναν πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου, με την προβολή να συνεχίζεται εβδομαδιαία έως τις 7 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση της σειράς

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται μια μυστική ερευνήτρια, την οποία υποδύεται η Jessica Chastain, που «διεισδύει σε διαδικτυακές ομάδες μίσους με σκοπό να αποτρέψει εγχώριους εξτρεμιστές πριν δράσουν».

Η σειρά, που αριθμεί οκτώ επεισόδια, συνδυάζει την αγωνία ενός θρίλερ με κοινωνικό σχολιασμό πάνω στην άνοδο της βίας και της μισαλλοδοξίας στο διαδίκτυο. Εκτός από την Jessica Chastain, στο καστ συμμετέχουν οι Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley και Toussaint Francois Battiste, ενώ guest εμφάνιση κάνει ο Pablo Schreiber.

Η σιωπή γύρω από την αναβολή

Μέχρι στιγμής, η Jessica Chastain δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την απόφαση της Apple TV+, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για τους λόγους πίσω από την αναβολή. Ορισμένοι αναλυτές συνδέουν την καθυστέρηση με πιθανές ανησυχίες σχετικά με το ευαίσθητο περιεχόμενο της σειράς.

Η αναβολή του «The Savant» αναμφίβολα προκαλεί απογοήτευση στους θαυμαστές της Jessica Chastain. Ωστόσο, το περιεχόμενο της σειράς παραμένει επίκαιρο και φλέγον, γεγονός που ίσως τελικά να ενισχύσει το ενδιαφέρον του κοινού όταν η πλατφόρμα αποφασίσει να πατήσει ξανά το κουμπί της πρεμιέρας. Μέχρι τότε, η υπόθεση του «The Savant» μοιάζει να αντανακλά και την πραγματικότητα που θέλει να αφηγηθεί: έναν κόσμο γεμάτο ανατροπές, μυστικά και απρόσμενες καθυστερήσεις.

