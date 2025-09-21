H Octavia Spencer και η Jessica Chastain σε χριστουγεννιάτικη κωμωδία

14 χρόνια μετά το «The Help», οι Octavia Spencer και Jessica Chastain συναντιούνται ξανά σε μια feel-good ιστορία γεμάτη έρωτα, οικογενειακές συγκρούσεις και χριστουγεννιάτικη μαγεία

Η μαγεία των Χριστουγέννων αποκτά νέα κινηματογραφική διάσταση μέσα από την επανένωση δύο κορυφαίων ηθοποιών του Χόλιγουντ. Η Octavia Spencer και η Jessica Chastain συνεργάζονται ξανά στη μεγάλη οθόνη για την ταινία «Deck the Y’alls», μια γιορτινή κωμωδία από την Tracy Oliver, τη δημιουργό του «Girls Trip». Μαζί τους θα βρεθεί και η βραβευμένη με Emmy κωμικός Wanda Sykes, προσθέτοντας το δικό της χιούμορ στο project.

Η υπόθεση της ταινίας

Η ιστορία επικεντρώνεται στη Rachel Stein (Jessica Chastain), μια αρτοποιό από τη Νέα Υόρκη, η οποία ερωτεύεται τον Beau, έναν νεότερο τζέντλεμαν από τον Νότο, και ταξιδεύει στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας για να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Gladys Gibbes (Octavia Spencer), την υπερπροστατευτική μητέρα του που τυχαίνει να είναι διάσημη σεφ, η οποία δεν βλέπει με καλό μάτι τη σχέση του γιου της με την Rachel. Όπως είναι αναμενόμενο, οι συγκρούσεις, οι παρεξηγήσεις αλλά και οι τρυφερές στιγμές θα δώσουν τον ρυθμό σε αυτή τη feel-good κωμωδία, το σενάριο της οποίας υπογράφει η Stefanie Williams.

Οι δημιουργοί και οι παραγωγοί

Η Jessica Chastain και η Octavia Spencer είχαν βρεθεί μαζί για πρώτη φορά στο «The Help» (2011), μια ταινία που τους χάρισε υποψηφιότητες για Όσκαρ, με την Octavia Spencer να κερδίζει το χρυσό αγαλματίδιο. Η Jessica Chastain έχει τιμηθεί με Όσκαρ για το «The Eyes of Tammy Faye» και έχει διακριθεί σε ταινίες όπως τα «Zero Dark Thirty», «Molly’s Game» και «Interstellar», ενώ πρωταγωνίστησε και στη σειρά «George and Tammy». Η Octavia Spencer, από την πλευρά της, έχει προταθεί για Όσκαρ για τις ερμηνείες της στα «Hidden Figures» και «The Shape of Water», ενώ έχει ξεχωρίσει σε ταινίες όπως τα «Fruitvale Station» και «Ma», αλλά και στη σειρά «Self Made» του Netflix.

Η Wanda Sykes έχει αφήσει το στίγμα της σε παραγωγές όπως τα «The Chris Rock Show», «Curb Your Enthusiasm» και «The New Adventures of Old Christine», ενώ έχει τιμηθεί με Emmy για τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Το «Deck the Y’alls» δεν είναι απλώς μια ακόμη χριστουγεννιάτικη κωμωδία. Είναι η επιστροφή μιας δυνατής κινηματογραφικής χημείας που είχε μαγέψει το κοινό πριν από δεκατέσσερα χρόνια. Με την Octavia Spencer και τη Jessica Chastain να συναντώνται ξανά, και με την Tracy Oliver να φέρνει τη δική της φρέσκια, χιουμοριστική ματιά, όλα δείχνουν πως οι φετινές γιορτές θα έχουν άρωμα Χόλιγουντ και δόσεις… μαγειρικής κόντρας.

