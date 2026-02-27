Living 27.02.2026

Αύξηση φυστικοβούτυρο: Το trend που γεννά τη μεγαλύτερη αδικία στον εργασιακό χώρο

Η νέα τάση στον εργασιακό χώρο μοιράζει ισόποσα τις αυξήσεις σε όλους τους υπαλλήλους, προσφέροντας σταθερότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί εργαζόμενοι πίστευαν ότι η σκληρή δουλειά και η υπεροχή θα οδηγούσαν αναπόφευκτα σε μεγαλύτερους μισθούς. Ωστόσο, η οικονομική αβεβαιότητα που επικράτησε τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Το 2026, σχεδόν οι μισές εταιρείες εγκαταλείπουν τις αυξήσεις βάσει απόδοσης και υιοθετούν μια νέα προσέγγιση: τις λεγόμενες «peanut butter» αυξήσεις.

Αντί να επιβραβεύεται η συνεισφορά ή η απόδοση του κάθε υπαλλήλου, οι αυξήσεις κατανέμονται ισόποσα σε όλους. Με άλλα λόγια, όπως το φυστικοβούτυρο απλώνεται ομοιόμορφα σε μια φέτα ψωμιού, έτσι και οι αυξήσεις «μοιράζονται» το ίδιο σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά τους. Η τάση αυτή φέρνει τόσο πλεονεκτήματα όσο και προκλήσεις για τις εταιρείες και τους εργαζόμενους.

Διάβασε επίσης: Πώς θα κάνεις την αναζήτηση εργασίας να μοιάζει λιγότερο αγχωτική

Τι είναι οι «peanut butter» αυξήσεις;

Όλοι οι υπάλληλοι λαμβάνουν μια ομοιόμορφη ποσοστιαία αύξηση ή ένα σταθερό ποσό, αντί να διαμορφώνεται η αύξηση με βάση την απόδοση. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να δώσει 3,5% σε όλους, είτε πρόκειται για τους πιο αποδοτικούς εργαζόμενους είτε για εκείνους με χαμηλότερη συνεισφορά. Η στρατηγική αυτή μειώνει τις πιθανότητες αδικίας ή μεροληψίας, αλλά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κινητοποίηση των υπαλλήλων.

Γιατί οι εταιρείες στρέφονται σε αυτό το μοντέλο;

Η οικονομική αβεβαιότητα και η πίεση κόστους είναι οι κύριοι λόγοι. Όπως εξηγεί η Kelly Mooney, ιδρύτρια της πλατφόρμας επαγγελματικής ανάπτυξης Equipt Women, οι «peanut butter» αυξήσεις προτιμώνται «όταν οι καιροί είναι δύσκολοι». Η αβεβαιότητα στον εργασιακό χώρο, η αύξηση του κόστους ζωής και οι απαιτήσεις για προβλεψιμότητα στις δαπάνες οδηγούν τις εταιρείες να προτιμούν σταθερές και ίσες αυξήσεις για όλους.

Επιπλέον, η κίνηση αυτή μειώνει την πιθανότητα κατηγοριών για μεροληψία και ενισχύει την ηθική των εργαζομένων, ενώ επιτρέπει στις εταιρείες να διατηρήσουν μια εικόνα δικαιοσύνης και ισοτιμίας.

ergasia_spiti
Πλεονεκτήματα των «peanut butter» αυξήσεων

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ομοιόμορφη αύξηση μπορεί να μειώσει το άγχος και την ανασφάλεια των εργαζομένων, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στην εργασία και τη συνεργασία. Η Nicole Johnston, CEO της innatePOWER LLC, εξηγεί πως όταν οι εργαζόμενοι δεν ανησυχούν για την αβεβαιότητα στους μισθούς, μπορούν να αποδώσουν καλύτερα και να ενισχύσουν την ψυχολογική ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, η συλλογική αύξηση μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία και τη συνοχή στην ομάδα, αφού δεν δημιουργεί «νικητές» και «χαμένους», μειώνοντας εντάσεις και αντιζηλίες.

ergasia_spiti
Μειονεκτήματα και προκλήσεις

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν είναι χωρίς ρίσκα. Εργαζόμενοι υψηλής απόδοσης μπορεί να νιώσουν υποτιμημένοι και να χάσουν το κίνητρό τους, αφού βλέπουν τους λιγότερο αποδοτικούς συναδέλφους να κερδίζουν το ίδιο. Με τον καιρό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση, απουσία δέσμευσης και αναζήτηση νέων ευκαιριών εκτός εταιρείας.

Διάβασε επίσης: Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας

αύξηση εργασια μισθός
