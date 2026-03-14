Σάρωσε η ταινία War of the Worlds στα Χρυσά Βατόμουρα 2026

Ο Ice Cube αναδείχθηκε Χειρότερος Ηθοποιός ενώ η Kate Hudson τιμήθηκε με το βραβείο «Redeemer» για την οσκαρική της πορεία με το «Song Sung Blue»

Λίγες ώρες πριν από την τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, η κινηματογραφική βιομηχανία παρακολουθεί παραδοσιακά και το πιο σατιρικό γεγονός της χρονιάς. Τα Χρυσά Βατόμουρα, γνωστά διεθνώς ως Razzie Awards, επιστρέφουν κάθε χρόνο για να «τιμήσουν» τις ταινίες και τις ερμηνείες που θεωρήθηκαν οι πιο απογοητευτικές της κινηματογραφικής σεζόν. Ο θεσμός, που δημιουργήθηκε το 1981 από τον John J. B. Wilson, λειτουργεί ως μια χιουμοριστική αλλά συχνά αιχμηρή υπενθύμιση ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες παραγωγές του Χόλιγουντ μπορούν να δεχθούν σκληρή κριτική.

Στην 46η διοργάνωση των Χρυσών Βατόμουρων, η ταινία «War of the Worlds» αναδείχθηκε ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» των αρνητικών διακρίσεων. Η παραγωγή της Universal Pictures συγκέντρωσε συνολικά 5 βραβεία, κυριαρχώντας στις βασικές κατηγορίες της φετινής λίστας.

Ο Ice Cube αναδείχθηκε Χειρότερος Ηθοποιός για την ερμηνεία του στο «War of the Worlds». Ο Ice Cube επικράτησε απέναντι σε άλλους υποψήφιους όπως ο Abel Tesfaye, γνωστός ως The Weeknd, για την ταινία «Hurry Up Tomorrow», ο Dave Bautista για το «In the Lost Lands», ο Scott Eastwood για το «Alarum» και ο Jared Leto για το «Tron: Ares».

Η ίδια ταινία απέσπασε επίσης το βραβείο Χειρότερης Ταινίας, καθώς και τις διακρίσεις για Χειρότερη Σκηνοθεσία για τον Rich Lee και Χειρότερο Σενάριο για τους Kenny Golde και Marc Hyman. Παράλληλα τιμήθηκε και στην κατηγορία Χειρότερο Prequel, Remake, Rip Off ή Sequel.

Στην κατηγορία Χειρότερης Ηθοποιού βραβεύτηκε η Rebel Wilson για την ερμηνεία της στην action κωμωδία «Bride Hard». Παράλληλα, η live action ταινία «Snow White» συγκέντρωσε έντονη αρνητική προσοχή, καθώς οι επτά ψηφιακά δημιουργημένοι νάνοι της ταινίας απέσπασαν τόσο το βραβείο Χειρότερου Β΄ Ανδρικού Ρόλου όσο και το βραβείο Χειρότερου Κινηματογραφικού Συνδυασμού.

Το βραβείο Χειρότερης Β΄ Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στη Scarlet Rose Stallone για την ταινία «Gunslingers».

Στον αντίποδα των αρνητικών διακρίσεων, η Kate Hudson τιμήθηκε με το βραβείο «Razzie Redeemer». Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται σε καλλιτέχνες που στο παρελθόν έχουν δεχθεί έντονη κριτική από τα Χρυσά Βατόμουρα αλλά επιστρέφουν με αξιόλογες ερμηνείες. Η Kate Hudson βραβεύτηκε για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ στην ταινία «Song Sung Blue».

Η Kate Hudson έχει βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στις υποψηφιότητες των Χρυσών Βατόμουρων, μεταξύ άλλων για τις ταινίες «My Best Friend’s Girl» το 2008, «Mother’s Day» το 2016 και «Music» το 2021. Η φετινή της διάκριση λειτουργεί ως μια μορφή συμβολικής επανεκτίμησης της πορείας της.

Τα Χρυσά Βατόμουρα παραμένουν μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ιδιαίτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Παρά τον σατιρικό χαρακτήρα τους, οι ανακοινώσεις τους συχνά προκαλούν έντονες συζητήσεις στον χώρο του κινηματογράφου, καθώς λειτουργούν ως ένας ανεπίσημος καθρέφτης των πιο αμφιλεγόμενων επιλογών της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Αναλυτικά οι νικητές στα Χρυσά Βατόμουρα 2026:

Χειρότερη Ταινία: «War of the Worlds» (2025)

Χειρότερος Ηθοποιός: Ice Cube για το «War of the Worlds»

Χειρότερη Ηθοποιός: Rebel Wilson για το «Bride Hard»

Χειρότερη Β΄ Γυναικεία Ερμηνεία: Scarlet Rose Stallone για το «Gunslingers»

Χειρότερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι στο «Snow White»

Χειρότερος Κινηματογραφικός Συνδυασμός: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι στο «Snow White»

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip Off ή Sequel: «War of the Worlds»

Χειρότερη Σκηνοθεσία: Rich Lee για το «War of the Worlds»

Χειρότερο Σενάριο: Kenny Golde και Marc Hyman για το «War of the Worlds»

Βραβείο Razzie Redeemer: Kate Hudson για το «Song Sung Blue»

