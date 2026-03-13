Διατροφή 13.03.2026

Αυτά είναι τα 5 λαχανικά που είναι πιο υγιεινά μαγειρεμένα παρά ωμά

λαχανικά
Ποια είναι τα λαχανικά που αποδίδουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά όταν μαγειρεύονται αντί να τρώγονται ωμά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για πολλούς, η καθημερινή κατανάλωση λαχανικών είναι ήδη πρόκληση. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ αν είναι προτιμότερο να τα τρως ωμά ή μαγειρεμένα; Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλα, καθώς η θρεπτική τους αξία εξαρτάται από τον τύπο του λαχανικού και τη μέθοδο μαγειρέματος.

Ορισμένα θρεπτικά συστατικά, όπως κάποιες βιταμίνες και μέταλλα, είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και χάνουν μέρος τους κατά το μαγείρεμα. Από την άλλη, άλλα συστατικά γίνονται πιο εύκολα απορροφήσιμα όταν τα λαχανικά περνούν από θερμότητα. Παράλληλα, το μαγείρεμα κάνει τα λαχανικά πιο μαλακά και νόστιμα, αυξάνοντας την πιθανότητα να καταναλωθούν περισσότερο και να καλύψεις τις ημερήσιες ανάγκες σου. Ας δούμε λοιπόν ποια από τα αγαπημένα σου λαχανικά προσφέρουν περισσότερα οφέλη όταν μαγειρεύονται.

laxanika
unsplash

1. Καρότα

Τα καρότα αποτελούν ένα εύκολο και γρήγορο σνακ, ιδανικό για να τα βουτήξεις σε χούμους ή σάλτσες. Ωστόσο, όταν μαγειρεύονται, η β-καροτίνη που περιέχουν, η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη Α στον οργανισμό, γίνεται πιο διαθέσιμη. Η βιταμίνη Α ενισχύει την υγεία των ματιών και το ανοσοποιητικό σύστημα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η απορρόφηση της β-καροτίνης αυξάνεται δραματικά από 11% στα ωμά καρότα σε περίπου 75% όταν τηγανιστούν γρήγορα σε λίγο λάδι. Το λίπος βοηθά στη διάλυση της β-καροτίνης, κάνοντάς την πιο εύκολα απορροφήσιμη.

2. Ντομάτες

Οι φρέσκες ντομάτες είναι αγαπημένη επιλογή, αλλά εκτός καλοκαιριού η μαγειρεμένη τους μορφή κυριαρχεί σε σάλτσες, σούπες ή κονσέρβες. Οι ντομάτες περιέχουν λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συνδέεται με τη μείωση του κινδύνου χρόνιων παθήσεων και ορισμένων τύπων καρκίνου. Το λυκοπένιο γίνεται πιο βιοδιαθέσιμο όταν οι ντομάτες μαγειρεύονται, και η παρουσία λίπους, όπως το ελαιόλαδο, ενισχύει ακόμα περισσότερο την απορρόφησή του.

Unsplash.com

3. Σκούρα φυλλώδη λαχανικά

Σπανάκι, λαχανίδα και νεροκάρδαμο είναι πιο ωφέλιμα όταν περνούν από ελαφρύ μαγείρεμα. Η θερμότητα μειώνει τα οξαλικά, ουσίες που δυσκολεύουν την απορρόφηση σιδήρου και ασβεστίου, κάνοντας τα θρεπτικά συστατικά τους πιο διαθέσιμα. Για να διατηρήσεις παράλληλα τις βιταμίνες C και K, προτίμησε ατμό ή μαγείρεμα σε μικροκύματα.

4. Κρεμμύδια

Το μαγείρεμα ενισχύει την απορρόφηση της κουερσετίνης, μιας ισχυρής αντιφλεγμονώδους ουσίας. Το ψήσιμο ή το σοτάρισμα μπορεί να αυξήσει την περιεκτικότητά της κατά 7–25%, ενώ το βράσιμο μειώνει την ποσότητα κατά περίπου 18%, εκτός αν χρησιμοποιήσεις ζωμό, οπότε διατηρείται μέρος της.

laxanika
https://unsplash.com/

5. Μελιτζάνες

Οι μελιτζάνες ωφελούνται ιδιαίτερα από το μαγείρεμα, καθώς μειώνεται η πικρή γεύση και αυξάνεται η απορρόφηση αντιοξειδωτικών. Το ψήσιμο στη σχάρα ή το γρήγορο τηγάνισμα ενισχύει τη θρεπτική τους αξία, αλλά χρειάζεται προσοχή με το λάδι, γιατί απορροφούν μεγάλη ποσότητα και αυξάνονται οι θερμίδες.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

