Διατροφή 11.03.2026

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα μέσα στη μέρα για να φας πρωτεΐνη

H επιλογή της κατάλληλης ώρας για την πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ένα απλό, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο που δεν πρέπει να αγνοείς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρωτεΐνη αποτελεί το «δομικό υλικό» του σώματος: συμβάλλει στην οικοδόμηση των μυών, στη διατήρηση της ενέργειας και στη ρύθμιση της όρεξης. Ωστόσο, πολλές φορές δίνουμε έμφαση στην ποσότητα και όχι στο πότε καταναλώνουμε την πρωτεΐνη μέσα στη μέρα, ενώ η ώρα αυτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διατροφής μας.

Σύμφωνα με διατροφολόγους και ερευνητικά δεδομένα, η κατανάλωση πρωτεΐνης νωρίς μέσα στη μέρα, δηλαδή κατά το πρωινό ή το πρώτο μισό της ημέρας, φαίνεται να προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη τόσο για τον μεταβολισμό όσο και για τη μυϊκή σύνθεση. Το σώμα μας, μετά από μια νυχτερινή νηστεία, έχει ανάγκη από θρεπτικά συστατικά που θα το ξυπνήσουν και θα του δώσουν καύσιμα για την καθημερινή δραστηριότητα.

unsplash.com

Γιατί το πρωινό είναι ιδανικό

Κατά το πρωινό, η πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση κορεσμού, μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες να καταναλώσουμε υπερβολικές θερμίδες αργότερα μέσα στη μέρα. Επιπλέον, οι πρωτεΐνες ενεργοποιούν τη διαδικασία της θερμογένεσης, δηλαδή της καύσης θερμίδων για τη διάσπασή τους, βοηθώντας τον μεταβολισμό να ξεκινήσει δυναμικά από το πρωί. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης κατά το πρωινό, όπως αυγά, γιαούρτι, τυρί cottage ή smoothies με πρωτεΐνη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας, να βελτιώσει τη συγκέντρωση και να συμβάλει στη διατήρηση μυϊκής μάζας, ειδικά αν συνδυαστεί με άσκηση.

unsplash.com

Τι σημαίνει «υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη»

Όταν μιλάμε για υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, εννοούμε πηγές που περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Μερικά παραδείγματα:

  • Αυγά: Πλούσια σε λευκώματα και εύκολα στην προετοιμασία.
  • Γιαούρτι ή τυρί cottage: Πλούσια σε πρωτεΐνη και ασβέστιο, ιδανικά για πρωινό ή σνακ.
  • Smoothies με πρωτεΐνη: Μπορείς να συνδυάσεις γάλα, φρούτα και πρωτεΐνη σε σκόνη για ένα θρεπτικό ρόφημα.
  • Ξηροί καρποί και σπόροι: Παρέχουν πρωτεΐνη και καλά λιπαρά για επιπλέον ενέργεια.
unsplash.com

Οι ώρες που ενισχύουν τη μυϊκή ανάπτυξη

Για όσους γυμνάζονται, η κατανάλωση πρωτεΐνης μετά την προπόνηση είναι επίσης κρίσιμη. Αυτός είναι ο χρόνος που οι μύες χρειάζονται αμινοξέα για αποκατάσταση και ανάπτυξη. Ωστόσο, για άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος ή να βελτιώσουν τον μεταβολισμό τους, το πρωινό γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη φαίνεται να προσφέρει μεγαλύτερη συνολική συνεισφορά στην ενεργειακή δαπάνη της ημέρας.

unsplash.com

Ένας πρακτικός τρόπος για να οργανώσεις την ημέρα σου είναι:

  • Πρωινό: Υψηλή πρωτεΐνη (αυγά, γιαούρτι, smoothies) για να ξεκινήσεις δυναμικά.
  • Μεσημεριανό: Μέτρια πρωτεΐνη (κοτόπουλο, ψάρι, όσπρια) για σταθερή ενέργεια.
  • Απογευματινό/Προ-προπόνηση: Μικρό σνακ με πρωτεΐνη (πρωτεϊνικό ρόφημα ή ξηροί καρποί) για να υποστηρίξει τη μυϊκή προσπάθεια.

Δες κι αυτό…

