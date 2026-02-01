Mad Bubble
Mad Bubble
Σχέσεις 01.02.2026

Το νέο red flag στις φιλίες λέγεται «contrarian friend» – Τι είναι και ποια είναι τα σημάδια

Τα σημάδια που δείχνουν ότι η παρέα σου δεν σε στηρίζει, αλλά σε «γειώνει» συνεχώς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ας είμαστε ειλικρινείς: κανείς δεν θέλει φίλους που απλώς χαϊδεύουν αυτιά. Δεν θέλουμε ανθρώπους που μας αφήνουν να ζούμε στο δικό μας ροζ σύννεφο και να στέλνουμε για τρίτη φορά μήνυμα στον πρώην που μας έκανε ghosting, breadcrumbing και ό,τι άλλο κυκλοφορεί στο dating λεξικό. Οι πραγματικοί φίλοι είναι εκείνοι που θα μας κατεβάσουν στη γη και θα μας πουν ξεκάθαρα ότι «όχι, δεν ενδιαφέρεται, προχώρα». Αυτό όμως απέχει πολύ από το να έχεις δίπλα σου κάποιον που αμφισβητεί τα πάντα. Υπάρχει λεπτή αλλά ξεκάθαρη γραμμή ανάμεσα στο ειλικρινές feedback και στη μόνιμη κριτική. Και κάπου εκεί εμφανίζεται ένα νέο red flag στις φιλίες, που το TikTok βάφτισε ήδη: ο contrarian friend. Ο φίλος που πάντα διαφωνεί. Για όλα. Συνεχώς.

Δεν πρόκειται για τον άνθρωπο που απλώς έχει διαφορετική άποψη. Είναι εκείνος που μοιάζει να αντλεί ενέργεια από το να σε διορθώνει. Πιστεύει ότι προσφέρει «ωμή αλήθεια», αλλά στην πράξη καταλήγει κουραστικός, απόλυτος και συχνά συναισθηματικά άγαρμπος. Αντί να σε ακούσει, ετοιμάζει αντεπιχείρημα. Ξέρεις το σενάριο. Λες με ενθουσιασμό ότι ανακάλυψες ένα καινούργιο μαγαζί που σε ξετρέλανε και η απάντηση έρχεται ακαριαία: «Εγώ πήγα και δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο». Μοιράζεσαι μια μικρή προσωπική νίκη και κάποιος σπεύδει να σου εξηγήσει γιατί «τεχνικά» δεν μετράει. Δεν είναι απλώς σπαστικό, είναι φθορά.

Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Δεν είναι η εμφάνιση: Αυτό είναι το μεγαλύτερο red flag στο dating σύμφωνα με νέα έρευνα

Τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι έχεις contrarian friend στη ζωή σου

Σου χαλάει τη στιγμή

Είσαι χαρούμενος, μιλάς για κάτι που σε ενθουσιάζει, και πριν προλάβεις να το απολαύσεις, ακούς ένα σχόλιο που μειώνει αυτό που νιώθεις. Όχι από ενδιαφέρον, από ανάγκη να έχει δίκιο.

Unsplash.com

Κολλάει στις λεπτομέρειες και χάνει την ουσία

Αντί να γελάσει με την ιστορία ή να χαρεί μαζί σου, θα σταθεί σε μια άσχετη λεπτομέρεια για να σε «διορθώσει». Σαν να έχει μεγαλύτερη σημασία η ακρίβεια από τη σύνδεση.

Unsplash.com

Δεν φέρεται έτσι σε όλους

Με τους άλλους είναι υποστηρικτικός και ευγενικός. Μαζί σου, όμως, γίνεται αυστηρός, ψυχρός και απότομος. Αυτό δεν είναι χαρακτήρας, είναι δυναμική.

Και τώρα τι κάνεις;

Οι φιλίες υπάρχουν για να μας κάνουν να νιώθουμε άνετα, όχι υπό εξέταση. Θέλουμε ανθρώπους που μας προσγειώνουν όταν χρειάζεται, αλλά και που μας αφήνουν χώρο να μιλήσουμε ελεύθερα, να υπερβάλουμε, να γελάσουμε, να κάνουμε λάθος. Όχι να απολογούμαστε. Αν νιώθεις ότι κάποιος φίλος σε μπλοκάρει αντί να σε στηρίζει, αξίζει να το θίξεις. Ήρεμα και ξεκάθαρα. Ξεκίνα απλά: «Μπορώ να το πω αυτό χωρίς να γίνει αντιπαράθεση;» Και αν χρειαστεί, προχώρα λίγο πιο βαθιά: «Νιώθω ότι με διορθώνεις συνέχεια και αυτό με κάνει να κλείνομαι.» Αν υπάρχει διάθεση να σε ακούσει, η φιλία μπορεί να ισορροπήσει. Αν όχι, ίσως ήρθε η στιγμή να αναρωτηθείς αν αυτή η σχέση σου κάνει καλό. Γιατί οι φίλοι δεν είναι εκεί για να κερδίζουν συζητήσεις, είναι εκεί για να μας κρατούν όρθιους.

Unsplash.com

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

red flag φιλίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το απλό hack που κρατά το αβοκάντο κρεμώδες κάθε φορά

Το απλό hack που κρατά το αβοκάντο κρεμώδες κάθε φορά

01.02.2026

Δες επίσης

Οι millennials το αγαπούν, οι παλαιότεροι το μισούν: Αυτό το είδος σχέσης προτιμά η νέα γενιά
Life

Οι millennials το αγαπούν, οι παλαιότεροι το μισούν: Αυτό το είδος σχέσης προτιμά η νέα γενιά

31.01.2026
Μήπως ήρθε η ώρα να πεις «αντίο»; Τα 4+1 σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου τελείωσε οριστικά
Life

Μήπως ήρθε η ώρα να πεις «αντίο»; Τα 4+1 σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου τελείωσε οριστικά

30.01.2026
Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship
Life

Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship

30.01.2026
Bookfishing: Η νέα τάση στα dating apps που μπορεί να σε ξεγελάσει
Life

Bookfishing: Η νέα τάση στα dating apps που μπορεί να σε ξεγελάσει

29.01.2026
Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν
Life

Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν

27.01.2026
Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting
Life

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting

26.01.2026
Δεν είναι η εμφάνιση: Αυτό είναι το μεγαλύτερο red flag στο dating σύμφωνα με νέα έρευνα
Life

Δεν είναι η εμφάνιση: Αυτό είναι το μεγαλύτερο red flag στο dating σύμφωνα με νέα έρευνα

25.01.2026
Nanoship: Αυτή είναι η νέα τάση στο dating που αγαπούν οι singles το 2026
Life

Nanoship: Αυτή είναι η νέα τάση στο dating που αγαπούν οι singles το 2026

24.01.2026
Η νέα παγίδα στις online γνωριμίες ονομάζεται «Bio-baiting» – Τι είναι και τι πρέπει να προσέχεις
Life

Η νέα παγίδα στις online γνωριμίες ονομάζεται «Bio-baiting» – Τι είναι και τι πρέπει να προσέχεις

23.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία