Ο Garvin έφερε rock ενέργεια στο Sing for Greece 2026 με το Back In The Game

Γρήγορος ρυθμός και δυναμική σκηνική παρουσία από τον Garvin στο Sing for Greece 2026 με το τραγούδι Back In The Game για την Eurovision 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision περνά στην πιο καθοριστική της φάση, με τη Βιέννη να αποτελεί τον τελικό προορισμό του νικητή. Μετά τον Α Ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, όπου το επίπεδο των συμμετοχών ανέβασε τον πήχη ψηλά, η αγωνία κορυφώνεται απόψε, στον Β Ημιτελικό της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου. Συνολικά 14 καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό του «Sing for Greece 2026» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Ο Garvin εμφανίστηκε με το «Back In The Game», ένα δυναμικό uptempo rock κομμάτι που άλλαξε άμεσα την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός της εισαγωγής έγινε αναγνωρίσιμος από τα πρώτα δευτερόλεπτα, δίνοντας τον τόνο μιας εκρηκτικής εμφάνισης με γρήγορο τέμπο και έντονη ενέργεια. Η σκηνική παρουσία του Garvin κινήθηκε σε καθαρά συναυλιακά μονοπάτια, με δυναμική στάση σώματος και συνεχή ένταση που κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού σταθερά υψηλό.

Το «Back In The Game» αφηγείται τη στιγμή της επανεκκίνησης, όταν κάποιος αποφασίζει να πει «ως εδώ» και να σταθεί ξανά στα πόδια του, επιστρέφοντας πιο δυνατός στο παιχνίδι της ζωής και του έρωτα. Αυτή η θεματική αποτυπώθηκε και σκηνικά, με έντονους φωτισμούς, γρήγορες εναλλαγές και μια rock αισθητική που ενίσχυσε τον παλμό της εμφάνισης. Η ερμηνεία του Garvin διατήρησε σταθερή ένταση, με τις κορυφώσεις του ρεφρέν να λειτουργούν ως σημεία εκτόνωσης της ενέργειας που είχε ήδη χτιστεί από την αρχή.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026 θα είναι η 70ή διοργάνωση του θεσμού και θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026, σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για έναν διαγωνισμό που συνεχίζει να ενώνει μουσικά την Ευρώπη και να αναδεικνύει νέες καλλιτεχνικές προτάσεις.

