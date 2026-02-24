Βιβλίο 24.02.2026

Το σύμπαν της Hello Kitty διευρύνεται με νέα κόμικς

Η Hello Kitty ετοιμάζεται να εισέλθει σε ένα ανανεωμένο σύμπαν κόμικς που φιλοδοξεί να επεκτείνει τη διαχρονική απήχησή της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια περίοδο όπου οι εμβληματικοί χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας επανεφευρίσκονται μέσα από νέες αφηγηματικές φόρμες, η Hello Kitty ετοιμάζεται να εισέλθει σε ένα ανανεωμένο σύμπαν κόμικς που φιλοδοξεί να επεκτείνει τη διαχρονική απήχησή της. Η ιαπωνική εταιρεία Sanrio ανακοίνωσε συνεργασία πολλαπλών τίτλων με την IDW Publishing, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον διάσημο χαρακτήρα που συνεχίζει να εξελίσσεται 50 και πλέον χρόνια μετά τη δημιουργία του. Η συνεργασία θα ξεκινήσει με τη σειρά «Hello Kitty Hello World», η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 22 Ιουλίου, λίγο πριν από την έναρξη του San Diego Comic-Con. Το νέο κόμικ παρουσιάζεται ως μια κλασική αλλά ταυτόχρονα φρέσκια απεικόνιση των χαρακτήρων της Sanrio, καθώς η Hello Kitty και οι φίλοι της ξεκινούν μια παγκόσμια περιοδεία με στόχο την επίλυση ενός μυστηριώδους γρίφου. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή των δημιουργών, οι ήρωες θα ταξιδεύουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και σε κάθε τεύχος θα γνωρίζουν νέους χαρακτήρες, δημιουργώντας ένα διευρυμένο αφηγηματικό σύμπαν.

Διάβασε επίσης: Η Hello Kitty έτοιμη για την πρώτη της κινηματογραφική περιπέτεια το 2028

Τη συγγραφή της σειράς αναλαμβάνει η Mariko Tamaki, γνωστή για έργα όπως «This One Summer» και «Zatanna Bring Down the House», ενώ την εικονογράφηση υπογράφει ο καλλιτέχνης Cody Lemieux, ο οποίος έχει ξεχωρίσει με δημιουργίες όπως «Despite Despite Despite» και «Gnome Granny». Η δημιουργική αυτή σύμπραξη επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στη νοσταλγία των παλαιότερων θαυμαστών και στην ανάγκη για σύγχρονη αισθητική αφήγηση.

Η νέα εκδοτική πρωτοβουλία δεν θα περιοριστεί σε έναν μόνο τίτλο, καθώς η IDW Publishing σχεδιάζει την επέκταση του σύμπαντος της Hello Kitty με επιπλέον σειρές και συνεργασίες crossover που αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2027. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επανατοποθέτησης της μάρκας σε διαφορετικά μέσα, ενόψει και της επερχόμενης κινηματογραφικής ταινίας της Warner Bros Pictures Animation και της New Line Cinema που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2028.

Ο Davidi Jonas, διευθύνων σύμβουλος της IDW Publishing, δήλωσε «είναι πραγματικά τιμή μας να συνεργαζόμαστε με τη Sanrio για τη δημιουργία κόμικς Hello Kitty. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε ιστορίες που θα διατηρούν το χαρούμενο και παιχνιδιάρικο πνεύμα του franchise, προσφέροντας έμπνευση σε αναγνώστες κάθε ηλικίας». Από την πλευρά της δημιουργικής ομάδας, η Bixie Mathieu τόνισε «ήρθε η στιγμή η Hello Kitty και οι φίλοι της να μπουν δυναμικά στον κόσμο των κόμικς με την IDW. Οι χαρακτήρες αυτοί έχουν γοητεύσει γενιές θαυμαστών και πιστεύουμε ότι οι νέες ιστορίες θα προσφέρουν μια ζεστή και αισιόδοξη εμπειρία ανάγνωσης».

Η Hello Kitty, που δημιουργήθηκε από τη Sanrio το 1974, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας, με αμέτρητα προϊόντα, τηλεοπτικές σειρές και συνεργασίες. Η νέα εκδοτική πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη διαρκή δυναμική του χαρακτήρα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μετά από δεκαετίες, η γοητεία της Hello Kitty μπορεί να προσαρμόζεται σε νέα μέσα αφήγησης και να απευθύνεται σε διαφορετικές γενιές αναγνωστών.

Διάβασε επίσης: Το πρώτο αεροδρόμιο Hello Kitty στην Ιαπωνία είναι γεγονός

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Comic-Con HELLO KITTY κομικ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Δήμητρα Κολλά μιλά στο Talk to MAD για την παράσταση «Μπουμπού»

Η Δήμητρα Κολλά μιλά στο Talk to MAD για την παράσταση «Μπουμπού»

24.02.2026
Επόμενο
To 2026 οι πιο trendy κουζίνες «φορούν» κασμίρ

To 2026 οι πιο trendy κουζίνες «φορούν» κασμίρ

24.02.2026

Δες επίσης

“Lost & Found” της Nalini Vidoolah Mootoosamy στο Θέατρο Altera Pars
City Guide

“Lost & Found” της Nalini Vidoolah Mootoosamy στο Θέατρο Altera Pars

24.02.2026
bijoux de kant: «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία»
City Guide

bijoux de kant: «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία»

24.02.2026
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: «Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη και τα φαντάσματα άλλων εποχών»
City Guide

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: «Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη και τα φαντάσματα άλλων εποχών»

24.02.2026
O Baz Luhrmann ετοιμάζει θεατρικό μιούζικαλ για τον Elvis Presley
City Guide

O Baz Luhrmann ετοιμάζει θεατρικό μιούζικαλ για τον Elvis Presley

24.02.2026
Τα αποκριάτικα έθιμα που κάνουν την Ελλάδα να μη χάνει ποτέ το vibe της
City Guide

Τα αποκριάτικα έθιμα που κάνουν την Ελλάδα να μη χάνει ποτέ το vibe της

23.02.2026
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Christmas Theater: Μια Μουσική Παράσταση «Υπόθεση Γυναικών»
City Guide

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Christmas Theater: Μια Μουσική Παράσταση «Υπόθεση Γυναικών»

22.02.2026
Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης φέρνει την «Κοσμική Αγάπη» στον Σταυρό του Νότου με guest τον Θοδωρή Μαραντίνη
City Guide

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης φέρνει την «Κοσμική Αγάπη» στον Σταυρό του Νότου με guest τον Θοδωρή Μαραντίνη

21.02.2026
Ο Robert Plant στην Αθήνα με τους Saving Grace για μια μοναδική βραδιά
City Guide

Ο Robert Plant στην Αθήνα με τους Saving Grace για μια μοναδική βραδιά

20.02.2026
«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»: Πρεμιέρα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός
City Guide

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»: Πρεμιέρα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης