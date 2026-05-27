Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad TV News 27.05.2026

Ο Leroybroughtflowers στο Talk 2 MAD: «Η Eurovision πρέπει να σου βγει, δεν μπορείς να την πιέσεις»

Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την πορεία του καλλιτέχνη, τις προκλήσεις στο εξωτερικό και το επερχόμενο live
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Leroybroughtflowers, ο καλλιτέχνης που έχει έρθει να ταράξει τα νερά της εναλλακτικής μουσικής σκηνής, βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του Talk 2 MAD και την Αθηνά Κλήμη, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση. Με αφορμή τις νέες του κυκλοφορίες και το επερχόμενο live του, ο δημιουργικός καλλιτέχνης μοιράστηκε την ιδιαίτερη πορεία του, από τα πρώτα του βήματα στη Θεσσαλονίκη και τις σπουδές στην Αγγλία, μέχρι τη συμμετοχή του στο Sing for Greece και το όραμά του για το μέλλον.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνέντευξης ήταν η αναφορά στην εμπειρία του Sing for Greece. Eξομολογήθηκε στην Αθηνά Κλήμη ότι, παρά την ηρεμία και την εσωστρέφειά του, κατάφερε να ξεχωρίσει επειδή δεν προσπάθησε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν ένιωσε άμεσα τον αντίκτυπο της εμφάνισής του, η «θάλασσα ανθρώπων» που τον περικύκλωσε μετά το τέλος της παρουσίασης, τον έπεισε ότι το κοινό είχε όντως ανταποκριθεί στην αισθητική του. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Δεν το αντιλήφθηκα εκείνη την ώρα. Δεν ήξερα αν είχα δημιουργήσει κάτι… Όταν κατέβηκα από τη σκηνή και ήρθε μια θάλασσα ανθρώπων, κάπως εκεί κατάλαβα ότι α, μάλλον όντως άρεσα».

Έχοντας διαγράψει μια πορεία από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Λονδίνο, δεν δίστασε να μιλήσει για τη σκληρή πραγματικότητα του καλλιτέχνη στο εξωτερικό. Παραδέχτηκε ότι, πέρα από το ταλέντο, το να «φυτρώσεις» σε μια ξένη χώρα χωρίς βάσεις είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και απαιτητική. Αναφερόμενος στη δημιουργική του διαδικασία, σχολίασε τη μετάβαση από το Σαμποτάζ στο νέο του single What is Love: «Έκατσα λίγο να σκεφτώ τι θα έρθει μετά το “Σαμποτάζ” και πώς θα συνάδει ο ήχος. Θεώρησα ότι είναι ένα καλό επόμενο βήμα και ότι ταιριάζει πολύ στην εποχή».

Πέρα από το μικρόφωνο, αποκαλύπτει μια πλευρά του που συνδυάζει την καλλιτεχνική αναζήτηση με τη δίψα για εξέλιξη στον ελληνικό στίχο. Αν και το «συρτάρι» του είναι γεμάτο με εκατοντάδες ξενόγλωσσα κομμάτια, δηλώνει έτοιμος να δοκιμαστεί και στα ελληνικά, θέλοντας ο στίχος του να γίνεται πιο άμεσα αντιληπτός από το κοινό. Όσον αφορά το μουσικό του μέλλον, το όραμά του είναι ξεκάθαρο: θέλει να μένει πιστός στον ήχο του και να επιλέγει τα βήματά του με βάση το σωστό timing. «Με τη Eurovision έχω μια τρέλα… Δεν ξέρω αν έχει γίνει στόχος, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είναι καλό το timing, πρέπει να είναι καλό το τραγούδι. Μόνο αν σου βγει».

Στην ερώτηση για το τι επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον, έθεσε ψηλά τον πήχη, ανακοινώνοντας το πρώτο του solo live στην Αθήνα. Με ενθουσιασμό για το event στο Romantso στις 29 Μαΐου, μίλησε για τη συνεργασία του με τη Melosophy και τους guest καλλιτέχνες που θα τον πλαισιώσουν. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το live, γιατί θα τραγουδήσω πάρα πολλά κομμάτια μου μπροστά σε καινούργιο κόσμο. Θέλω να το ευχαριστηθώ και να μοιραστώ τη μουσική μου».

Leroybroughtflowers Talk 2 Mad
Πεινάς πριν τον ύπνο; Οι 5 καλύτερες επιλογές για τον μεταβολισμό σου

Talk 2 MAD: Οι curators του TEDxPanteionUniversity μας μυούν στον κόσμο του φοιτητικού εθελοντισμού

