Life 28.05.2026

Πώς φεύγει το κόκκινο κρασί από τον καναπέ σου;

Το λάθος που καταστρέφει τον καναπέ σου και κάνει τον λεκέ χειρότερο χωρίς να το καταλαβαίνεις
Πόπη Βασιλείου

Αν σου έχει πέσει κόκκινο κρασί στον καναπέ, υπάρχει ένα πράγμα που μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο: ο χρόνος. Όχι το απορρυπαντικό, όχι τα ακριβά καθαριστικά, αλλά το πόσο γρήγορα θα αντιδράσεις. Και εδώ είναι το hack που κάνει τη διαφορά και σώζει πραγματικά το ύφασμα πριν προλάβει να βάψει.

Μόλις πέσει το κρασί, δεν κάνεις το προφανές λάθος να το τρίψεις. Παίρνεις κατευθείαν χαρτί κουζίνας ή καθαρό πανί και ταμπονάρεις μόνο, χωρίς καμία πίεση προς τα μέσα. Στόχος σου είναι να τραβήξεις όσο περισσότερο υγρό γίνεται στην επιφάνεια.

Αμέσως μετά ρίχνεις παχύ στρώμα αλατιού πάνω στον νωπό λεκέ. Όχι λίγο – αρκετό ώστε να καλύψει τελείως το σημείο. Το αλάτι λειτουργεί σαν «σφουγγάρι» και τραβάει το κρασί πριν προλάβει να ποτίσει βαθιά στις ίνες. Το αφήνεις 5–10 λεπτά και βλέπεις κυριολεκτικά το χρώμα να «μαζεύεται». Μετά αφαιρείς το αλάτι και περνάς το σημείο με ένα μείγμα από κρύο νερό και λίγες σταγόνες υγρού πιάτων. Ταμπονάρεις ξανά, χωρίς τρίψιμο. Ο λεκές αρχίζει να σπάει και να ξεθωριάζει.

Tip: Αν έχει μείνει χρώμα, προσθέτεις λίγο λευκό ξύδι αραιωμένο με νερό. Αυτό βοηθά να διαλυθούν οι χρωστικές του κρασιού που έχουν ήδη αρχίσει να «δένουν». Θέλει όμως προσοχή και πάντα δοκιμή σε κρυφό σημείο του καναπέ.

Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι το τρίψιμο. Στην πραγματικότητα δεν καθαρίζεις τον λεκέ, τον σπρώχνεις πιο βαθιά. Έτσι, από «μικρό ατύχημα» γίνεται μόνιμο σημάδι. Αυτό το hack δουλεύει επειδή δεν παλεύει τον λεκέ όταν έχει ήδη «δέσει», αλλά τον σταματά στην αρχή. Και εκεί κερδίζεται όλο το παιχνίδι.

