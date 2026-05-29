Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 29.05.2026

Στο νεσεσέρ της Zendaya: Τα 8 προϊόντα που εμπιστεύεται ο makeup artist της

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι κρύβεται στο νεσεσέρ της Zendaya, η απάντηση βρίσκεται στα αγαπημένα της beauty προϊόντα
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένα νεσεσέρ celebrity στο οποίο θα ήθελες οπωσδήποτε να ρίξεις μια κλεφτή ματιά, αυτό είναι αναμφίβολα της Zendaya. Είτε πρόκειται για τις iconic εμφανίσεις της σε press tours είτε για τις παρουσίες της στο κόκκινο χαλί, η Zendaya δείχνει πάντα εκθαμβωτική, και είναι λογικό να αναρωτιέσαι ποια είναι τα προϊόντα μακιγιάζ που επιλέγει για να δημιουργεί αυτά τα μαγευτικά beauty looks.

Η Zendaya στο CinemaCon του Las Vegas με εντυπωσιακό σύνολο, στο πλαίσιο του press tour για το Dune 3.
Ωστόσο, λόγω των επίσημων συνεργασιών της με μεγάλα beauty brands, όπως η Lancôme τα τελευταία χρόνια, είναι σπάνιο να μαθαίνουμε για προϊόντα που χρησιμοποιεί εκτός των «χορηγούμενων» εμφανίσεών της. Παρόλα αυτά, μια προσεκτική έρευνα στο Instagram του επί χρόνια makeup artist της, Ernesto Casillas, αποκαλύπτει τα ακριβή προϊόντα που φοράει στις εμφανίσεις της. Αν και πολλά από αυτά προέρχονται από συνεργασίες, υπάρχουν αρκετές επιλογές που αναδεικνύουν το προσωπικό της στυλ. Παρακάτω, θα ανακαλύψεις τα 9 προϊόντα-κλειδιά που συνθέτουν τα signature looks της.

1. Louis Vuitton LV Rouge Satin Lipstick σε απόχρωση Dune Explorer

Η Zendaya έγινε πρέσβειρα του οίκου Louis Vuitton το 2023 και, με την Louis Vuitton Beauty να λανσάρεται πέρυσι, είναι απόλυτα λογικό να τη βλέπουμε να το φοράει στην καμπάνια της το 2026. Ο makeup artist της, Ernesto Casillas, μοιράστηκε την ακριβή απόχρωση κραγιόν που χρησιμοποίησε στα χείλη της στο Instagram. Συγκεκριμένα, φοράει ένα εκπληκτικό ροζ-καφέ κραγιόν που ονομάζεται Dune Explorer, το οποίο έχει ένα εντυπωσιακό σατινέ τελείωμα και έρχεται μέσα στην πιο πολυτελή συσκευασία που έχεις δει ποτέ.

2. Prada Beauty Touch Cream-To-Powder Melting Blush

Η Zendaya έχει φορέσει πρόσφατα μερικές εκπληκτικές αποχρώσεις ρουζ, και ο Casillas αποκάλυψε την ακριβή απόχρωση που φόρεσε για το πρόσφατο εξώφυλλό της στο Elle USA για το γήινο look της. Αποδείχθηκε ότι χρησιμοποίησε το νέο Touch Cream-To-Powder Melting Blush της Prada Beauty στην απόχρωση Caffe, ένα εντυπωσιακό χρώμα του καφέ. Έχοντας δοκιμάσει και η ίδια αυτά τα κρεμώδη ρουζ, μπορώ να επιβεβαιώσω πώς οι υφές τους λιώνουν πάνω στο δέρμα και στεγνώνουν σε ένα απαλό ματ τελείωμα. Επίσης, εντόπισα την απόχρωση Dahlia να χρησιμοποιείται στα μάγουλά της στα Όσκαρ του 2026 από τον Casillas.

3. Lancôme Lash Idôle Mascara

Η Zendaya κατείχε τον ρόλο της πρέσβειρας της Lancôme για 7 χρόνια, οπότε, αν και τεχνικά πρόκειται για χορηγούμενο προϊόν, έχω δει πολλούς από τους makeup artists της να χρησιμοποιούν αυτή την ακριβή μάσκαρα στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί. Σε ένα βίντεο, η Zendaya ανέφερε μάλιστα ότι δεν χρειάζεται καν ψαλιδάκι για βλεφαρίδες με αυτή τη μάσκαρα της Lancôme. Είναι μια από τις αγαπημένες μάσκαρα της ομάδας ομορφιάς μας, και μπορώ εύκολα να καταλάβω γιατί είναι και της Zendaya. Το καμπυλωτό, εύκαμπτο βουρτσάκι ανασηκώνει τις βλεφαρίδες ενώ επιμηκύνει και διαχωρίζει κάθε μία με μεγάλη διάρκεια.

4. Charlotte Tilbury Lip Cheat σε απόχρωση Foxy Brown

Ακόμα σκέφτομαι το look της Zendaya στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Euphoria, και αυτό είναι το ακριβές μολύβι χειλιών που χρησιμοποίησε ο Casillas για να δημιουργήσει το εντυπωσιακό αποτέλεσμα στα χείλη της. Το Pillow Talk είναι η απόχρωση μολυβιού που παίρνει όλη τη δημοσιότητα, αλλά εδώ η Zendaya φοράει το Foxy Brown, ένα chic καφέ του σουέντ. Ο Casillas περιέγραψε το περίγραμμα των χειλιών της με αυτό και το συνδύασε με το Pillow Talk Blush Balm Lip Tint.

5. Bobbi Brown Pot Rouge σε απόχρωση Powder Pink

Η Zendaya είχε τα πιο λαμπερά, ροδαλά μάγουλα στην πρεμιέρα της ταινίας «The Drama» στο Λος Άντζελες, και ο Casillas χρησιμοποίησε όχι ένα, αλλά δύο διαφορετικά ρουζ για να δημιουργήσει την ακτινοβόλο εμφάνισή της. Χρησιμοποίησε το Stila Cosmetics Convertible Colour Lip & Cheek Cream στην απόχρωση Primrose αλλά και το Bobbi Brown Pot Rouge στην απόχρωση Powder Pink για να δημιουργήσει αυτή τη δροσερή, γαμήλια λάμψη στο κόκκινο χαλί.

6. Violette_FR Plume Lip σε απόχρωση Châtaigne Grillée

Για το μακιγιάζ της Zendaya στην εκδήλωση «Essence Black Women in Hollywood», ο Casillas χρησιμοποίησε το Violette_FR Plume Lip στην απόχρωση Châtaigne Grillée για να δημιουργήσει το ζεστό, καστανό look στα χείλη της. Αυτό το υγρό κραγιόν εμπνευσμένο από το Παρίσι εφαρμόζεται με κρεμώδη υφή και στεγνώνει σε ένα ματ τελείωμα, απαλό σαν πέταλο, που διαρκεί για πάρα πολλή ώρα.

7. Lancôme Teint Idôle Ultra Wear Care and Glow

Αυτό ήταν το foundation που έβρισκες πάντα τη Zendaya να φοράει κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβειρα της Lancôme, και ο Casillas το χρησιμοποίησε σε πολλές από τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης Louis Vuitton Spring/Summer 2024, όπου έδειχνε απόλυτα λαμπερή. Αυτό το foundation με ορό δεν είναι μόνο πιο ελαφρύ από τα περισσότερα, αλλά σου αφήνει ένα φινίρισμα «το δέρμα σου, αλλά καλύτερο» που δείχνει υπέροχο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

8. MAC Studio Face and Body Radiant Sheer Foundation

Στα γυρίσματα του «Euphoria», η κορυφαία makeup artist Donni Davy, βραβευμένη με Emmy, μοιράστηκε ότι διατήρησε το μακιγιάζ λιτό για τον χαρακτήρα της Zendaya, τη Rue, και αυτό ήταν το foundation της επιλογής της. Το MAC Face & Body είναι ένα εμβληματικό προϊόν που μοιάζει περισσότερο με skin tint, αλλά είναι απόλυτα αγαπητό από τους makeup artists για το διάφανο τελείωμά του, το οποίο δείχνει σαν να μην φοράς απολύτως τίποτα. Τώρα, έχει και την έγκριση της Zendaya.

Brad Pitt: Το νομικό «χαστούκι» από τον γιο του που αλλάζει τα πάντα

29.05.2026
Μαρία Μπεκατώρου – Λάμπρος Κωνσταντάρας: Απόδραση στη Λισαβόνα για χάρη του Bad Bunny

29.05.2026

Ήρθε η εποχή του κερασιού – Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μαρμελάδα;
29.05.2026
29.05.2026
29.05.2026
29.05.2026
29.05.2026
29.05.2026
29.05.2026
29.05.2026
29.05.2026
