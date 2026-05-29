Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 29.05.2026

«Disclosure Day»: Η μεγάλη επιστροφή του Steven Spielberg με ένα καθηλωτικό sci-fi θρίλερ

Το «Disclosure Day» αποκαλύπτει ένα σκοτεινό sci-fi σύμπαν όπου η επαφή με το άγνωστο μπορεί να αλλάξει για πάντα τον κόσμο όπως τον ξέρεις
Πόπη Βασιλείου

Το τελικό τρέιλερ της νέας ταινίας «Disclosure Day» του Steven Spielberg δόθηκε στη δημοσιότητα από την Universal Pictures, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για το πολυαναμενόμενο sci-fi θρίλερ που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικούς κινηματογράφους στις 10 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία, που βασίζεται σε πρωτότυπη ιδέα του Steven Spielberg, φέρει την υπογραφή στο σενάριο του επί χρόνια συνεργάτη του David Koepp, με τον οποίο έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά blockbusters των τελευταίων δεκαετιών, όπως τα «Jurassic Park», «The Lost World: Jurassic Park», «War of the Worlds» και «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull», στοιχείο που από μόνο του ενισχύει τις προσδοκίες για το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το «Disclosure Day» θέτει ένα ερώτημα που αγγίζει τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης: αν η αποκάλυψη ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν γινόταν πραγματικότητα, θα μπορούσε η ανθρωπότητα να τη διαχειριστεί; Με αυτό το σενάριο, η ταινία επιχειρεί να χτίσει μια ιστορία που συνδυάζει υπαρξιακή αγωνία και επιστημονική φαντασία, οδηγώντας τον θεατή σε ένα ταξίδι που κινείται ανάμεσα στον φόβο και την περιέργεια.

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo και άλλους γνωστούς ηθοποιούς, δημιουργώντας ένα σύνολο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική και την κινηματογραφική βαρύτητα της παραγωγής.

Το τρέιλερ αποκαλύπτει μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, μυστήριο και συνεχή αίσθηση απειλής, καθώς η αφήγηση φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από την ιδέα μιας παγκόσμιας αποκάλυψης που επηρεάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα, δημιουργώντας ένα σκηνικό όπου η επιστημονική φαντασία συναντά τον υπαρξιακό προβληματισμό.

Steven Spielberg ΤΑΙΝΙΑ
Ήρθε η εποχή του κερασιού – Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μαρμελάδα;

