Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 29.05.2026

Ήρθε η εποχή του κερασιού – Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μαρμελάδα;

Η στιγμή που τα κεράσια βρίσκονται στην καλύτερη τους φάση και γίνονται η ιδανική βάση για μια αρωματική και φυσική μαρμελάδα στο σπίτι
Πόπη Βασιλείου

Βρισκόμαστε στην πιο γλυκιά εποχή του χρόνου, όταν τα κεράσια κάνουν την εμφάνισή τους σε αφθονία και γεμίζουν πάγκους, σπίτια και κουζίνες με το έντονο κόκκινο χρώμα και το χαρακτηριστικό τους άρωμα. Είναι η στιγμή που μικροί και μεγάλοι τα απολαμβάνουν φρέσκα, αλλά και που πολλοί επιλέγουν να τα μετατρέψουν σε σπιτικές δημιουργίες που κρατούν τη γεύση του καλοκαιριού για περισσότερο καιρό. Από όλες τις εκδοχές τους, η μαρμελάδα κεράσι ξεχωρίζει, γιατί συνδυάζει απλότητα, νοσταλγία και μια φυσική γλυκύτητα που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε έτοιμο.

Πηγή: Unsplash

Αν θέλεις να φτιάξεις σπιτική μαρμελάδα κεράσι χωρίς πρόσθετα και με αυθεντική γεύση φρούτου, βρίσκεσαι στο σωστό σημείο. Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη, αλλά χρειάζεται σωστά υλικά, λίγη υπομονή και προσοχή στο δέσιμο για να πετύχεις εκείνη τη βελούδινη υφή που κάνει τη διαφορά. Η μαρμελάδα κεράσι είναι από τις πιο αρωματικές και καλοκαιρινές επιλογές που μπορείς να έχεις στο ντουλάπι σου, ιδανική για ψωμί, γιαούρτι ή γλυκά.

Υλικά

  • 1 κιλό κεράσια ώριμα
  • 600–700 γρ. ζάχαρη (ανάλογα πόσο γλυκιά τη θέλεις)
  • Χυμός από 1 λεμόνι
  • Προαιρετικά: λίγη βανίλια ή ξύσμα λεμονιού για άρωμα
Εκτέλεση

  1. Πλένεις καλά τα κεράσια, αφαιρείς τα κουκούτσια και τα βάζεις σε μια μεγάλη κατσαρόλα.
  2. Προσθέτεις τη ζάχαρη και τα αφήνεις για 1–2 ώρες να βγάλουν τα υγρά τους.
  3. Βάζεις την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ανακατεύεις μέχρι να αρχίσει να βράζει το μείγμα.
  4. Όσο βράζει, αφαιρείς τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια.
  5. Αφήνεις να σιγοβράσει μέχρι να δέσει η μαρμελάδα (περίπου 30–45 λεπτά), ανακατεύοντας συχνά για να μην κολλήσει.
  6. Λίγο πριν το τέλος προσθέτεις τον χυμό λεμονιού και ανακατεύεις καλά.
  7. Για να ελέγξεις αν είναι έτοιμη, βάζεις λίγο μείγμα σε ένα κρύο πιατάκι· αν «στέκεται» και δεν απλώνει πολύ, έχει δέσει σωστά.
Αποθήκευση

Γεμίζεις αποστειρωμένα γυάλινα βάζα όσο η μαρμελάδα είναι ακόμα ζεστή, τα κλείνεις καλά και τα γυρίζεις ανάποδα για λίγα λεπτά. Έπειτα τα αφήνεις να κρυώσουν και τα αποθηκεύεις σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.

Έτσι θα έχεις μια σπιτική μαρμελάδα κεράσι με πλούσια γεύση, ιδανική για πρωινό ή γλυκά.

Καλοκαίρι 2026 Κεράσια μαρμελάδα συνταγή
