Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 29.05.2026

«The Gentleman’s Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop

Ο YG ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του project με τίτλο «The Gentleman’s Club» στις 19 Ιουνίου
Πόπη Βασιλείου

Ο YG επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή με την ανακοίνωση του νέου του project με τίτλο «The Gentleman’s Club», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου, ήδη δημιουργώντας έντονο ενδιαφέρον στη hip hop κοινότητα και στα social media, καθώς πολλοί το αντιμετωπίζουν ως το επόμενο μεγάλο βήμα στην καλλιτεχνική του εξέλιξη και μια πιο ώριμη προσέγγιση στον ήχο και την εικόνα του.

Το νέο album φαίνεται να σηματοδοτεί μια αλλαγή ύφους για τον YG, ο οποίος δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο κλασικό West Coast rap στυλ που τον καθιέρωσε, αλλά ανοίγει τον ήχο του σε πιο μελωδικές, συναισθηματικές και σύγχρονες παραγωγές, διατηρώντας όμως τη street ταυτότητα που αποτελεί βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του υπογραφής.

Ήδη έχει δοθεί μια πρώτη γεύση από το project μέσα από το teaser του κομματιού «Lovers or Friends», σε συνεργασία με τον Leon Thomas, ένα τραγούδι που δείχνει μια πιο ευαίσθητη και ατμοσφαιρική πλευρά του YG, προϊδεάζοντας για ένα album που δεν βασίζεται μόνο στο hype και την ενέργεια, αλλά και στο συναίσθημα και την αφήγηση.

Το concept του «The Gentleman’s Club» δίνει την αίσθηση μιας πιο εκλεπτυσμένης εκδοχής του γνωστού του κόσμου, όπου το lifestyle, οι σχέσεις και η προσωπική εξέλιξη έρχονται στο προσκήνιο, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο και στιλιστικά δουλεμένο project που επιχειρεί να ξεφύγει από τα στενά όρια ενός τυπικού rap album.

YG μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
