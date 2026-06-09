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Μουσική 09.06.2026

Αναστασία: Η απρόσμενη έναρξη του «Σπάστε τα tour» που κέρδισε τα βλέμματα

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Η Αναστασία επέλεξε έναν εντελώς απρόβλεπτο τρόπο για να δώσει το σύνθημα της έναρξης του «Σπάστε τα tour», εμφανιζόμενη σε λαϊκή αγορά και κλέβοντας τις εντυπώσεις από τους περαστικούς
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Με το νέο της τραγούδι «Σπάστε τα» να παραμένει σταθερά στο Νο1 του Spotify Ελλάδας και να μετρά περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις 10 ημέρες, η Αναστασία βρήκε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να ανακοινώσει την έναρξη του καλοκαιρινού της tour.

Anastasia Backstage

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στη λαϊκή αγορά, αφήνοντας για λίγο τη σκηνή και αναλαμβάνοντας προσωπικά την προώθηση του «Σπάστε τα tour». Με φυλλάδια στα χέρια και πολλή διάθεση για χιούμορ, μοίραζε πληροφορίες για τις επερχόμενες συναυλίες της σε ανυποψίαστους περαστικούς, παραγωγούς και καταναλωτές, προκαλώντας έκπληξη, γέλια και δεκάδες αυθόρμητες αντιδράσεις.

«Σπάστε τα»: Το νέο λαϊκό anthem της Αναστασίας είναι εδώ

Πολλοί χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσουν ότι απέναντί τους βρισκόταν η ίδια η Αναστασία, η οποία φωτογραφήθηκε, συνομίλησε με τον κόσμο και έδωσε το δικό της ξεχωριστό σύνθημα για το φετινό καλοκαίρι: «Σπάστε τα».

@imanastasia_official

Ιούνιος – Spaste Ta Tour * June 9 — Giannena, Theatro Frontzou * June 15 — Thessaloniki, Cosmoradio Splash Festival, Plateia Aristotelous * June 17 — MAD VMAs * June 18 — Chania, Promachonas San Salvatore * June 19 — Herakleion, Matala Beach Festival * June 20 — Amyntaio Florina, Dimotiko Stadio Aminteion * June 22 — Aspropyrgos, Plateia Dimarcheiou * June 27 — Patra, Metropolis Live

♬ πρωτότυπος ήχος – Anastasia

Την ίδια στιγμή, το ομώνυμο τραγούδι συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες, έχοντας πραγματοποιήσει ντεμπούτο στο Νο1 του Spotify Greece, όπου και παραμένει καρφωμένο στην κορυφή.

Το «Σπάστε Τα Tour» συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς:

  • 9 Ιουνίου – Γιαννιτσά, Θέατρο Φρόντζου
  • 15 Ιουνίου – Θεσσαλονίκη, Cosmoradio Splash Festival (Πλατεία Αριστοτέλους)
  • 17 Ιουνίου – MAD VMA
  • 18 Ιουνίου – Χανιά, Προμαχώνας San Salvatore
  • 19 Ιουνίου – Ηράκλειο, Matala Beach Festival
  • 20 Ιουνίου – Αμύνταιο Φλώρινας, Δημοτικό Στάδιο Αμυνταίου
  •  22 Ιουνίου – Ασπρόπυργος, Πλατεία Δημαρχείου
  • 27 Ιουνίου – Πάτρα, Metropolis Live

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο. Και όπως φαίνεται, αυτό είναι μόνο η αρχή.

Δείτε εδώ το βίντεο κλιπ του «Σπάστε τα»

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TOUR Αναστασία
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