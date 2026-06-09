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Celeb World 09.06.2026

«Είμαστε οικογένεια»: Η ατάκα της Έλενας Κώνστα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

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Η Έλενα Κώνστα μίλησε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Τσαγκρινού και τους φιλικούς δεσμούς που διατηρούν μέχρι σήμερα
Ειρήνη Στόφυλα

Η Έλενα Κώνστα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αποδεικνύοντας ότι ένας χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος μιας ουσιαστικής ανθρώπινης σύνδεσης. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε τόσο στον παρουσιαστή όσο και στη σημερινή σύντροφό του, Έλενα Τσαγκρινού.

Παρότι η προσωπική τους σχέση ανήκει πλέον στο παρελθόν, οι δυο τους συνεχίζουν να έχουν στενή επαφή και άριστη συνεργασία. Άλλωστε, η κοινή τους πορεία στον ραδιοφωνικό αέρα αποδεικνύει πως κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους χώρισε και να κρατήσουν όσα τους ενώνουν.

Apon: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα»

Οι δηλώσεις της Έλενας Κώνστα προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη στάση που κρατά απέναντι στους πρώην συντρόφους της, αλλά και για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σήμερα. Η ραδιοφωνική παραγωγός ξεκαθάρισε πως οι δεσμοί που τη συνδέουν με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα παραμένουν ισχυροί, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πλέον ζευγάρι. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με τον Λάμπρο είμαστε οικογένεια. Η Έλενα Τσαγκρινού είναι γλυκό παιδί. Οι τίτλοι «νυν και μέλλοντες» είναι για μένα τσίζι. Είμαι από τον πλανήτη που έχω φίλους όλους τους πρώην μου. Το αγόρι μου ρωτήστε πώς νιώθει για αυτό».


Η προσωπική σχέση της Έλενας Κώνστα και του Λάμπρου Κωνσταντάρα ολοκληρώθηκε το 2020, έπειτα από περίπου τρία χρόνια κοινής πορείας. Παρότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, δεν επέτρεψαν στον χωρισμό να επηρεάσει τη μεταξύ τους εκτίμηση και επικοινωνία.

Αντίθετα, κατάφεραν να χτίσουν μια νέα ισορροπία, η οποία τους επιτρέπει σήμερα να συνεργάζονται επαγγελματικά στον χώρο του ραδιοφώνου με επιτυχία και αμοιβαίο σεβασμό. Η στάση τους αποτελεί για πολλούς ένα παράδειγμα ώριμης διαχείρισης ενός χωρισμού, αποδεικνύοντας ότι οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να εξελιχθούν χωρίς απαραίτητα να διακόπτονται.

https://www.instagram.com/kwnstaelena/
https://www.instagram.com/kwnstaelena/

Η Έλενα Κώνστα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Έλενα Τσαγκρινού, με την οποία ο Λάμπρος Κωνσταντάρας διατηρεί σήμερα σχέση. Μάλιστα, μίλησε με πολύ θετικά λόγια για τη γνωστή τραγουδίστρια, χαρακτηρίζοντάς την «γλυκό παιδί».

Από την πλευρά της, η Έλενα Τσαγκρινού έχει επίσης επιλέξει να αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια τα ζητήματα που αφορούν την προσωπική της ζωή. Πρόσφατα είχε δηλώσει: «Δεν έκρυψα ποτέ την προσωπική μου ζωή».


Το μόνο βέβαιο είναι ότι η σχέση ανάμεσα στην Έλενα Κώνστα και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα έχει εξελιχθεί σε μια δυνατή φιλία και επαγγελματική συνεργασία, παρά το γεγονός ότι η ερωτική τους ιστορία ολοκληρώθηκε πριν από χρόνια. Οι δυο τους αποδεικνύουν στην πράξη ότι ο αμοιβαίος σεβασμός μπορεί να παραμείνει ακόμα και μετά από έναν χωρισμό.

Παράλληλα, η σημερινή σχέση του παρουσιαστή με την Έλενα Τσαγκρινού φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά, με όλες τις πλευρές να διατηρούν ισορροπίες και καλές σχέσεις. Και αυτό είναι κάτι που σπάνια συναντά κανείς στον χώρο της showbiz.

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Έλενα Κώνστα Λάμπρος Κωνσταντάρας
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