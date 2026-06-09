Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 09.06.2026

NBA Finals 2026: Η Cardi B μετέτρεψε το ημίχρονο σε ένα εκρηκτικό show

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Cardi B χάρισε στο κοινό του Madison Square Garden μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των φετινών Τελικών του NBA
Πόπη Βασιλείου

Όταν η μεγαλύτερη μπασκετική σκηνή των ΗΠΑ συναντά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να τραβήξει τα βλέμματα. Αυτό ακριβώς συνέβη στο Game 3 των NBA Finals 2026, όπου η Cardi B ανέλαβε το halftime show και κατάφερε μέσα σε μόλις λίγα λεπτά να μετατρέψει το Madison Square Garden σε μια τεράστια μουσική αρένα. Η εκρηκτική εμφάνιση της διάσημης ράπερ αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα highlights της βραδιάς, προσφέροντας στο κοινό μια παράσταση που συζητήθηκε αμέσως στα social media και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Cardi B ανέβηκε στη σκηνή του ημίχρονου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στους New York Knicks και τους San Antonio Spurs, σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της χρονιάς. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, η εμφάνισή της έδωσε τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν. Το show ξεκίνησε με την κάμερα του γηπέδου να εστιάζει σε μια ομάδα χορευτριών ντυμένων με πορτοκαλί φορέματα εμπνευσμένα από τις φανέλες των Knicks. Λίγο αργότερα, η Cardi B αποκαλύφθηκε καθισμένη δίπλα στο παρκέ, προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες του Madison Square Garden.

Η Madonna επιστρέφει πιο τολμηρή από ποτέ – Το εκρηκτικό 13λεπτο «Confessions II – The Film»

Χωρίς να χάσει χρόνο, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το «Bodega Baddie», ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν μέσα από το πρόσφατο άλμπουμ της «Am I the Drama?». Με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία και την αυτοπεποίθηση που τη συνοδεύει σε κάθε εμφάνιση, η καλλιτέχνιδα κατάφερε να κερδίσει αμέσως το κοινό. Καθώς προχωρούσε προς το κέντρο του γηπέδου, φορώντας ένα εντυπωσιακό κορμάκι σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση, η Cardi B συνέχισε με το τραγούδι που την καθιέρωσε διεθνώς, το «Bodak Yellow». Η επιτυχία που άλλαξε την πορεία της καριέρας της ξεσήκωσε τους χιλιάδες φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες, μετατρέποντας το ημίχρονο σε μια μικρή συναυλία υψηλής έντασης.

Παρότι το πρόγραμμα διήρκεσε μόλις 3 λεπτά, η εμφάνιση κατάφερε να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον. Τα βίντεο από το halftime show άρχισαν να κυκλοφορούν σχεδόν αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη δυναμική παρουσία της Cardi B και τον τρόπο με τον οποίο εκπροσώπησε τη Νέα Υόρκη σε μια τόσο σημαντική αθλητική βραδιά.

Μετά το τέλος της εμφάνισής της, η ράπερ επέστρεψε στις θέσεις δίπλα στο παρκέ, όπου παρακολούθησε το δεύτερο ημίχρονο μαζί με τον τετράχρονο γιο της, Wave. Η εικόνα τους στις εξέδρες έγινε επίσης αντικείμενο σχολιασμού, προσθέτοντας μια πιο προσωπική νότα σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και θέαμα.

Η Duffy επιστρέφει μετά από 15 χρόνια – Η πρώτη συναυλία στο Λονδίνο που ήδη συζητιέται

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Cardi B NBA FINALS 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Nicole Kidman αφήνει στην άκρη τις περούκες και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν

Η Nicole Kidman αφήνει στην άκρη τις περούκες και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν

09.06.2026
Επόμενο
«Είμαστε οικογένεια»: Η ατάκα της Έλενας Κώνστα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

«Είμαστε οικογένεια»: Η ατάκα της Έλενας Κώνστα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

09.06.2026

Δες επίσης

Τι απαντά ο Νικηφόρος στα δημοσιεύματα για τη σχέση του με την Μαρία Χολίδου
Μουσικά Νέα

Τι απαντά ο Νικηφόρος στα δημοσιεύματα για τη σχέση του με την Μαρία Χολίδου

09.06.2026
Αναστασία: Η απρόσμενη έναρξη του «Σπάστε τα tour» που κέρδισε τα βλέμματα
Μουσικά Νέα

Αναστασία: Η απρόσμενη έναρξη του «Σπάστε τα tour» που κέρδισε τα βλέμματα

09.06.2026
Anyma: Όταν το ιστορικό Cinquantenaire Arch μετατράπηκε σε μια πύλη προς το μέλλον
Μουσικά Νέα

Anyma: Όταν το ιστορικό Cinquantenaire Arch μετατράπηκε σε μια πύλη προς το μέλλον

09.06.2026
«Είμαι ερωτευμένη»: Η Έλενα Τσαγκρινού μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα
Μουσικά Νέα

«Είμαι ερωτευμένη»: Η Έλενα Τσαγκρινού μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

09.06.2026
Η Bianca Censori σκηνοθετεί τον Kanye West στο νέο του video clip για τα γενέθλιά του
Μουσικά Νέα

Η Bianca Censori σκηνοθετεί τον Kanye West στο νέο του video clip για τα γενέθλιά του

09.06.2026
Το επίσημο album του FIFA World Cup 2026 καταφθάνει για να γίνει το παγκόσμιο soundtrack του καλοκαιριού
Μουσικά Νέα

Το επίσημο album του FIFA World Cup 2026 καταφθάνει για να γίνει το παγκόσμιο soundtrack του καλοκαιριού

09.06.2026
«Ετοιμάζουμε την πρώτη μας κοινή συναυλία με τον Νίνο και έχω άγχος»: Η εξομολόγηση της Josephine λίγο πριν την συναυλία
Μουσικά Νέα

«Ετοιμάζουμε την πρώτη μας κοινή συναυλία με τον Νίνο και έχω άγχος»: Η εξομολόγηση της Josephine λίγο πριν την συναυλία

09.06.2026
Η Madonna επιστρέφει πιο τολμηρή από ποτέ – Το εκρηκτικό 13λεπτο «Confessions II – The Film»
Μουσικά Νέα

Η Madonna επιστρέφει πιο τολμηρή από ποτέ – Το εκρηκτικό 13λεπτο «Confessions II – The Film»

09.06.2026
Μαρίνα Σπανού: Το πρώτο «glimpse» από το act που ετοιμάζει για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σπανού: Το πρώτο «glimpse» από το act που ετοιμάζει για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

09.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα