Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

«Everything Tatted»: Νέο single από τους Wiz Khalifa και mgk πριν το «Blog Era Boyz»

Οι Wiz Khalifa και mgk κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι σε μια δυνατή συνεργασία με τίτλο: «Everything Tatted»
Ειρήνη Στόφυλα

Η συνεργασία των mgk και Wiz Khalifa επιστρέφει για να ξυπνήσει έντονη νοσταλγία σε όσους έζησαν τη «blog era» της hip-hop σκηνής. Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μέσα από το κοινό project «Blog Era Boyz», το οποίο κινείται ξεκάθαρα σε ύφος παλιών internet mixtapes. Πρόκειται για μια κυκλοφορία που δεν στοχεύει μόνο στον σύγχρονο ήχο, αλλά και σε μια ολόκληρη μουσική εποχή που σημάδεψε τα early 2010s.

Λίγο πριν την κυκλοφορία του mixtape, έρχεται και το νέο single «Everything Tatted», δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο hype γύρω από το project. Η κυκλοφορία του mixtape έχει ήδη προγραμματιστεί για σήμερα, 22 Μαΐου.

Το «Everything Tatted» θα κυκλοφορήσει μία μέρα πριν από το συνολικό project και λειτουργεί σαν τελευταίο preview για το τι θα ακολουθήσει. Παράλληλα, οι mgk και Wiz Khalifa έχουν ήδη δώσει το πρώτο δείγμα μέσα από το «Girl Next Door», ένα κομμάτι με χαλαρή αλλά ταυτόχρονα νοσταλγική rap αισθητική. Το τραγούδι θύμισε έντονα την εποχή που blogs, forums και πρώιμες streaming πλατφόρμες διαμόρφωναν την κουλτούρα της rap μουσικής.

Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα «Blog Era Boyz» επιλέχθηκε ακριβώς για να αποτυπώσει αυτή τη φάση της hip-hop ιστορίας. Οι δύο καλλιτέχνες υπήρξαν βασικά πρόσωπα εκείνης της περιόδου, χτίζοντας καριέρα μέσα από ανεξάρτητα online releases που εξαπλώνονταν viral στο internet.

Σήμερα, οι δύο τους βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις σε σχέση με τα peak της καριέρας τους, όμως η συνεργασία τους δείχνει απόλυτα φυσική. Ο mgk (Machine Gun Kelly) έχει περάσει τα τελευταία χρόνια σε πιο pop-punk κατεύθυνση, αλλά σταδιακά επαναφέρει στοιχεία rap και trap στον ήχο του. Από την άλλη, ο Wiz Khalifa παραμένει πιστός στο χαρακτηριστικό laid-back hip-hop στυλ του, με έμφαση στη χαλαρή ατμόσφαιρα και τη σταθερή παρουσία του στη σκηνή και τα live shows. Αυτή η μουσική «συνάντηση» λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο τότε και το τώρα της hip-hop.

Το «Everything Tatted» αναμένεται να συνεχίσει την ίδια αισθητική γραμμή, δίνοντας βάση στη χημεία των δύο καλλιτεχνών και στην old-school mixtape ενέργεια. Όλο το «Blog Era Boyz» μοιάζει να είναι ένα tribute στην εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη internet rap κουλτούρα. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι μετά την κυκλοφορία του project θα ακολουθήσει και κοινή περιοδεία, κάτι που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την προσμονή των fans. Η περιοδεία θα συνδυάζει νέο υλικό αλλά και παλιότερα hits και των δύο.

Συνολικά, το project δείχνει πως δεν πρόκειται απλά για μια συνεργασία, αλλά για μια επιστροφή σε μια ολόκληρη μουσική εποχή που επηρέασε μια γενιά ακροατών. Το «Blog Era Boyz» έρχεται να ενώσει παρελθόν και παρόν, επαναφέροντας την αυθεντική, ανεπιτήδευτη ενέργεια της internet rap σκηνής. Και όλα δείχνουν πως αυτό το comeback θα έχει έντονο νοσταλγικό αλλά και σύγχρονο χαρακτήρα.

