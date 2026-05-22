Επιστρέφει η οικογένεια Corleone – Το νέο μυθιστόρημα φέρνει στο προσκήνιο ξανά τον «Νονό»

Μπορεί να έχουν περάσει δεκαετίες από την τελευταία φορά που η οικογένεια Corleone βρέθηκε στο προσκήνιο, όμως το σύμπαν του «Νονού» ετοιμάζεται να ανοίξει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο. Το 2027 αναμένεται να κυκλοφορήσει νέο μυθιστόρημα που επεκτείνει την ιστορία που σημάδεψε τη σύγχρονη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, δίνοντας μια διαφορετική ματιά σε έναν από τους πιο εμβληματικούς κόσμους που δημιουργήθηκαν ποτέ.

Ο εκδοτικός οίκος Random House επιβεβαίωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα του νέου βιβλίου, το οποίο έχει εγκριθεί από τους κληρονόμους του Mario Puzo και φέρει την υπογραφή της συγγραφέα Adriana Trigiani. Το έργο θα κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Connie» το φθινόπωρο του 2027 και θα εστιάζει σε ένα από τα πιο γνωστά μέλη της οικογένειας Corleone, όπως αυτό είχε παρουσιαστεί στις ταινίες του Francis Ford Coppola.

Η Adriana Trigiani φέρνει για πρώτη φορά στο σύμπαν του «Νονού» μια ξεκάθαρα γυναικεία αφηγηματική οπτική, επιχειρώντας να φωτίσει πλευρές της ιστορίας που δεν είχαν εξερευνηθεί στο παρελθόν. Όπως έχει δηλώσει, το «Connie» δεν είναι απλώς μια συνέχεια, αλλά μια ιστορία για το πώς μια γυναίκα προσπαθεί να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα μέσα σε έναν κόσμο που έχει ήδη αποφασίσει ποια είναι.

Η συγγραφέας τονίζει ότι η Connie βρίσκεται αντιμέτωπη με προκαθορισμένους ρόλους, κοινωνικές προσδοκίες και οικογενειακές δυναμικές που καθορίζουν τη ζωή της, όμως σταδιακά επιχειρεί να χαράξει τη δική της πορεία. Η Trigiani υπογραμμίζει ότι οι υποτιμημένοι χαρακτήρες του σύμπαντος των Corleone συχνά κρύβουν τις πιο ισχυρές ιστορίες, κάτι που φιλοδοξεί να αναδείξει με το νέο της έργο.

Το «Connie» αποτελεί το τρίτο εγκεκριμένο βιβλίο που βασίζεται στο σύμπαν του «Νονού», αλλά είναι το πρώτο που έχει γραφτεί από γυναίκα συγγραφέα, γεγονός που ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον εκδοτικό χώρο. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική κατεύθυνση για έναν μύθο που εξακολουθεί να επηρεάζει την παγκόσμια ποπ κουλτούρα.

