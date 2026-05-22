Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

O Claydee επιστρέφει με το νέο single «Δική μου»

Ο Claydee επιστρέφει με το νέο του single «Δική μου», ένα dancehall κομμάτι με latin στοιχεία και τη χαρακτηριστική του διεθνή pop ενέργεια
Ο Claydee, ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες hitmakers με διεθνές αποτύπωμα, επιστρέφει δυναμικά με το νέο του single «Δική μου», ένα dancehall τραγούδι με latin επιρροές και τη χαρακτηριστική ενέργεια του Claydee!

Με ρυθμό που σε παρασύρει από το πρώτο δευτερόλεπτο, το «Δική μου» είναι φτιαγμένο για να γίνει το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού!  Ο Claydee φέρνει για ακόμη μία φορά international urban στοιχεία δημιουργώντας έναν ήχο σύγχρονο και απόλυτα εθιστικό.

Ο Claydee συνεχίζει να εξελίσσει τον ξεχωριστό ήχο του, παραμένοντας σταθερά ένας από τους λίγους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να συνδέσουν την ελληνική pop σκηνή με τη διεθνή dance κουλτούρα. Με εκατομμύρια streams και επιτυχίες που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει με ένα single που έχει όλα τα στοιχεία ενός viral hit.

Το «Δική μου» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα: https://claydee.lnk.to/DikiMou

