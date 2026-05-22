Γιώργος Καραδήμος feat. Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Να Κλαις»: Μια συγκλονιστική μπαλάντα για όσα δε λέγονται

Ο Γιώργος Καραδήμος παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Να Κλαις», με τη συμμετοχή της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, σε μια δυνατή μουσική συνάντηση γεμάτη συναίσθημα, τρυφερότητα και αλήθεια

Ο Γιώργος Καραδήμος επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο του τραγούδι «Να Κλαις», μια βαθιά συναισθηματική μπαλάντα για την απώλεια, την ευαλωτότητα και τη δύναμη της έκφρασης, με τη συμμετοχή της Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Το «Να Κλαις» αποτελεί μια μουσική κατάθεση ψυχής, σε μια εποχή όπου η συγκίνηση και η τρυφερότητα συχνά μένουν ανείπωτες. Μέσα από στίχους γεμάτους συναίσθημα και μια ατμοσφαιρική ενορχήστρωση, το τραγούδι μιλά για όσα χάνονται, για τις μάχες που δίνονται «για δύο μαζί» και για το θάρρος να εκφράζει κανείς όσα νιώθει χωρίς φόβο.

Ο ίδιος ο δημιουργός σημειώνει:

«Κάποια τραγούδια μάς διαλέγουν. Τα χρωστάμε στον εαυτό μας. Πλέον, με όλα όσα έχω ζήσει, ξέρω ότι το να ονειρεύεσαι είναι μια μικρή επανάσταση. Και η τρυφερότητα, που τόσο λείπει στις μέρες μας, είναι πράξη αντίστασης. Αυτό το τραγούδι είναι και τα δύο».

Μιλώντας στο Talk To Mad, και τη συμμετοχή της Ελεονώρας Ζουγανέλη, ο τραγουδοποιός σημείωσε:

«Υπήρχε ένα σημείο στο τραγούδι που ήθελα να ακουστεί σαν απάντηση, σαν αφήγηση. Σκέφτηκα ότι μόνο η φωνή της Ελεονώρας μπορούσε να δώσει αυτό το συναίσθημα. Το τελευταίο ρεφρέν το τραγουδάμε μαζί και ήταν μια συνεργασία που χάρηκα πολύ».

O Γιώργος Καραδήμος στο Talk To MAD: «Το “Να κλαις” είναι ένα επαναστατικό μανιφέστο»

Η ξεχωριστή φωνή της Ελεωνόρα Ζουγανέλη δίνει ιδιαίτερη ένταση και ευαισθησία στο τραγούδι, δημιουργώντας ένα δυνατό ντουέτο που αγγίζει από το πρώτο άκουσμα.

Το «Να Κλαις» κυκλοφορεί από την The Hubsters σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Συντελεστές:

Στίχοι – Μουσική – Ενορχήστρωση: Γιώργος Καραδήμος

Μαντολίνο: Νίκος Κατσίκης

Mastering: Ανέστης Ψαραδάκος

